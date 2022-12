La Grande-Bretagne annonce aujourd’hui son nouvel avion de chasse du futur construit avec le Japon et l’Italie

BRITAIN annoncera aujourd’hui son nouvel avion de chasse du futur construit avec le Japon et l’Italie.

Rishi Sunak a déclaré que le nouveau partenariat de défense trilatéral garantirait que le Royaume-Uni et ses alliés « devancent et manœuvrent ceux qui cherchent à nous faire du mal ».

Le nouveau jet de la RAF sera armé d’armes hypersoniques, d’une technologie défiant les radars et pourra même voler sans pilote

Comme The Sun l’a révélé mercredi, le Tempest prendra son envol d’ici 2035 et servira de successeur au RAF Typhoon.

Il sera armé d’armes hypersoniques, d’une technologie anti-radar et pourra même voler sans pilote.

M. Sunak lancera la première grande phase du programme lors d’une visite à RAF Coningsby, dans le Lincolnshire, vendredi.

Avant la visite, il a déclaré : “La sécurité du Royaume-Uni, à la fois aujourd’hui et pour les générations futures, sera toujours d’une importance primordiale pour ce gouvernement.

“C’est pourquoi nous devons rester à la pointe des progrès de la technologie de défense – devancer et déjouer ceux qui cherchent à nous faire du mal.

“Le partenariat international que nous avons annoncé aujourd’hui avec l’Italie et le Japon vise précisément cela, soulignant que la sécurité des régions euro-atlantique et indo-pacifique est indivisible.

“La prochaine génération d’avions de combat que nous concevons nous protégera, nous et nos alliés du monde entier, en exploitant la force de notre industrie de la défense, qui bat le monde – en créant des emplois tout en sauvant des vies.”

Travailler avec les alliés devrait permettre de partager les coûts et de garantir que la RAF puisse facilement travailler avec ses partenaires les plus proches, les nouveaux Tempests étant compatibles avec les jets d’autres partenaires de l’OTAN.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré: “Ce partenariat international avec l’Italie et le Japon pour créer et concevoir la prochaine génération d’avions de combat, représente la meilleure collaboration de technologie de défense de pointe et d’expertise partagée entre nos nations, offrant des emplois hautement qualifiés dans le secteur et sécurité à long terme pour la Grande-Bretagne et nos alliés. »

Le partenariat fusionne les projets du futur système aérien de combat (FCAS) du Royaume-Uni et de l’Italie avec le programme japonais FX.

Les ministres espèrent que d’autres pays pourront adhérer au GCAP en temps voulu.