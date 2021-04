La Grande-Bretagne a été le fer de lance de la lutte désespérée contre l’apocalypse de Covid en Inde – volant dans la première aide vitale à atteindre la capitale ravagée par le virus, New Delhi aujourd’hui.

Quelque 100 ventilateurs et 95 concentrateurs d’oxygène faisaient partie des 600 équipements médicaux envoyés pour aider à alléger la pression sur les hôpitaux débordés alors que les médecins avertissaient que l’urgence dans un pays de 1,4 milliard d’habitants était «au-delà du point de crise».

Des scènes déchirantes ont éclipsé les premiers rayons d’espoir alors que les aires de jeux pour enfants et les parcs de la ville étaient remplis de bûchers funéraires flamboyants.

Des centaines de victimes ornées de fleurs ont été brûlées cérémonieusement parce que les crématoires surchargés du pays étaient trop occupés pour faire face au nombre de morts. Une ligne toujours croissante de corps enveloppés serpentait le long des rues jusqu’à l’installation de Shubash Nagar à New Delhi.

Le coordinateur de la crémation de la ville, Jitender Singh Shanty, qui gère un site traitant 100 victimes par jour, a déclaré: «Les gens sont juste en train de mourir, de mourir et de mourir. Si nous avons plus de corps, nous incinérerons sur la route. Il n’y a plus d’espace ici.

Les experts mettent en garde contre deux semaines d’enfer alors que la virulente variante de Covid de l’Inde déchire le pays – qui représente actuellement 40% des cas dans le monde. Le bilan officiel des morts est passé à 200 389 hier.

Il y a eu 314 554 cas et 2 509 décès supplémentaires – des chutes marginales au cours des deux jours précédents, qui ont suivi cinq jours consécutifs pendant lesquels l’Inde avait le taux d’infection le plus élevé au monde.

Les experts estiment que le nombre de morts pourrait être cinq fois plus élevé et il est prévu que la variante virulente et plus meurtrière pourrait anéantir jusqu’à 5700 personnes par jour avant le pic actuel de la vague.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a été critiqué pour sa réponse à la deuxième vague Covid actuelle du pays et sa Cour suprême a ouvert une enquête sur les mesures prises.

Dans la ville du sud-est de Chennai, les critiques ont déclaré que les responsables devraient être accusés de meurtre pour avoir permis à des rassemblements de masse d’avoir lieu sans distanciation sociale appropriée.

‘Malheureusement une goutte dans l’océan’

Embatted M. Modi a finalement mobilisé des efforts pour aider à faire face à la catastrophe, son gouvernement précipitant 44 centrales de production d’oxygène en service.

Des patients meurent dans les rues alors que les hôpitaux s’épuisent au milieu de l’avidité nue des racketteurs du marché noir qui ont fait monter le prix du gaz plus haut que l’or.

Les trains «Oxygen Express» ont commencé à transporter des bouteilles vers New Delhi et des médecins de l’armée récemment retraités ont été rappelés pour travailler dans les hôpitaux pour remplacer les médecins réguliers qui ont attrapé Covid ou qui se sont effondrés épuisés.

Le conseiller du gouvernement et médecin de Mumbai, Zarir Udwadia, a déclaré hier que l’envoi d’aide britannique, bien que très bienvenu, était « malheureusement une goutte dans l’océan » et a suggéré que plus de vaccin était la meilleure arme contre Covid. Mais Downing Street a averti plus tard que le Royaume-Uni était actuellement incapable d’envoyer plus de médicaments vitaux en Inde après avoir soutenu le programme Covax fournissant des vaccins aux pays les plus pauvres.

Un porte-parole a déclaré: «Nous n’avons pas de doses excédentaires. Nous nous sommes engagés en février à envoyer les doses excédentaires de l’approvisionnement du Royaume-Uni au pool d’approvisionnement de Covax et aux pays dans le besoin une fois qu’elles seront disponibles. À l’heure actuelle, nous parcourons la liste des priorités du Royaume-Uni pour notre déploiement national et nous n’avons pas de doses excédentaires, mais nous garderons cela à l’étude.

Mais le Dr Udwadia a insisté sur le fait que le combat de l’Inde contre Covid était «au-delà du point de crise». Il a ajouté: «Il est vraiment clair pour moi, comme pour tout médecin, que cette vague – peut-être motivée par des variantes – est beaucoup plus contagieuse et probablement beaucoup plus mortelle que la première vague.

«Je vois des patients plus jeunes affligés. J’ai perdu deux jeunes de 35 ans, un mari et une femme sous ventilateurs, il y a un jour. Ce virus a fermement un pays de 1,4 milliard de dollars dans sa mainmise et il a vraiment mis à nu notre système de santé épuisé et notre échec de leadership.

«Au lieu d’être invités à être vigilants, nous avons entendu des déclarations de victoire d’auto-félicitations. Nous pensions avoir gagné, car la chance semblait avoir conquis la première vague – et tout cela a été révélé.

Les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Canada et l’Organisation mondiale de la santé se sont engagés à aider l’Inde.

Le président américain Joe Biden s’est entretenu avec M. Modi pour lui promettre une part allant jusqu’à 60 millions de ses doses de vaccin excédentaires.

Louant le soutien indien alors que l’Amérique était la nation la plus durement touchée au monde l’année dernière, Biden a tweeté: « L’Inde était là pour nous, nous serons là pour eux. »

