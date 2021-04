La Grande-Bretagne a atteint le niveau «le plus bas» de la pandémie de Covid et n’enregistre désormais que 2 000 cas par jour, a déclaré Jonathan Van Tam.

Le médecin-chef adjoint a fait ces remarques après que les chiffres officiels ont montré qu’un adulte britannique sur quatre était maintenant complètement vacciné.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Médecin-chef adjoint Jonathan Van Tam Crédit: AP

Il a déclaré lors d’une conférence de presse n ° 10: «Nous fonctionnons comme une moyenne typique de sept jours, un peu plus de 2000 personnes testées positives par jour.

«J’ai le sentiment que nous sommes probablement au plus bas, ou presque, en ce moment en termes de niveau de maladie au Royaume-Uni.

Le scientifique de haut niveau a déclaré que le Royaume-Uni est également « proche du bas » de la pandémie en termes de nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid.

Il a ajouté: « Mais nous trouverons probablement cela un peu plus loin en termes de réduction du nombre total de personnes hospitalisées au Royaume-Uni avec Covid. »

Lors de la même conférence de presse, Matt Hancock a déclaré que sept adultes britanniques sur dix avaient désormais des anticorps protecteurs.

Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il s’agissait d’une « mesure de la protection que nous avons collectivement développée dans tout le pays ».

Secrétaire à la santé Matt Hancock Crédit: PA

Il a déclaré: «Dans les groupes plus âgés, ceux qui ont été vaccinés en premier sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des anticorps Covid-19.

« Aujourd’hui, sept adultes sur dix ont des anticorps anti-Covid-19 protecteurs, c’est le programme de vaccination en action. »

Il a évoqué les données publiées par le Bureau des statistiques nationales, qui a visité plus de 20 000 personnes pour mesurer les anticorps dans leur sang.

Et il a également annoncé que le Royaume-Uni avait obtenu 60 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer.

L’achat intervient alors que le gouvernement se prépare à distribuer des coups de pouce aux plus vulnérables pour éviter une troisième vague.

Boris Johnson a déjà mis en garde contre une résurgence et les experts ont déclaré que des vaccins supplémentaires pour les personnes âgées pourraient être disponibles au Royaume-Uni d’ici septembre.

Le déploiement du vaccin sera étendu aux moins de 40 ans au cours des prochaines semaines.

Tous les plus de 50 ans recevront un troisième coup de pouce contre de nouvelles variantes cet automne pour éviter une vague hivernale meurtrière, selon des plans divulgués au Sun.

Les 60 millions de doses supplémentaires de Pfizer s’ajouteront à l’arsenal croissant de vaccins du Royaume-Uni.

Il y a maintenant des offres en place pour 517 millions de clichés de huit types différents.

M. Hancock a déclaré: «Le vaccin nous aide à ramener notre liberté et nous devons protéger ce programme.

« Nous travaillons donc sur nos plans pour les rappels. Pour nous garder en sécurité et libres ici, pendant que nous maîtrisons cette maladie dans le monde entier, nous travaillons sur un programme de rappels depuis plus d’un an.

« Je suis ravi de vous dire que nous avons pu obtenir 60 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer. »

La Grande-Bretagne a franchi le quart de chemin en vaccinant complètement les adultes après qu’un nombre record de secondes doses aient été distribuées en une semaine.

Cela signifie qu’une personne sur quatre a eu les deux coups – un total de 13 201 811 personnes.

Le succès du déploiement du vaccin signifie qu’il équivaut à ce que 25,1% de la population adulte soient protégés contre les maladies graves ou la mort.

On estime que le Pays de Galles a administré deux doses à 27,8% des adultes, devant l’Angleterre (24,9%), l’Écosse (24,9%) et l’Irlande du Nord (24,5%).

Les chiffres concernent les vaccinations déclarées par les agences de santé du Royaume-Uni jusqu’au 26 avril inclus.

Cela reflète le rythme accéléré auquel l’administration des deuxièmes doses s’est accélérée dans tout le pays au cours du mois dernier.

Un peu moins de 2,8 millions de secondes doses ont été enregistrées dans la semaine précédant le 26 avril – le nombre le plus élevé pour une période de sept jours à ce jour – avec près de 8,7 millions depuis le 1er avril.

Cela se compare à un peu moins de 3,7 millions de secondes doses en mars et à seulement 321 607 en février.

Les deuxièmes doses de vaccins Covid-19 doivent suivre dans les 12 semaines suivant la première, ce qui signifie que les millions de personnes qui ont reçu leur premier vaccin en février ont récemment reçu une dose de suivi ou doivent recevoir le vaccin sous peu.

Les personnes âgées de 80 ans et plus figuraient parmi les premiers groupes sur la liste des vaccins prioritaires, les doses initiales étant offertes à partir de début décembre.

Cela vient alors que des millions de personnes supplémentaires sont éligibles pour obtenir leurs jabs Covid.