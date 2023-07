La Grande-Bretagne a besoin de plus de migrants et la prochaine génération pourrait annuler le Brexit, déclare Tony Blair

La Grande-Bretagne devrait permettre à davantage d’Européens de venir vivre et travailler en Grande-Bretagne malgré des niveaux record de migration, a déclaré Sir Tony Blair.

Hier soir, le top Remainer et ancien Premier ministre a suscité la fureur après avoir suggéré que la prochaine génération pourrait annuler le Brexit – et a admis qu’elle « adorerait que cela ne se produise jamais ».

Sir Tony Blair a appelé à davantage de migrations pour combler les pénuries de notre économie

Cependant, il a affirmé qu’il serait trop difficile de rejoindre le bloc maintenant car le Royaume-Uni est « trop ​​​​faible ».

Cela survient malgré une migration nette atteignant le chiffre stupéfiant de 606 000 au début de l’été – et les avertissements que les services publics comme les écoles, le NHS et le logement ressentent la pression.

Sir Tony a déclaré à Sky’s Sophy Ridge: « Ce pays sera prêt à rejoindre quand il sera fort. Vous ne voulez pas vous mettre à genoux ..

« Pour les pénuries de main-d’œuvre, nous devrions permettre aux Européens de venir ici et de travailler beaucoup plus facilement. »

Et sur la perspective du Brexit, il a ajouté : « J’adorerais que ça n’arrive jamais…

« Revenir pleinement dans l’UE, pour les générations futures, est une autre affaire. »

Hier soir, le député conservateur Tom Hunt a frappé et accusé l’ancien Premier ministre d’être déconnecté du peuple britannique.

Il a déclaré : « Blair classique, travailliste classique, cherchant constamment le levier de la migration de masse incontrôlée.

« N’a rien appris depuis le résultat du référendum, les Britanniques n’en veulent pas, et il conseille Keir Starmer ! »

Et le député conservateur Marco Loghi a ajouté: « Tout le monde sait que Tony Blair nous ferait rejoindre sans sourciller.

« Et Keir Starmer – l’architecte en chef de Remain sous Corbyn – essaie de s’aligner autant que possible sur Blair.

« Un gouvernement travailliste ouvrirait les frontières avant même que nous rejoignions, probablement comme mesure pour ‘persuader’ l’UE de nous récupérer.

« Ce serait une folie totale et complètement antidémocratique, car ce serait contre la volonté du peuple britannique. »

Les pairs se préparent pour des séances nocturnes cette semaine alors qu’ils essaient de détruire autant que possible le projet de loi sur les petits bateaux avant qu’il ne soit adopté.

Le ministre de l’Immigration Robert Jenrick et le procureur général Victoria Prentis doivent rencontrer des conservateurs mécontents, dont Theresa May, pour tenter de les persuader d’abandonner leur opposition et d’adopter les lois avant les vacances d’été.

L’ex-Premier ministre combat les ministres contre l’esclavage moderne – qu’elle a trouvé pour réprimer – parallèlement aux demandes de détention d’enfants et à des voies plus sûres et légales.

Hier, M. Jenrick a déclaré que ne pas s’attaquer à la crise n’était « pas une option ».

Cela est venu après qu’il a déclaré vendredi qu’il n’apporterait plus de modifications au projet de loi.