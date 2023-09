La Grande-Bretagne bat la France dans un thriller et atteint les quarts de finale de la Coupe Davis

Sous l’immense pression d’un match de tirs au but, la Grande-Bretagne a battu la France 2-1 pour passer de la phase de groupes de la Coupe Davis et se qualifier pour les quarts de finale. Après des victoires précédentes contre l’Australie et la Suisse, l’équipe a terminé la semaine invaincue et en tête de son groupe.

L’égalité a été dictée par la forme étincelante d’Evans, qui a scellé le premier point en se remettant d’un set pour vaincre Arthur Fils 3-6, 6-3, 6-4 avant que Norrie ne soit éliminé 7-6 (5), 3. -6, 7-5 par Ugo Humbert.

Evans est revenu pour le double décisif aux côtés de Skupski et après avoir été menés par Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin par une triple balle de match en profondeur dans le dernier set sur le service d’Evans, ils ont réussi à se remettre pour clôturer un étonnant 1-6, 7-6 (4). , 7-6 (6) victoire.

La Grande-Bretagne accède désormais à la phase à élimination directe, qui se déroulera du 21 au 26 novembre à Malaga.

Après une semaine de critiques sur le format de la compétition, où les confrontations entre nations neutres attiraient peu de spectateurs, c’était un aperçu de plus en plus rare de la Coupe Davis à son meilleur : deux équipes de grande qualité s’affrontant devant une foule massive et partisane dans le stade de Manchester. première égalité en 29 ans. Les 13 000 spectateurs, à guichets fermés, constituent un record britannique pour la Coupe Davis.

L’équipe de Grande-Bretagne célèbre sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe Davis à Malaga en novembre. Photographie : Nathan Stirk/Getty Images pour LTA

Un aspect fascinant de ce format, cependant, est l’imprévisibilité des sélections des équipes, car les sélections finales restent ouvertes jusqu’à une heure avant le début du match. Dans une démonstration de la profondeur de la Grande-Bretagne, Smith a changé son alignement en simple trois fois en trois jours, optant cette fois pour les joueurs les mieux classés de l’équipe.

Armé de son énorme service et de son coup droit vicieux et lourd, Fils a fait irruption dans la rencontre en jouant un tennis offensif fluide et destructeur tout en prenant l’avance au set et au break. Mais Evans a mis à profit toute son expérience pour se frayer un chemin en refusant de rater le match, en guidant la foule et en attirant les erreurs de Fils avec son slice. De 6-3, 3-1, il a réussi sept jeux pour mener par un break avant de bien servir pour retenir un Fils mécontent.

Par la suite, Evans a déclaré que son affinité pour la Coupe Davis remontait à son enfance, lorsque diverses rencontres organisées à Birmingham étaient ses premières expériences de voir le tennis professionnel en direct. « Tous ces matchs se sont déroulés à Birmingham et ce fut l’une de mes premières introductions au tennis », a-t-il déclaré. « Évidemment, Wimbledon, mais c’était loin d’être là où j’habite. C’était ma première introduction. Pour moi, c’était la finalité de jouer la Coupe Davis pour son pays, et c’est toujours le cas.

Même si Norrie était de loin le joueur de simple le mieux classé en action, il a des difficultés avec sa forme depuis Wimbledon et il est entré sur le terrain après avoir perdu six de ses huit derniers matches. Cela s’est reflété dans sa performance puisque Norrie s’est bien battu mais a été dominé par Humbert, qui a réussi 20 as, dans les moments décisifs. La différence entre eux était un mauvais jeu de service de Norrie à 5-6 dans le troisième set, se terminant par une double faute sur la balle de match.

« Je suppose que cela aurait pu se passer dans un sens ou dans l’autre, mais il a mieux joué dans les moments importants et c’est pourquoi il a gagné », a déclaré Norrie.

Malgré l’importance de la bataille finale, Evans et Skupski ont eu du mal à trouver le rythme dans le premier set face à une équipe française sans faute. Les deux hommes ont creusé profondément dans le deuxième set, s’appuyant continuellement sur la foule bruyante alors qu’ils ont survécu de peu au deuxième set.

À mesure que la tension augmentait, elle s’est propagée aux bancs d’appui. Evans n’avait pas été satisfait de la poignée de main de Fils après leur match en simple et au cours du troisième set, les deux hommes ont échangé des mots, Evans faisant signe à l’équipe de France de se taire.

Les deux équipes ont bien géré leurs jeux de service dans le set final jusqu’à ce qu’Evans et Skupski se débattent sous le poids de la pression du tableau d’affichage, menés 0-40 et triple balle de match avant qu’Evans ne serve incroyablement bien pour s’échapper.

Skupski a ensuite sauvé une autre balle de match à 5-6 avant de réaliser un retour incroyable dans le tie-break du dernier set.