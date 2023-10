Le gouvernement britannique effectue une tournée sur plusieurs fronts au Moyen-Orient pour empêcher la guerre d’Israël contre le Hamas de s’étendre à toute la région.

Rishi Sunak volé à Israëlalors Arabie Saouditeet fera d’autres arrêts, qui n’ont pas encore été annoncés.

Son ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a été le premier homme politique étranger à se rendre en Israël, il y a une semaine, et était au Caire jeudi avant de se rendre au Qatar et en Turquie.

Mais quelle influence Sunak et Cleverly ont-ils pour influencer les tensions actuelles ?

En 2021, le gouvernement britannique a annoncé un « basculement » vers l’Indo-Pacifique, à l’instar des États-Unis.

Dernier rapport Israël-Gaza : les troupes israéliennes ont annoncé qu’elles seraient « bientôt » à l’intérieur de Gaza

Image:

Rishi Sunak rencontre Benjamin Netanyahu en Israël Photo : No 10 Downing Street



À l’époque, cela n’avait guère de sens pour la Grande-Bretagne de rééquilibrer sa politique étrangère en s’écartant des zones où elle exerce traditionnellement une influence – l’Europe et le Moyen-Orient – ​​vers une zone située à plusieurs milliers de kilomètres de là.

Et cela s’est avéré être une erreur. En février 2023, la Russie a envahi l’Ukraine et toute l’attention a été portée sur cette guerre. Jusqu’à il y a treize jours.

Ces dernières années, le Royaume-Uni a réduit de 90 millions de livres sterling son budget consacré à la prévention des conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et n’a plus de ministre des Affaires étrangères dédié à la région.

En savoir plus:

Qui sont les victimes britanniques de la guerre Israël-Hamas ?

Rishi Sunak dit à Israël : « Le Royaume-Uni est à vos côtés »

Quelle est la solution à deux États ?

Certains États du Moyen-Orient, en particulier dans la région du Golfe, apprécient toujours la formation dispensée par l’armée britannique, mais la plupart considèrent que l’influence diplomatique de la Grande-Bretagne est en déclin.

Israël, surtout sous la direction actuelle de Benjamin Netanyahu, ne se laissera influencer par personne d’autre que Washington.

En Cisjordanie, l’Autorité palestinienne parle du gouvernement britannique avec dédain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





15h40

« Le Royaume-Uni est à vos côtés » – Rishi Sunak



Ce n’est pas sans ironie que le seul pays du Moyen-Orient qui considère toujours le Royaume-Uni comme un acteur majeur est l’Iran, le pays qui finance et arme le Hamas et le Hezbollah.

Le rôle historique de la Grande-Bretagne dans le Moyen-Orient moderne est important : il a contribué à la formation de l’actuel État d’Israël. et a joué un rôle central dans les conflits plus récents en Irak, au Yémen et en Libye.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, il faisait partie de l’équipe de négociation de l’accord sur le nucléaire iranien, mais celui-ci s’est effondré depuis et un nouvel accord ne semble pas probable de sitôt.

Downing Street, quant à lui, s’est engagé ailleurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:10

Une frappe aérienne israélienne frappe une mosquée à Gaza



Les États du Golfe se sont enrichis au-delà de toute croyance grâce à leurs réserves de pétrole, et leur confiance dans leur capacité à étendre leur influence a augmenté en conséquence.

En comparaison, la Grande-Bretagne a réduit son budget d’aide, s’est retirée de l’UE et n’a montré que peu d’intérêt pour la région.

Le concept de « Grande-Bretagne mondiale », alors que le pays luttait pour reconstruire ses relations internationales après le Brexit, a conduit le Royaume-Uni à se disperser.

En conséquence, des régions clés ont été négligées et les relations historiques tenues pour acquises.

Le Moyen-Orient est une région où l’argent et le pouvoir se négocient – ​​la Chine l’a reconnu et son influence s’est en conséquence accrue.

Les États-Unis ont peut-être une réputation mitigée et sont détestés par beaucoup après la guerre dévastatrice en Irak, mais leurs bases militaires et leur aide financière aux gouvernements de la région ont maintenu leur influence.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Rishi Sunak, en tant que Premier ministre britannique, n’est pas sans influence, mais il n’a que peu de leviers à actionner lors de sa tournée au Moyen-Orient pour tenter d’arrêter la propagation de la guerre entre Israël et Gaza.

Alors que la Grande-Bretagne a donné la priorité à d’autres intérêts, de nombreuses personnes au Moyen-Orient ont également cultivé d’autres alliés.

De vieux amis ont été aliénés et aucun nouvel ami ne s’est fait.

Le danger de s’allier sans équivoque avec Israël va aliéner de nombreuses personnes dans le monde arabe.

Le Moyen-Orient traverse des périodes de calme, mais comme Sunak pourrait l’apprendre dans les prochains jours, vous le négligez à vos risques et périls.