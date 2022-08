La Grande-Bretagne a besoin d’une solution radicale pour aider la crise du coût de la vie et si je suis nommé Premier ministre, je sais exactement ce que je ferai

NOUS sommes confrontés à de graves défis à la suite de la terrible invasion de l’Ukraine par Covid et Poutine.

Je sais que les familles ressentent la pression et les lecteurs de Sun s’inquiètent de la difficulté qu’il y aura à faire leur prochain supermarché, à faire le plein de leur voiture ou à payer leur facture d’énergie.

La Grande-Bretagne a besoin d’une solution radicale pour faire face à la crise du coût de la vie et si je suis nommée Premier ministre, je sais exactement ce que je ferai, déclare Liz Truss, candidate à la direction des conservateurs Crédit : PA

Certains disent que nous ne pouvons rien faire de plus pour réduire le coût de la vie que de bricoler sur les bords.

Je crois fermement en ces temps graves, nous devons être radicaux.

C’est pourquoi je me présente à la direction du Parti conservateur et premier ministre de notre grand pays.

Si je suis élu, je mènerai le peuple britannique à travers la tempête économique avec mon plan clair et véritablement conservateur.

Mon objectif est de nous accompagner vers des jours meilleurs et de libérer tout le potentiel de la Grande-Bretagne.

Nous traverserons ces moments difficiles en misant sur la croissance.

ALLUMEZ L’ÉTINCELLE

Une économie en croissance signifie plus d’opportunités à travers le pays, plus de financement pour les services publics, y compris notre NHS, et de meilleures chances de vie pour nos enfants. C’est pourquoi nous devons faire grossir le gâteau économique.

En tant que Premier ministre, j’y parviendrai par des actions audacieuses telles que des réductions d’impôts, des réformes décisives et la réduction de la bureaucratie insensée.

C’est la meilleure façon d’aider les gens à joindre les deux bouts et à éviter l’horreur d’une récession.

Je suis du côté de tous ceux qui font la grandeur de notre pays, des navetteurs dévoués qui se rendent au travail tous les jours aux travailleurs indépendants et aux propriétaires de petites entreprises, aux familles et à tous ceux qui font ce qu’il faut.

Je suis prêt à mettre mon argent dans ma bouche en réduisant les impôts.

Le gouvernement que je dirige va inverser la hausse de l’assurance nationale et suspendre l’écoprélèvement sur les factures d’énergie, afin d’aider les gens à faire face à la charge fiscale la plus lourde depuis 70 ans.

Réduire les impôts, ce n’est pas seulement remettre plus d’argent dans les poches des gens.

Il aide à allumer l’étincelle du succès en encourageant de nouvelles opportunités et en stimulant la croissance économique.

Je fournirai également un soutien immédiat pour veiller à ce que les gens ne soient pas confrontés à des factures de carburant inabordables. Je serai robuste dans mon approche.

Mais il n’est pas juste d’annoncer tout mon plan avant même d’avoir remporté le leadership et d’avoir mis les pieds sous la table.

Permettez-moi de rassurer les lecteurs de Sun sur le fait qu’on peut me faire confiance pour relever le défi.

Je prendrai des mesures décisives pour apporter de l’aide et veiller à ce que nous ne soyons plus jamais confrontés à une telle crise énergétique.

Je m’attaquerai aux véritables préoccupations des gens, qu’il s’agisse du coût de la garde des enfants, de la garantie que la police réprime suffisamment le crime ou de la maîtrise des syndicats militants des transports dans leurs efforts pour paralyser notre pays.

Les choses doivent changer et elles changeront sous ma surveillance. Je n’esquiverai pas les décisions difficiles ou ne me cacherai pas derrière une soupe alphabétique de quangos.

Je serai direct et déterminé dans la conduite des réformes nécessaires pour changer les choses pour de bon.

Soyons honnêtes, ce ne sera pas facile. Mais j’ai l’acier intérieur pour faire le travail et une expérience éprouvée en matière de livraison.

Des opposants nous ont dit qu’il ne serait jamais possible de conclure des accords post-Brexit meilleurs que ceux que nous avions auparavant ou de corriger le protocole d’Irlande du Nord. Pourtant, je suis intervenu pour faire exactement cela.

Dans le même esprit, je redoublerai d’efforts pour niveler le pays.

Je ferais en sorte que la Grande-Bretagne construise plus rapidement et donnerai plus de pouvoir aux populations locales afin qu’elles puissent décider ce qui est dans le meilleur intérêt de leur région.

J’exploiterais le pouvoir de la libre entreprise pour revitaliser les zones qui en ont le plus besoin en créant de nouvelles zones d’investissement à faible taux d’imposition et à faible réglementation.

Tout comme j’ai montré l’exemple en saisissant nos nouvelles libertés en dehors de l’Union européenne, j’irais plus loin que jamais en tant que Premier ministre pour montrer ce que la Grande-Bretagne peut accomplir.

Sous ma direction, nous éliminerions les règles bruxelloises inutiles de nos livres de lois et les mettrions au bûcher d’ici la fin de 2023.

MARCHANDS DE NUANCES

J’aime notre pays. Nous sommes une grande nation de créateurs, de greffeurs et d’innovateurs.

Nous pouvons être encore plus grands, c’est pourquoi je déroulerais le tapis rouge aux entreprises brillantes et aux entrepreneurs dynamiques qui veulent contribuer à notre succès.

En ce moment critique, nous devons avoir le courage de nos convictions.

Je gouvernerai en tant que conservateur épris de liberté et soucieux de réduire les impôts. Je rassemblerai une solide équipe de ministres déterminés à tenir nos promesses.

Je suis optimiste quant à notre avenir malgré les défis à venir.

Ensemble, nous pouvons défier les voix du déclin et montrer que nous n’achèterons pas ce que ces marchands de ténèbres colportent.

Les prévisions ne sont pas le destin. Nous savons par notre histoire nationale que le Royaume-Uni a traversé d’innombrables crises en faisant preuve d’audace. Nous pouvons le faire à nouveau.

Notre grand pays a ce qu’il faut pour braver la tempête et en sortir plus fort.

Sous ma direction, nous pouvons libérer tout notre potentiel et aller de l’avant vers nos meilleurs jours à ce jour.

