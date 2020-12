« L’aide est en route avec ce vaccin – et nous pouvons maintenant le dire avec certitude, plutôt qu’avec toutes les mises en garde », a déclaré mercredi le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, alors que le gouvernement exultait dans l’autorisation.

La Grande-Bretagne battant les États-Unis à l’autorisation – sur un vaccin codéveloppé par le géant pharmaceutique américain Pfizer, rien de moins – peut intensifier la pression sur les régulateurs américains, qui sont déjà sous le feu de la Maison Blanche pour ne pas aller plus vite pour acheminer des doses aux gens. Et cela a suscité un débat mondial sur la manière de peser le besoin désespéré d’un vaccin avec l’impératif d’assurer aux gens qu’il est sûr.

La décision a lancé une campagne de vaccination avec peu de précédents dans la médecine moderne, englobant non seulement de la glace sèche ultra-froide et des plateaux de flacons en verre, mais aussi une croisade contre la désinformation anti-vaccins.

La Grande-Bretagne a donné mercredi une autorisation d’urgence au vaccin contre le coronavirus de Pfizer, devançant les États-Unis pour devenir le premier pays occidental à autoriser des vaccinations de masse contre une maladie qui a tué plus de 1,4 million de personnes dans le monde.

Bien que le feu vert soit de bon augure pour la Grande-Bretagne, il n’aura aucun effet sur la distribution des centaines de millions de doses que d’autres pays riches se sont procurées dans le cadre de contrats prépayés.

Il offre également peu de secours aux pays les plus pauvres qui n’ont pas les moyens d’acheter des fournitures à l’avance et peuvent avoir du mal à payer à la fois les vaccins et les exigences exceptionnelles de leur distribution.

Le vaccin Pfizer, développé avec BioNTech, une petite entreprise allemande, doit être transporté à des températures semblables à celles du pôle Sud, une exigence qui pourrait dicter qui sera vacciné en premier en Grande-Bretagne: les résidents des centres de soins infirmiers étaient censés être la priorité absolue sous les plans d’un comité consultatif, mais les efforts visant à limiter le transport du vaccin et à s’assurer qu’il reste froid peuvent signifier que le personnel du Service national de santé recevra les vaccins en premier.

Le gouvernement a déclaré mercredi que 800 000 doses seraient disponibles d’ici la semaine prochaine pour que les agents de santé puissent commencer à les administrer. Pour la Grande-Bretagne, qui a subi l’un des taux de mortalité par habitant les plus élevés d’Europe à cause du virus, la décision de son régulateur des médicaments témoigne d’une stratégie de vaccination qui a été la plus agressive en Occident.