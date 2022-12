La Grande-Bretagne au bord du chaos de la grève alors que le gouvernement convoque une réunion d’urgence pour faire face à la crise du débrayage

La GRANDE-BRETAGNE ira sur un pied de crise à partir d’aujourd’hui pour faire face à une action de grève qui devrait déclencher des semaines de chaos à Noël.

Les soldats se rendent dans les hôpitaux pour s’entraîner à conduire des ambulances afin de sauver des vies menacées.

Des soldats se rendent dans les hôpitaux pour s’entraîner à conduire des ambulances afin de sauver des vies menacées

Les infirmières menacent de faire grève après s’être vu offrir une augmentation de salaire de 1% par le gouvernement au milieu de la pandémie de Covid-19

D’autres sont en cours de préparation pour doter en personnel les aéroports et les ports où des millions de personnes espérant une escapade de Noël sont perturbées par le personnel des forces frontalières.

Des plans garantissant que les approvisionnements ne sont pas bloqués par des grèves de trains seront déployés – avec la priorité pour le charbon, l’acier et les déchets.

Les ministres tiendront aujourd’hui la première d’une série de réunions Cobra d’urgence pour affiner les arrangements afin d’essayer d’atténuer l’impact des grèves.

Le nœud des syndicats commencera à se resserrer à partir de demain, lorsque 40 000 employés de RMT dirigés par Mick Lynch entameront une série de débrayages de 48 heures courant jusqu’en janvier sur Network Rail et 14 opérateurs.

Les chauffeurs de bus, les examinateurs de permis de conduire et les hordes de la fonction publique cesseront également de travailler.

Les employés de Royal Mail sont sortis vendredi et hier, et d’autres sont prévus cette semaine.

Les infirmières doivent faire grève les 15 et 20 décembre et les ambulanciers les 21 et 28.

Mick Lynch entamera une série de débrayages de 48 heures jusqu’en janvier

Les véhicules de Royal Mail couverts dans le spectacle alors que la société postale poursuit son action revendicative sur son réseau.

Le ministre du Cabinet, Oliver Dowden, a déclaré: «Je présiderai les réunions Cobra au cours des prochaines semaines pour garantir que nos plans sont aussi solides que possible et que les perturbations sont réduites au minimum.

“Mais la seule façon d’arrêter complètement la perturbation est que les patrons syndicaux reviennent autour de la table et annulent ces grèves dommageables.”

Le Royal College of Nursing a proposé de suspendre son action hier si le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, se réunissait pour discuter de l’offre d’augmentation de salaire de 4%.

Le secrétaire général Pat Cullen, qui veut 17,6 %, a déclaré : « Ma porte est ouverte. Je ne creuserai pas s’il ne creuse pas.

Mais le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a semblé exclure les pourparlers. Il a déclaré que le gouvernement était guidé par un organisme de rémunération indépendant “pour éliminer la politique de ce genre de choses”.

Les ministres ont souligné que la protection contre l’inflation d’une hausse de 11% pour des millions de fonctionnaires coûterait 28 milliards de livres sterling, soit environ 1 000 livres sterling par ménage.

M. Cleverly a également laissé entendre que le Premier ministre Rishi Sunak présenterait des lois interdisant les grèves des ambulanciers et des pompiers, une décision révélée pour la première fois par The Sun.

Interrogé plus loin sur Times Radio, il a déclaré: «Il s’agit de s’assurer que nous pouvons fournir des services d’urgence aux personnes.

“C’est le premier devoir du gouvernement de s’assurer que les gens sont protégés.”

Le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a exhorté les conservateurs à «grandir» et à parler aux syndicats, un sentiment repris par son homologue conservateur Ros Altmann qui a déclaré: «C’est la vie ou la mort – littéralement, cela pourrait l’être.»

Mais M. Streeting a refusé de dire ce que le Labour offrirait aux infirmières. Il s’est également opposé à la British Medical Association en disant que le parti travailliste s’attendrait à ce que les temps d’attente des médecins généralistes diminuent en raison d’un financement supplémentaire du NHS.

Pendant ce temps, le professeur Stephen Powis, directeur médical du NHS England, a déclaré que les grèves du NHS feraient dérailler les efforts visant à effacer les listes d’attente post-Covid.

FILM VPCÉ : « Intolérable, catastrophique »

Hannah, dont l’entreprise est gérée depuis le sous-sol de leur maison à Plymouth, Devon, a déclaré que les grèves étaient intolérables

HANNAH Daragon, 41 ans, a lancé la société de jeux de société Hannah’s Games avec son mari Damien, 42 ans, en 2016.

Pour livrer leurs produits – y compris des jeux de bingo et des jeux coquins pour les enterrements de vie de jeune fille – ils comptent sur les employés de Royal Mail, qui étaient en grève hier et qui sortiront quatre fois de plus avant la veille de Noël.

Hannah, dont l’entreprise est gérée depuis le sous-sol de leur maison à Plymouth, Devon, a déclaré: «Nous obtenons 50% de nos revenus de l’année entière en six semaines à Noël.

« C’est intolérable, catastrophique. Ces grèves frappent des entreprises qui ne sont pas longtemps hors de Covid.

NAIL BAIR BOSS : “Nous allons probablement fermer un peu”

Dinesh Patel, propriétaire de Divino Beauty & Nails

Le patron de SALON, Dinesh Patel, dit qu’il devra fermer son entreprise aujourd’hui à cause des grèves de train – car il aura peu de clients et son personnel ne pourra pas se rendre au travail.

Dinesh, 38 ans, propriétaire de Divino Beauty & Nails près de la gare de Clapham Junction, dans le sud de Londres, a déclaré: «Le personnel des trains est déjà assez bien payé et ils en veulent encore plus.

« Mais si j’augmentais mes prix de cinq ou dix pour cent, les clients s’en apercevraient et cesseraient de venir.

« Nous n’avons pratiquement pas de clients lorsqu’il y a une grève des trains. Nous allons probablement fermer pendant quelques jours.

« Il n’est pas non plus possible pour notre personnel d’arriver ici sans le train. J’avais espéré passer un bon Noël.

PROPRIÉTAIRE DE PUB: “C’est une grande partie d’une soirée”

Le propriétaire de Cardiff, Nick Newman, a déclaré que “c’est une autre claque dans les côtelettes”

Le patron du PUB, Nick Newman, 62 ans, craint que les grèves des chemins de fer tout au long de décembre ne soient la dernière goutte pour de nombreuses entreprises hôtelières qui ont à peine survécu à la pandémie de Covid.

Nick, président du Forum des licenciés de Cardiff, a déclaré : « Nous avons tous besoin de trois bonnes semaines à Noël.

« Les grèves des chemins de fer vont inévitablement frapper cela à un moment où nous sommes touchés par la crise du coût de la vie et la hausse des factures énergétiques.

«Des milliers de joyeux fêtards viennent des vallées du sud du Pays de Galles pour une soirée festive à Cardiff.

« C’est une tradition, et le trajet en train en fait partie.

“La perturbation des services aura forcément un effet important.”

MAMAN CÉLIBATAIRE : “Nous sommes tous vraiment bouleversés”

Geeta Vaiwala, 45 ans (à droite), de Manchester et sa fille Malissa, 19 ans, qui seront touchées par les grèves ferroviaires

GEETA Vaiwala craint que les grèves ferroviaires signifient qu’elle ne pourra pas voir sa fille Malissa à Noël.

Malissa, 19 ans, est à l’université de Londres mais pourrait avoir du mal à rentrer à Manchester à temps.

Le gestionnaire immobilier Geeta, 45 ans, a déclaré: «Tous ceux qui allaient voyager les jours de grève ont réservé plus tôt, donc tous les sièges sont partis.

Nous avons essayé le bus, mais ils sont également réservés. C’est un cauchemar et elle en est très bouleversée. Nous voulions passer du temps ensemble.

“La seule option est de venir la chercher la veille de Noël, mais c’est un aller-retour de neuf heures.”