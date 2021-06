La Grande-Bretagne a maintenant la PIRE épidémie de Covid en Europe alors que la variante indienne « delta » envoie des cas en flèche au-delà de l’Espagne

Le Royaume-Uni a le taux quotidien d’infections à coronavirus le plus élevé d’Europe, selon les chiffres publiés aujourd’hui.

Les statistiques ont révélé que 107,3 ​​personnes par million ont été testées positives pour le virus par jour en moyenne au cours de la semaine dernière, alors que la redoutable variante Delta continue de se propager à travers le pays.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

5 Le Royaume-Uni a les taux de cas les plus élevés d’Europe, selon de nouvelles données Crédit : Notre monde en données

5 Cela survient alors que la variante Delta continue de se répandre à travers le pays Crédit : PA

Les chiffres enregistrés par la plate-forme de recherche de l’Université d’Oxford, Our World in Data, montrent que les Britanniques ont même dépassé l’Espagne sur l’échelle de Covid Richter.

Cela survient après que Boris Johnson a retardé le déverrouillage du Royaume-Uni le 21 juin, craignant que la variante ne crée la tempête parfaite pour une troisième vague « substantielle » qui pourrait paralyser le pays.

Le Royaume-Uni est désormais classé en pole position avec le plus grand nombre de nouveaux cas en Europe – devant l’Espagne, qui a un taux de 104,6 cas par million, la Lettonie avec une moyenne de 92,1 et suivi par Andorre avec 90,6.

La Biélorussie a un taux de 89,77, la Russie a enregistré 83,7, tandis que les prochaines infections à coronavirus les plus élevées proviennent du Danemark, avec un taux de 78,36.

Les Pays-Bas suivaient avec 77,19 et la Suède a enregistré un taux de 76,3.

5 Malgré le nombre croissant d’infections, le taux de mortalité au Royaume-Uni reste stable Crédit : Notre monde en données

Le Portugal, qui a été retiré de la liste des voyages écologiques du Royaume-Uni la semaine dernière après une augmentation des cas, a enregistré 70,58 par million.

Mais les données ne sont pas toutes pessimistes, car l’un des pays les plus touchés d’Europe au début de la pandémie, l’Italie, n’a enregistré qu’un taux de 28,5.

Les seuls pays à enregistrer un taux de zéro cas par million étaient l’Islande et Saint-Marin.

L’Islande a enregistré cinq cas hier, selon les chiffres publiés par l’Organisation mondiale de la santé, tandis que San Marion n’en a enregistré aucun.

5 Le nombre élevé de cas au Royaume-Uni pourrait être dû au grand nombre de tests effectués dans le pays par rapport à d’autres en Europe Crédit : AFP

Mais les taux de mortalité au Royaume-Uni sont restés stables grâce à notre déploiement de vaccins stellaires – avec des statistiques de Our World in Data montrant que malgré notre taux d’infection élevé, le Royaume-Uni a livré le quatrième plus grand nombre de vaccins en Europe au cours de la semaine dernière.

Plus de 30 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant eu leurs deux jabs Covid.

Plus de 41 millions de Britanniques ont eu un premier jab, le déploiement s’accélérant pour battre la variante Delta.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: « Les deuxièmes doses sont de plus en plus vitales, il s’agit donc d’une étape extrêmement importante.

« Jour après jour, notre programme de vaccination atteint de nouveaux sommets.

« Avec plus de 30 millions de personnes à travers le Royaume-Uni recevant désormais une deuxième dose, nous offrons la protection la plus complète possible à nos proches face aux nouvelles variantes. »

5 Le Royaume-Uni a administré le quatrième plus grand nombre de vaccins en Europe au cours de la semaine dernière Crédit : Getty

La recherche a révélé qu’un double vaccin confère une forte protection contre la variante trouvée pour la première fois en Inde, mais qu’il n’est pas aussi efficace.

La nouvelle variante, qui a retardé le « Jour de la liberté », serait environ 60 % plus transmissible que la mutation Kent.

Il est possible que le nombre élevé de cas enregistrés au Royaume-Uni soit dû au nombre avancé de tests par personne effectués par rapport à d’autres pays.

Seuls l’Autriche et le Danemark ont ​​effectué plus de tests que le Royaume-Uni pour la taille de leur population, avec respectivement 45,48 tests pour 1 000 personnes et 17,26.

Au Royaume-Uni, 13,74 tests pour 1 000 personnes ont été effectués.

Malgré l’augmentation des cas, les décès liés à Covid enregistrés au Royaume-Uni restent stables.

Dix autres ont été ajoutées au nombre officiel de morts aujourd’hui, soit une légère diminution par rapport à la semaine dernière, lorsque 13 personnes sont décédées.