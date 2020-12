Des milliers de personnes ont accueilli le jour le plus court de l’année ce matin, se connectant pour regarder le lever du soleil du solstice d’hiver sur Stonehenge en direct alors que les visiteurs sont bannis du site.

Le jour le plus court de 2020 a été marqué par des conditions météorologiques défavorables, de la pluie battante et des vents hurlants sur le site historique de Salisbury, généralement rempli d’environ 5000 visiteurs pour marquer le phénomène deux fois par an.

Les participants annuels, dont beaucoup sont des druides et d’autres fidèles païens, ont plutôt pris leurs tablettes, écrans de téléphone et ordinateurs pour avoir un aperçu du lever du soleil sur le site du patrimoine anglais.

Le visionnement cérémonieux a été forcé en ligne après que English Heritage ait interdit le traditionnel rassemblement du 21 décembre au cercle de pierres mystique de la plaine de Salisbury en raison de règles de distanciation sociale.

Dans une année « normale », les druides se seraient joints à d’autres fidèles pour – espérons-le s’il n’y avait pas de nuages ​​- regarder le lever du soleil sur les pierres pour marquer le solstice d’hiver, quand il est à son point le plus bas à l’horizon.

Le solstice d’hiver se produit chaque année lorsque le pôle Nord est incliné le plus loin du soleil, et nous avons le moins d’heures de soleil, et donc le jour le plus court de l’année –

Aujourd’hui, le soleil se couchera à 15 h 53, ce qui nous donnera un peu moins de huit heures de soleil.

L’événement est vénéré par les païens et autres druides comme un accueil du nouveau soleil, marquant une renaissance. Un marquage de l’événement astronomique est vu dans presque toutes les cultures anciennes qui ont regardé vers le ciel pour obtenir des réponses.

Malgré la pandémie mondiale mortelle, des foules se rassemblent à Glastonbury Tor dans le Somerset pour célébrer le solstice d’hiver, le soir du 20 décembre.

Les campeurs sont vus à Glastonbury Tor, Somerset, hier, en attendant le lever du soleil du solstice d’hiver qui est apparu aujourd’hui à 8h04.

Les caravanes sont stationnées le long de Glastonbury Tor, où beaucoup sont venus voir au solstice d’hiver

Arthur Pendragon, le druide senior ‘King’, a juré qu’il braverait les éléments quoi qu’il arrive, tout en observant le lever du soleil en personne.

Il a dit qu’il serait «sur un terrain adjacent, aussi près que légalement possible» des pierres.

Il a accusé avec colère English Heritage d’avoir «utilisé la crise de Covid comme excuse» pour ne pas permettre aux gens de célébrer le solstice à Stonehenge.

Il a déclaré que l’ancien cercle de pierres «devrait être ouvert comme les autres lieux de culte».

English Heritage a déclaré avoir pris la décision dans l’intérêt de la santé publique sur les conseils du Wiltshire Council et de la police du Wiltshire.

Cependant Arthur a fait rage «Vous ne pouvez pas obtenir plus de sécurité Covid que vous ne le pouvez au milieu du terrain.

«Il est très frustrant que English Heritage utilise la crise de Covid comme excuse pour ne pas ouvrir Stonehenge.

À partir de ce moment, les jours s’allongeront, donnant à beaucoup l’espoir qu’un temps plus brillant se profile après une 2020 tumultueuse.

«English Heritage ne nous permettra pas d’entrer à Stonehenge et ils ne l’ont pas fait toute l’année.

«Mon argument est qu’il devrait être ouvert car les autres lieux de culte sont comme les temples, les mosquées, les églises et les synagogues.

«Parce que si vous ne pouvez pas être socialement distancé dans un champ de la plaine de Salisbury, où pouvez-vous?

Un porte-parole de English Heritage a déclaré: «Notre plan de retransmission en direct du solstice d’hiver – une période spirituellement importante pour beaucoup – est soutenu par des représentants des groupes païens et druides avec lesquels nous travaillons.

«Bien que déçue de ne pouvoir y assister en personne, la communauté respecte le fait que la pandémie et ses restrictions de sécurité sont des circonstances exceptionnelles.

Le druide Arthur Pendragon, photographié au solstice d’été, le 21 juin, a critiqué la décision de English Heritage de garder Stonehenge fermé pour le solstice d’hiver

Autrefois, des milliers de hippies se rassemblaient avec les druides pour l’hiver et les célébrations du 21 juin au milieu de l’été, ce qui a conduit à de violents affrontements avec la police.

Lors de la célèbre «bataille de Beanfield» de 1985 sur la terre ferme à côté des pierres, plus de 500 personnes ont été arrêtées et des dizaines de policiers ont été blessés alors qu’ils se battaient pour empêcher les hippies d’atteindre les pierres.

Cela a conduit English Heritage à accepter des rassemblements «pacifiques» et soigneusement contrôlés au monument.

En plus du solstice d’hiver, la nuit dernière, une « étoile de Noël » unique dans sa vie a honoré le ciel, comme elle continuera de le faire pendant le reste de décembre alors que Jupiter et Saturne apparaissent comme une « double planète ».

La conjonction de Jupiter et de Saturne a lieu tous les 20 ans, mais c’est la première fois depuis 800 ans qu’elle se produit près de Noël.