Les négociateurs en chef Michel Barnier et David Frost se sont réunis à Bruxelles dimanche pour des discussions sur le «dernier coup de dés» afin de tenter de combler les «différences significatives» qui subsistent entre le Royaume-Uni et l’UE sur la pêche, la gouvernance et des règles du jeu équitables sur les normes.

Ils feront rapport à M. Johnson et à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lundi, avant leur deuxième appel téléphonique en trois jours au cours duquel les deux dirigeants évalueront s’il y a lieu de poursuivre les efforts pour sortir de l’impasse avant la date limite de non-accord de 31 décembre, à seulement 24 jours.

Le ministre du Cabinet George Eustice a déclaré que le Royaume-Uni était disposé à continuer à parler « jusqu’à ce que cela ne sert à rien de le faire plus loin », mais a admis que le processus était « dans une position très difficile » et « probablement dans les derniers jours ».

Tout accord nécessiterait l’approbation unanime des 27 dirigeants nationaux de l’UE, qui doivent tenir leur dernier sommet de 2020 par vidéoconférence jeudi. Si ce délai est dépassé, on ne sait pas s’il reste suffisamment de temps pour la ratification par le Conseil européen et le Parlement européen.

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a déclaré que son « instinct » était qu’un accord était désormais une possibilité 50/50, mais a ajouté: « Je ne pense pas que l’on puisse être trop optimiste quant à l’émergence d’une résolution. » Les pourparlers pourraient se poursuivre jusqu’au sommet de jeudi, a-t-il suggéré.

M. Eustice a jeté de l’eau froide sur la perspective d’une concession de onzième heure de M. Johnson, affirmant que le Royaume-Uni «ne peut pas faire de compromis» sur des questions clés comme la souveraineté et le contrôle de ses lois et de ses eaux de pêche.

Et un proche allié du président français Emmanuel Macron a déclaré que Paris ne «cédera pas à la pression du temps» et n’acceptera pas un accord portant atteinte à ses intérêts.

Le ministre de l’Europe, Clément Beaune, a déclaré que la France était prête à voir le Royaume-Uni se donner une marge de manœuvre pour une certaine divergence avec l’UE sur les normes sociales, environnementales et sanitaires, mais a déclaré que des «mesures correctives» devraient être disponibles si la Grande-Bretagne allait trop loin.

Il y a eu des avertissements de conséquences «catastrophiques» pour les agriculteurs et de perturbations des transports pouvant durer jusqu’à 12 mois si aucun accord de libre-échange n’est en place d’ici la fin de 2020, l’ancien ministre conservateur Damian Green affirmant que les pénuries alimentaires étaient une possibilité.

M. Eustice a déclaré que l’accord avait été serré la semaine dernière, mais a blâmé les demandes de la onzième heure de l’UE pour un «revers» forçant une pause vendredi.

Il a rejeté comme «ridicules» les propositions de l’UE sur la pêche, qui, selon lui, garantiraient un accès garanti aux eaux britanniques à perpétuité, avec seulement une petite augmentation de la part des prises allant aux bateaux britanniques.

Il a insisté sur le fait que le secteur de la pêche pouvait faire face aux tarifs résultant de l’absence d’accord, mais semblait accepter que ce n’était pas le cas pour les agriculteurs, qui pouvaient percevoir des prélèvements allant jusqu’à 85 pour cent sur le bœuf et 62 pour cent sur l’agneau.

« Les principales espèces que nous exportons, les niveaux des tarifs sur le poisson – contrairement à l’agriculture en fait – sont gérables », a-t-il déclaré à Andrew Marr Show de BBC1.

Le secrétaire à l’environnement, soutenu par le Brexit, a admis que le non-accord aurait «un certain impact» sur les coûts alimentaires, mais a affirmé qu’ils ajouteraient moins de 2% aux prix à la caisse, car ils seraient concentrés sur des produits tels que le bœuf et le porc qui font une partie relativement petite de la boutique hebdomadaire.

La présidente du Syndicat national des agriculteurs, Minette Batters, a déclaré: «Depuis quatre ans, nous savons clairement qu’un non-accord pour l’agriculture est catastrophique. Nous (serions) exclus du marché. Vous envisagez des tarifs énormes sur chaque secteur. »

Arrivé à Bruxelles pour des discussions ultimes avec M. Barnier, Lord Frost jouait ses cartes contre sa poitrine.

«Nous allons travailler très dur pour essayer de conclure un accord», a-t-il déclaré aux journalistes. «Nous allons voir ce qui se passe lors des négociations.»

Le Brexit sans accord sera « catastrophique » pour les agriculteurs, déclare le président de la NFU

Après des discussions qui se sont prolongées jusque tard dans la soirée, M. Barnier devait informer les diplomates de l’UE des progrès des pourparlers lors d’une réunion avant l’aube à Bruxelles. L’appel téléphonique entre M. Johnson et Mme von der Leyen aura lieu plus tard dans la journée, mais aucune des deux parties n’a confirmé si une décision finale serait alors prise sur la possibilité d’un accord.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que l’accord juridique était «à 97 ou 98%» complet, insistant sur le fait que «nous sommes plus susceptibles de conclure un accord que non».

Il a déclaré à RTE que l’absence d’un futur accord de relations serait «très, très coûteux et très, très perturbateur pour le Royaume-Uni et pour l’Irlande» et n’aurait aucun sens politique, économique ou social dans un monde confronté à d’énormes défis du Covid-19 pandémie.

« Pour toutes ces raisons, je pense que les équipes de négociation et les hauts responsables politiques trouveront un moyen de conclure un accord ici, mais pour le moment, nous sommes dans une situation difficile alors que nous essayons de le clôturer », a déclaré M. Coveney.

Mais M. Beaune n’a laissé aucun doute sur le fait que Paris considère le non-accord comme une réelle possibilité.

«Dans les jours à venir, nous devrons décider soit de continuer à négocier, soit d’aller de l’avant sans accord», a-t-il déclaré. «Parce que si c’est le cas, il vaut mieux le savoir maintenant qu’à Noël.

«Nous ne céderons pas à la pression du temps. Nous n’accepterons pas à tout prix un accord sous prétexte que nous nous rapprochons de l’échéance. »

Il a reconnu que la chancelière allemande Angela Merkel, qui occupe la présidence tournante du Conseil de l’UE jusqu’à la fin du mois de décembre, souhaite un accord.

Mais il a ajouté: « Elle défend également nos demandes – et elle connaît suffisamment le marché européen pour deviner comment l’économie allemande souffrirait d’une mauvaise affaire. »

La France a adopté une ligne dure dans les derniers jours des négociations sur l’accès de ses navires de pêche aux eaux britanniques.

Mais M. Beaune a indiqué que Paris était prêt à accepter une certaine flexibilité sur des arrangements de règles du jeu équitables visant à empêcher le Royaume-Uni d’acquérir un avantage concurrentiel en sous-cotant les normes de l’UE.

« Les Britanniques veulent un accès au marché unique européen sans contraintes pour leurs normes sociales, environnementales ou sanitaires, ce qui est inacceptable », a déclaré M. Beaune. «Pour notre part, nous sommes prêts à mettre en place un système dans lequel une divergence de normes serait autorisée mais au-delà duquel des mesures correctives seraient prises.»