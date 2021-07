La Grande-Bretagne a été qualifiée de « garce qui demande une raclée » alors que des navires de guerre britanniques naviguent dans une zone contestée de la mer de Chine méridionale.

Le HMS Queen Elizabeth et son groupe de transporteurs sont arrivés jeudi dans les eaux contestées où ils rencontreront huit autres navires pour poursuivre leur dangereux voyage.

Une photo du HMS Queen Elizabeth avec la marine indienne dans la baie du Bengale Crédit : GOV Royaume-Uni

Le président chinois Xi Jinping est enragé par cette décision Crédit : AP

Cette décision – une démonstration de force pour le président chinois Xi Jinping – a mis Pékin en colère et a conduit les responsables à affirmer que la Grande-Bretagne était « une garce » et « demandait une raclée ».

Le rédacteur en chef du journal d’État Global Times, Hu Xijin, a déclaré que la Chine « ferait un exemple » de la flotte britannique.

« Les navires américains sont entrés à plusieurs reprises dans la limite des 12 milles marins des îlots chinois en mer de Chine méridionale, et la Chine a fait preuve d’une retenue maximale », a-t-il déclaré.

« Mais cela ne signifie pas que nous tolérerons longtemps de telles provocations, et cela ne signifie certainement pas que les alliés des États-Unis peuvent imiter les actes dangereux de Washington.

« Pour le dire précisément, si le Royaume-Uni veut jouer le rôle de contraindre la Chine dans la mer de Chine méridionale, alors c’est une garce. S’il a un mouvement substantiel, il demande une raclée. »

Pékin a ensuite atténué sa rhétorique, avertissant plutôt la Grande-Bretagne de « se rabaisser » en faisant naviguer ses navires militaires dans des zones revendiquées par le régime communiste.

Le journal a également averti que la Grande-Bretagne était « à la recherche d’une défaite » si elle osait provoquer la Chine et a exhorté les pays extérieurs à la région à rester à l’écart ou à faire face à des « blessures accidentelles ».

PUISSANCE MARITIME

La menace survient alors que le HMS Queen Elizabeth poursuit ses exercices de wargame dans la zone contestée.

Le porte-avions de 3 milliards de livres sterling de la Royal Navy participe à des exercices militaires dans le sud de l’eau, impliquant huit navires, dont trois en provenance de Singapour.

La Chine revendique la quasi-totalité des 1,3 million de milles carrés de la mer de Chine méridionale comme territoire.

En réponse, les États-Unis et leurs alliés, y compris le Royaume-Uni, font naviguer des navires de guerre à travers la mer dans le cadre d’opérations de liberté de navigation pour contester sa revendication.

La Chine a déjà frappé le mouvement, avec un commentateur militaire adressant un avertissement à Downing Street dans le porte-parole de l’État Global Times.

« Si le Royaume-Uni veut provoquer l’Armée populaire de libération chinoise en mer de Chine méridionale, cela conduira inévitablement à de fortes contre-mesures de la Chine », a déclaré Song Zhongping.

« Un vieil adage en Chine dit que si vous voulez punir quelqu’un, vous devez envisager de sauver la face de son grand frère.

« Cependant, ce que la Chine fera est exactement le contraire : la Chine fera comprendre aux États-Unis que Londres sera punie en agissant comme le chien courant de Washington en provoquant Pékin. »

Le navire de guerre britannique participe à des exercices avec huit autres marines Crédit : GOV Royaume-Uni

BOUTON CHAUD

Cela survient alors que la Chine accuse Washington de « jouer avec le feu » et s’est engagée à « écraser » Taïwan s’il cherche à obtenir son indépendance.

Le cliquetis du sabre de Pékin survient alors que son armée a organisé des exercices massifs, largement soupçonnés de simuler des débarquements d’assaut sur Taïwan, dans le but de démontrer sa puissance militaire.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et menace depuis longtemps de recourir à la force pour le mettre sous son contrôle.

L’avertissement chinois intervient après qu’un avion militaire américain a atterri à Taïwan et que la commission des relations étrangères du Sénat américain a demandé que l’île retrouve son statut d’observateur auprès de l’Organisation mondiale de la santé.

« Ceux qui jouent avec le feu ne feront que se brûler », a déclaré Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense.

La Chine a récemment organisé d’énormes exercices militaires

« La Chine doit et sera réunifiée. Personne ne devrait sous-estimer la détermination, la volonté et la capacité du peuple chinois à défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. »

L’Armée populaire de libération a mené une série d’exercices au cours des dernières années en se concentrant sur l’île en difficulté.

Selon les données recueillies par le South China Morning Post, la Chine a mené 20 exercices navals au cours du premier semestre de l’année – tandis que 13 autres exercices ont été effectués en 2020.

Sur quoi porte le différend en mer de Chine méridionale ? Le différend porte sur des revendications juridiques sur des zones océaniques et deux chaînes d’îles, les Paracels et les Spratlys, qui sont considérées comme abondantes en ressources naturelles. Chaque année, quelque 3 800 milliards de livres sterling de commerce transitent par la zone du différend et les États-Unis ont été rejoints par l’Australie, le Royaume-Uni et la France pour y faire passer des navires de guerre pour affirmer la liberté de navigation. La Chine s’est engagée dans un renforcement militaire massif dans la région, créant un réseau d’îles artificielles, qu’elle utilise pour affirmer sa revendication territoriale. Il prétend que celles-ci font partie de son littoral national, mais les États-Unis et les Philippines disent que cela ne s’applique pas aux îles artificielles. La revendication de la Chine d’une limite territoriale de 12 milles autour des îles n’est pas internationalement reconnue. Les navires de guerre des États-Unis et de la Chine ont été engagés dans des affrontements tendus qui ont menacé de dégénérer en conflit dans les mers contestées. En janvier 2020, la Chine a réagi avec fureur après que les États-Unis ont envoyé un destroyer lance-missiles dans les eaux contestées pour défier directement Pékin. La Chine a répondu en brouillant des navires de guerre et des avions pour intercepter le navire, qui a navigué à moins d’une douzaine de milles de la chaîne de plus en plus militarisée de l’île Paracel.