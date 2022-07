La Grande-Bretagne au bord de la pire sécheresse depuis 1976 avec des interdictions strictes d’arrosage probablement alors que le temps se réchauffe à nouveau

La Grande-Bretagne est sur le point de connaître sa pire sécheresse depuis 1976 après que certaines parties du pays n’aient reçu que 3 % des précipitations prévues.

Un sommet d’urgence se tiendra aujourd’hui par le National Drought Group dans le but de faire face à la crise imminente, qui a vu certaines régions ne recevoir que 1,6 mm de pluie en juillet.

Le Royaume-Uni pourrait voir plus de températures record de 40 ° C en quelques semaines Crédit : PA

Il pourrait être déclaré en quelques jours et sera probablement suivi d’interdictions strictes des tuyaux d’arrosage à travers le pays – au milieu des avertissements, le Royaume-Uni pourrait voir plus de températures record de 40 ° C en quelques semaines.

En vertu de nouvelles règles strictes, il est probable que les gens se verront interdire d’utiliser des tuyaux d’arrosage pour des activités telles que l’arrosage des jardins, le lavage des voitures et le remplissage des pataugeoires.

Ceux qui bafouent l’interdiction seront passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 £.

L’avertissement de sécheresse se présente comme suit :

Le Met Office a mis en garde contre de nouvelles « périodes de chaleur » qui dureront longtemps jusqu’en août.

Les FORECASTERS ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas exclure un autre record au-dessus de 40C (104F) au cours des deux prochaines semaines.

Les niveaux du RÉSERVOIR et de la rivière sont maintenant si dangereusement bas que les experts « sauvent » des centaines de saumons, de truites et d’écrevisses.

Les CHIFFRES montrent que le Royaume-Uni n’a vu que 55 mm de pluie jusqu’à présent cet été, soit moins de la moitié des précipitations moyennes prévues.

LE Sud-Est a été le plus touché en juillet avec des précipitations totales dans le Kent de 1,9 mm (quatre pour cent de la moyenne de juillet) et dans l’Essex de 1,3 mm (trois pour cent).

Les AGRICULTEURS ont averti qu’ils manquaient de temps pour sauver les récoltes au milieu des craintes qu’on leur ordonne d’arrêter d’arroser.

Hier, une source gouvernementale a averti : « En termes de climat et de précipitations, vous pouvez certainement comparer cela à 1976.

« Nous avons vu des précipitations inférieures à la moyenne en hiver et au printemps. Il a été remarquablement sec et très chaud pendant la première moitié de l’été.

«La majeure partie de l’Angleterre a déjà été déplacée vers le statut de temps sec prolongé. et s’il continue à être sec et chaud, il se peut que nous soyons en période de sécheresse en août.

« Le fait que le National Drought Group ait avancé sa réunion montre à quel point ce moment est important. La pression s’intensifie. »

L’été 1976 a été l’un des plus extrêmes jamais enregistrés, car les températures sont restées au-dessus de 32 ° C (90 ° F) pendant 15 jours consécutifs.

Un projet de loi sur la sécheresse rédigé à la hâte a vu la nation partager des bornes-fontaines dans la rue au milieu des appels à “économiser l’eau, se baigner avec un ami”.

Des incendies de forêt ont éclaté et les récoltes ont échoué, entraînant une hausse des prix des denrées alimentaires de 12 %.

Cet été-là, il n’y a eu que 76 mm de précipitations en juin, juillet et août.

Jusqu’à présent cet été, le Royaume-Uni n’a reçu que 55 mm de pluie, soit moins de la moitié de la moyenne prévue.

Southern Water a déjà demandé un permis de sécheresse après la chute des niveaux du River Test à Southampton. La commande sera probablement accordée dans quelques jours – tandis que les interdictions d’arrosage empêcheront les niveaux de baisser davantage.

Water UK a déclaré: “Les compagnies des eaux ont mis en place des plans pour gérer les ressources et protéger l’environnement et font tout ce qu’elles peuvent, y compris en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement et les régulateurs, pour minimiser le besoin de toute restriction.”

Les cultures sont menacées, de sorte que la crise du coût de la vie risque de s’aggraver, les prix devant monter en flèche de la même manière qu’en 1976.

Des sécheresses ont déjà été annoncées dans toute l’Europe.

Les sécheresses précédentes ont été déclarées ici en 1996, 2012 et 2018, mais elles étaient limitées à de plus petites régions du Royaume-Uni.

Le Conseil des consommateurs de l’eau a appelé le public à minimiser l’utilisation non essentielle.

Le porte-parole des Lib Dems pour l’environnement, Tim Farron, a fulminé : « La Grande-Bretagne est confrontée à la pire sécheresse depuis 1976 et les ministres sont introuvables.

«Le gouvernement devrait amener les compagnies des eaux à Downing Street et exiger qu’elles réparent tous les tuyaux qui fuient dès que possible. Il n’y a pas une seconde à perdre. »

L’ÉTÉ 1976 BAT TOUT LA grande sécheresse de 1976 a longtemps servi d’étalon pour mesurer la sévérité des canicules. Les communautés se sont rassemblées autour des bornes-fontaines pour l’eau rationnée et les robinets se sont asséchés de 19h à 8h. Un projet de loi sur la sécheresse a été accueilli par des cris de «économisez de l’eau, prenez un bain avec un ami» et de l’eau de vaisselle sale a été réservée aux parterres de fleurs. Des fourgons de patrouille Hosepipe rôdaient même dans les rues. À Surrey, les femmes au foyer ont forcé leur club de golf local à éteindre ses arroseurs après des sit-in et des veillées nocturnes. Certaines parties du sud-ouest sont restées 45 jours sans aucune pluie. Rainmaker Dennis Howell a été nommé ministre de la sécheresse pour persuader la nation d’utiliser moins d’eau. Il a exécuté une danse de la pluie. Quelques jours plus tard, de fortes pluies ont provoqué des inondations. Howell fut rapidement nommé ministre des Inondations.

Jusqu’à présent cet été, le Royaume-Uni n’a reçu que 55 mm de pluie, soit moins de la moitié de la moyenne prévue