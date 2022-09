La Grande-Bretagne a vu une «effusion d’amour et d’affection» pour la reine – et une «énorme chaleur» pour le nouveau roi, déclare Liz Truss

La Grande-Bretagne a vu une “effusion d’amour et d’affection” pour la reine au cours des 12 derniers jours alors que des millions de fans ont afflué à Londres pour rendre un dernier hommage à Sa Majesté, a déclaré Liz Truss.

Et notre nation accueillante a “une immense chaleur” pour le nouveau roi, Charles, a-t-elle ajouté.

Liz Truss rencontre Charles III pour leur deuxième audience ensemble Crédit : PA

Quelques heures à peine après les funérailles d’État de Sa Majesté à Londres hier, la Première ministre a déclaré qu’elle était «très honorée» d’être invitée à former un nouveau gouvernement dans l’un des «derniers actes» de feu la reine avant sa mort.

Et à peine deux semaines après le début de son travail, elle a admis que c’était une “période capitale” pour elle et le pays de traverser un tel “chagrin et tristesse”.

Mais Mme Truss a déclaré qu’elle était réconfortée par «l’énorme effusion de chaleur et de soutien du public» pour le nouveau roi et toute la famille royale qu’elle avait vue lors de ses voyages à travers le Royaume-Uni.

Et elle a félicité la fonction publique, la maison royale et les forces armées pour leur travail spectaculaire dans la réalisation de l’opération London Bridge, l’organisation des 10 milles dans la file d’attente de l’État et la coordination des dirigeants venant du monde entier.

Dans ses premiers commentaires sur une semaine et demie mémorable, se terminant par les funérailles d’État de la reine, elle a déclaré: «Nous avons vu un tel soutien public énorme – je l’ai également vu de la part de dirigeants mondiaux qui sont venus à Londres en nombre sans précédent.

“Je suis extrêmement honoré d’avoir été invité à former un gouvernement par Sa Majesté la Reine dans l’un de ses derniers actes.

“Depuis lors, j’ai eu deux audiences avec Sa Majesté et ce que j’ai vu est une énorme vague de chaleur publique et de soutien pour lui et pour toute la famille royale.

“Je pense que c’est une partie très importante de mon rôle de premier ministre de m’assurer que nous marquons ce moment très important de l’histoire de notre nation.”