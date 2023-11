La Grande-Bretagne a besoin d’être à l’abri de cette douche conservatrice absolue | William Keegan

WQuand les voleurs se disputent, ils savent certainement comment s’y prendre. Le spectacle d’anciens ministres tels que Nadine Dorries s’en prenant au Premier ministre, et le ministre de l’Intérieur – au moment de la rédaction – de sonder les profondeurs des préjugés d’extrême droite, montre qu’il n’y a désormais aucune profondeur dans laquelle le parti conservateur ne sombrera pas. .

Ils sont désespérés, et avec raison. Les poulets élevés pendant la chancellerie d’austérité de George Osborne et libérés de captivité suite au Brexit de Boris Johnson reviennent enfin se percher chez eux.

Le comportement récent et les dégâts causés par ce gouvernement rappellent le grand mépris prononcé par la bouche de l’acteur Terry-Thomas dans la comédie sur les relations industrielles. Je vais bien Jack: ils sont « une douche absolue ».

Oui : pour la tranquillité d’esprit, l’état de notre politique pousse au souvenir du passé. Cela a été fourni jeudi matin dernier par un brève émission de Radio 4 dans lequel l’historien Sir David Cannadine a rappelé comment le premier ministre Harold Macmillan a tourné à son avantage le ridicule d’un caricaturiste.

La grande caricaturiste Vicky a décrit en plaisantant Macmillan comme SuperMac. C’était censé être blessant. Cependant, Macmillan était, à plusieurs égards, un acte de classe. Il a adoré l’idée. Il a joué dessus. La comparaison avec Superman ne lui a pas fait de mal lors des élections de 1959, qu’il a largement remportées.

Un exemple moderne de quelqu’un tournant une insulte à son avantage a peut-être été fourni par Johnson, aujourd’hui en disgrâce. L’histoire est que le nom Boris – qui est en fait son deuxième prénom ; son prénom est Alexandre – lui a été lancé pour se moquer lorsque ses camarades ont découvert qu’il avait des ancêtres turcs ; cependant, plutôt que de se débarrasser de l’empannage, il l’a adopté. Comme je l’ai dit, ce n’est peut-être qu’une histoire, mais elle a, comme on dit, fait le tour du monde.

Revenons à Macmillan, un ancien premier ministre étonien plus substantiel. J’ai eu une fois le privilège d’être présenté au grand homme. C’était à peu près à l’époque où il dénonçait de manière célèbre la politique de privatisation du gouvernement Thatcher. La citation habituelle parle de « vendre l’argenterie familiale ». Le passage complet était encore meilleur : « Tout d’abord, l’argenterie géorgienne disparaît, puis tous ces jolis meubles qui se trouvaient autrefois dans le salon. Ensuite, les Canaletto s’en vont.

La privatisation a été réalisée par une succession de gouvernements conservateurs qui, après avoir tant sacrifié leur souveraineté économique, se sont lancés dans un Brexit censé « reprendre le contrôle ».

Le pays regorge désormais d’exemples des dégâts causés par la privatisation excessive contre laquelle Macmillan avait mis en garde il y a tant d’années. Dans son livre stimulant Réparer la Grande-Bretagne brisée, Alun Drake du Conseil de l’Europe à Strasbourg note que « contrairement à la Norvège et à la plupart des autres démocraties européennes, dans les années 1980, le Royaume-Uni a vendu ses industries nationalisées, collectant des milliards de livres pour le Trésor mais perdant le contrôle de services publics clés tels que l’eau, gaz, électricité et télécoms. Ironiquement, beaucoup d’entre eux sont désormais aux mains d’entreprises publiques d’autres pays.»

Cela a été fait par une succession de gouvernements conservateurs qui, après avoir tant sacrifié leur souveraineté économique, se sont ensuite lancés dans un Brexit qui était censé « reprendre le contrôle », mais n’a rien fait de tel. Le plus terrible, c’est que la combinaison de l’austérité et du sacrifice de 4 à 6 % du PIB au profit du Brexit nous a laissés mal préparés aux temps difficiles que le Fonds monétaire international, la Banque d’Angleterre et les principaux groupes de réflexion préviennent.

Selon l’Institut national de recherche économique et sociale, « le Royaume-Uni sera plongé dans le marasme pendant une décennie » à moins que l’économie ne reçoive un coup de pouce significatif en matière d’investissement.

Mais que veut le parti conservateur, qui risque de remuer le chien, avant la déclaration de l’automne et le budget du printemps ? Eh bien, des réductions d’impôts. Pas d’aide aux investissements du secteur public, mais des réductions d’impôts.

Cela me rappelle Gordon Richardson, alors gouverneur de la Banque d’Angleterre, qui disait au début des années 1980 qu’il suffisait de regarder par la fenêtre pour constater que la politique monétaire était trop restrictive. De nos jours, il suffit de regarder par la fenêtre pour constater que la nation est délabrée et a besoin d’un vaste programme d’investissement, et non de réductions d’impôts. Travail, veuillez également en tenir compte !

Pendant ce temps, les dégâts du Brexit s’accumulent, mais nos dirigeants politiques hésitent à parler de ce que Lord Kinnock appelle « le mammouth dans le placard à balais ».

Les accords commerciaux qui nous ont été promis avec les États-Unis et l’Inde ne semblent avoir rien donné. Pourtant, les échanges commerciaux avec notre principal partenaire, l’Union européenne, deviennent de plus en plus difficiles, avec de nouvelles restrictions bureaucratiques attendues pour la fin de l’année.

C’est ce qu’on appelle la liberté du Brexit.