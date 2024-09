Le ministre des Affaires étrangères David Lammy s’est lancé dans une étrange diatribe contre la Russie, l’accusant des crimes commis par la Grande-Bretagne.

Il existe des continuités intrigantes et décevantes – mais pas surprenantes – entre la Grande-Bretagne sous les conservateurs conservateurs et l’itération actuelle sous une version à peine moins à droite du parti travailliste. Copain scandales de corruption qui révèlent l’élite politique britannique comme étant comiquement cupide et mesquine éclatent déjà à nouveau. Les gens ordinaires sont toujours confrontés à une recherche impitoyable de « austérité »; en effet, compte tenu des récentes initiatives travaillistes en matière budgétaire, par exemple sur le allocation de carburant d’hivertouchant plus de dix millions de retraités fréquemment vulnérables, ce qu’on appelle « Gauche » surpasse désormais la droite en termes de cruauté envers l’homme et la femme ordinaires. Et le tout nouveau Premier ministre, Keir Starmer, est déjà aussi profondément impopulaire comme son prédécesseur Rishi Sunak l’était lorsqu’il a convoqué les élections qui, comme on pouvait s’y attendre, l’ont achevé.

Et puis il y a la politique étrangère. Là aussi, il est difficile de voir une différence. C’est vrai, on vient d’apprendre qu’à une époque, l’ancien Premier ministre conservateur Boris Johnson envisageait sérieusement un « raid aquatique » (dites cela avec un grognement de Churchill, s’il vous plaît) sur les Pays-Bas, un allié de l’OTAN, pour saisir les vaccins Covid. Nous n’avons pas encore entendu parler de complots tout aussi exotiques élaborés par Starmer. Mais sinon, c’est toujours la même chose. L’élite britannique reste fatalement accro à une loyauté aveugle envers sa relation privilégiée avec les États-Unis, qui pourrait parfois faire pâlir d’envie même les Allemands. Et ils s’y connaissent en soumission absolue.

Londres ne renoncera pas non plus à sa position de fervent partisan de la guerre par procuration contre la Russie via l’Ukraine, du moins en dehors des pays baltes. Officiellement, le gouvernement britannique continue de promouvoir l’idée de co-lancer des missiles fournis par l’Occident depuis l’Ukraine en profondeur vers la Russie. Peu importe ça Moscou a été clair qu’elle considérera une telle politique comme entraînant l’ensemble de l’OTAN et de la Russie dans un conflit militaire direct – et non (à peine) indirect comme jusqu’à présent. En outre, les dirigeants russes ont également averti l’Occident que les jeux à coupures ne fonctionneraient pas. Le point central de son révision récente de la doctrine nucléaire russe est que non seulement l’État attaquant direct ostentatoire, mais aussi ses partisans sont des cibles légitimes – comme ils devraient l’être – pour des représailles.

Il se pourrait bien qu’il y ait un élément de théâtre assez bon marché dans la posture de Londres comme une rue dure des missiles. Pensez à un chien qui aboie follement derrière une porte fermée, précisément parce qu’il sait que la porte est fermée et qu’il n’aura pas à donner suite à ses menaces féroces. Le rôle de porte d’entrée est joué par Washington, qui ne parvient pas à permettre au brillant plan anglo-ukrainien Armageddon-Come-and-Get-Us de se réaliser, comme vient de le déplorer le Telegraph. Comme c’est pratique : nous serions (incroyablement) courageux, vraiment, si seulement nous n’avions pas besoin d’être aussi obéissants aussi.















Pourtant, du moins en ce qui concerne la rhétorique stentorienne, le gouvernement britannique ne sera certainement pas en reste. Le problème avec tous ces grands discours, cependant, est qu’ils peuvent facilement dégénérer en déclarations si inhabituellement hyperboliques et absurdes qu’elles se retournent contre eux. Considérez l’ambiance britannique actuelle comme étant à l’opposé de cet euphémisme qui faisait la renommée de la culture de l’île. Un exemple de ce genre d’emphase vouée à l’échec a été récemment livré par le ministre des Affaires étrangères David Lammy.

En essayant d’atteindre un public international, en particulier dans un Sud global qui a depuis longtemps abandonné l’Occident, Lammy s’est lancé dans un discours – il n’y a vraiment pas d’autre mot – à propos de la Russie et de son président, Vladimir Poutine. Le tout était plutôt grinçant, comme s’il essayait de surpasser sa fameuse collègue allemande Annalena « 360 degrés d’anti-diplomatie » Baerbock en humiliant son propre bureau. Lammy, par exemple, n’éprouvait apparemment aucune honte à dénoncer les « désinformation » – quel’un des pires négationnistes et facilitateurs occidentaux des nombreux crimes d’Israël, y compris le génocide de Gaza et la dévastation du Liban. Franchement, la Russie, à ce stade : portez-la simplement avec fierté.

Mais le moment peut-être le plus grotesque le plus étonnant s’est produit lorsque Lammy a cherché à faire un usage opportuniste de l’horrible histoire de l’esclavage moderne. « En tant qu’homme noir » il a déclaré, « dont les ancêtres ont été emmenés enchaînés depuis l’Afrique, au bout d’un fusil pour être réduits en esclavage, dont les ancêtres se sont soulevés et ont combattu dans une grande rébellion des esclaves » il avait un don particulier pour reconnaître « impérialisme. » Il entendait par là, bien entendu, l’impérialisme russe.

Depuis lors, rassurez-vous, il y a eu beaucoup de casse-tête, peut-être particulièrement dans ce Sud global que Lammy a tenté si désespérément d’impressionner avec son attaque rhétorique kamikaze. L’Empire britannique – tousse, tousse – (comme dans l’impérialisme) n’était-il pas l’un des pires participants à la traite négrière atlantique qui a fait 10 à 12 millions de victimes noires ?















Au cours du processus de chasse et d’esclavage des êtres humains, « environ 10 à 15 pour cent des captifs sont morts en chemin » de l’intérieur de l’Afrique jusqu’à la côte. Ensuite, le soi-disant Passage du Milieu, la déportation cauchemardesque à travers l’Atlantique, a tué encore 10 à 25 % des victimes. Outre les effets de la surpopulation brutale sous le pont, de la malnutrition et des traumatismes psychologiques, les marchands d’esclaves avaient l’habitude de « disposer » de ceux qu’ils considéraient comme sans valeur en les jetant à la mer, vivants et enchaînés les uns aux autres, parfois pour réaliser un profit d’assurance. William Turner a dépeint un tel massacre en se noyant, en l’occurrence, sur un britannique navire négrier, dans l’un de ses tableaux les plus célèbres.

Et pour ceux qui ont survécu à la fois à la capture en Afrique et au Passage du Milieu : n’est-ce pas les États-Unis – l’actuel patron de la Grande-Bretagne et le site du discours de Lammy – qui ont littéralement construit leur décollage économique sur le travail des esclaves si brutal que les anciens Romains auraient été soit impressionné ou choqué ? Et que dire de ce fameux « valeur » l’Ouest pour lequel Lammy cherche également à parler ? Largement représentés dans le même grand crime : les Portugais, les Hollandais, les Français, etc.

Le résultat n’a pas seulement été la mort et la brutalité à une échelle stupéfiante. Certaines parties du continent africain ont également été massivement endommagées sur les plans démographique, économique et politique. Comme résumé dans Encyclopédie britannique (en l’occurrence), la traite transatlantique des esclaves « a eu des effets dévastateurs en Afrique. Les incitations économiques incitant les seigneurs de guerre et les tribus à se lancer dans le commerce des esclaves ont favorisé une atmosphère d’anarchie et de violence. Le dépeuplement et la peur persistante de la captivité ont rendu le développement économique et agricole presque impossible dans une grande partie de l’Afrique de l’Ouest. Un grand pourcentage des personnes capturées étaient des femmes en âge de procréer et des jeunes hommes qui auraient normalement fondé une famille. Les esclavagistes européens laissaient généralement derrière eux des personnes âgées, handicapées ou des groupes autrement dépendants qui étaient les moins capables de contribuer à la santé économique de leurs sociétés. C’était un holocauste pour l’Afrique. Historiquement, cela ne fait pas si longtemps. Ses cicatrices sont toujours là. Et c’était l’œuvre de l’Occident.

Il ne s’agit pas de prétendre que la Russie, en même temps, n’a pas eu d’histoire impériale, marquée par une grande violence et une grande injustice. Les empires le font. Seuls les naïfs nient ce fait. Ce qui est plutôt frappant, c’est que, pour s’en prendre à la Russie, Lammy n’a rien trouvé de mieux que d’évoquer l’un des plus grands crimes de l’Empire britannique. À première vue, c’est « simplement » encore un autre exemple de la perte de toute inhibition des Occidentaux lorsqu’ils diabolisent leur adversaire géopolitique. Pour ce faire, ils n’ont même pas honte de citer ouvertement leurs pires crimes. Orwellien en effet.















Pourtant, il y a ici autre chose qui est encore plus insidieux. Depuis la guerre en Ukraine, nous avons assisté à un effort incessant et généralisé visant à détourner l’expérience, la souffrance et la résistance des pays du Sud pour en faire un outil rhétorique bon marché destiné à donner une tournure héroïque au régime de Zelensky et à la guerre par procuration de l’Occident, ainsi qu’à coups bas sur la Russie.

Il y a bien sûr ici une politique de gauche et de droite. Traditionnellement, et pour de bonnes raisons, critiquer l’impérialisme et le colonialisme a été une «gauche‘ chose. En détournant ostensiblement’anticolonialEn termes de guerre par procuration en Ukraine, ce potentiel de la gauche occidentale était censé être canalisé pour servir le complexe États-Unis-OTAN-UE. Avec certains, cette astuce plutôt perverse, aussi transparente soit-elle, a même fonctionné. Pensez-y comme si vous portiez une chemise à imprimé Che Guevara et vénériez les néo-nazis ukrainiens d’Azov comme «combattants de la liberté‘.

Politiquement, ce n’est qu’une autre façon dont les gens à moitié intelligents trompent les gens à moitié simples. Mais il y a aussi une dimension morale plus sérieuse. Il s’agit d’une démarche véritablement et abjectement coloniale et impérialiste visant à exploiter les souffrances massives – presque exclusivement aux mains de l’Occident – ​​ainsi que les connaissances durement acquises et la résistance durement combattue de ce que nous appelons aujourd’hui le Sud global afin de nourrir le monde. dans la propagande bon marché que l’Occident utilise désormais pour vendre sa guerre par procuration géopolitique 101 en Ukraine comme une question de «règles‘ et ‘valeurs‘. Et pourtant, c’est précisément ce qu’a fait David Lammy. Quelle honte.