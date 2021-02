NICOSIE, 4 février (Reuters) – Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a appelé à la flexibilité avant une nouvelle tentative des Nations Unies de guérir la division vieille de plusieurs décennies de Chypre, un différend portant atteinte aux liens entre la Turquie et la Grèce et des projets énergétiques en Méditerranée orientale .

Raab représente l’un des trois pays garants en vertu d’un traité alambiqué qui a accordé l’indépendance de Chypre en 1960. Lui et les ministres des Affaires étrangères de la Grèce et de la Turquie devraient assister à un sommet de trois jours que les Nations Unies convoqueront début mars sur l’avenir de la réunification chypriote pourparlers.

Raab a eu des entretiens sur l’île jeudi avec ses dirigeants chypriotes grecs et turcs. Plus tôt dans la semaine, il s’est entretenu avec ses homologues grecs et turcs.

« Avant les pourparlers informels de l’ONU sur Chypre, j’ai parlé aujourd’hui au ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et j’ai insisté sur la nécessité pour toutes les parties d’être flexibles », a écrit Raab sur son compte Twitter officiel mercredi soir.

Chypre, avec une population combinée d’un peu plus d’un million d’habitants, a été divisée lors d’une invasion turque en 1974 déclenchée par un bref coup d’État d’inspiration grecque.

Le conflit est mis en évidence par les tentatives d’Ankara de rejoindre l’Union européenne et d’exploiter les ressources énergétiques autour de l’île. Par extension, le différend déborde pour séparer les différends entre la Grèce et la Turquie sur leurs propres frontières maritimes.

Les responsables grecs et turcs devraient se rencontrer à nouveau fin février ou début mars pour relancer les efforts visant à résoudre le différend sur la frontière maritime, a déclaré à Reuters le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Les pourparlers à Chypre ont trébuché à plusieurs reprises sur des questions complexes telles que la future co-gouvernance ou la démarcation des frontières entre les deux parties, désormais séparées par une ligne de cessez-le-feu de 180 km patrouillée par les soldats de la paix des Nations Unies.

La dernière tentative a échoué dans le désarroi à la mi-2017.