La Grande-Bretagne a « 48 heures difficiles » devant elle avec le tout premier avertissement de chaleur extrême

Le tout premier avertissement de chaleur extrême en Grande-Bretagne est en vigueur pour de grandes parties de l’Angleterre alors que les autorités se préparent à des températures record qui perturbent déjà les voyages, les soins de santé et les écoles.

L’alerte “rouge” durera tout au long de lundi et mardi, lorsque les températures pourraient atteindre 40 ° C pour la première fois, posant un risque de maladie grave et même de décès chez les personnes en bonne santé, selon le UK Met Office, le service météorologique du pays. La température la plus élevée jamais enregistrée en Grande-Bretagne est de 38,7 °C, un record établi en 2019.

“Nous avons 48 heures difficiles à venir”, a déclaré Kit Malthouse, ministre chargé de la coordination gouvernementale, à la radio BBC.

L’alerte de chaleur de niveau 4 émise par le Bureau météorologique britannique est définie comme une urgence nationale, à utiliser lorsqu’une vague de chaleur « est si grave et/ou prolongée que ses effets s’étendent en dehors du système de santé et de protection sociale. À ce niveau, la maladie et la mort peut survenir parmi les personnes en forme et en bonne santé, et pas seulement dans les groupes à haut risque. »

Une femme prend un bain de soleil sur un balcon à Hackney, à Londres, dimanche. Alors que certains Britanniques ont afflué vers le bord de mer pour vaincre la canicule actuelle, les citadins ont trouvé d’autres moyens de rester au frais. (Hollie Adams/Getty Images)

Alors que lundi devrait apporter des records dans le sud-est de l’Angleterre, les températures devraient encore augmenter à mesure que l’air chaud se déplacera vers le nord mardi, a déclaré la PDG du Met Office, Penelope Endersby. L’avertissement de chaleur extrême s’étend de Londres au sud à Manchester et Leeds au nord.

“C’est donc demain que nous verrons vraiment la plus grande chance de 40 degrés et de températures supérieures à cela”, a déclaré Endersby à la BBC. “Quarante et un n’est pas hors des cartes. Nous avons même quelques 43 dans le modèle, mais nous espérons qu’il ne sera pas aussi élevé que cela.”

Interruptions de service en vigueur

Les opérateurs ferroviaires demandent aux clients de ne voyager qu’en cas d’absolue nécessité, car la chaleur est susceptible de déformer les rails et de perturber l’alimentation électrique, entraînant d’importants retards. Certains rendez-vous médicaux ont été annulés pour alléger la pression sur le service de santé. Alors que certaines écoles ont fermé, d’autres installent des pataugeoires et des jets d’eau pour aider les enfants à se rafraîchir.

Le gouvernement a exhorté les écoles à rester ouvertes, mais beaucoup devaient fermer plus tôt que d’habitude, les demandes uniformes normales ont été abandonnées et les journées sportives de fin de trimestre ont été annulées. Certaines écoles ont été fermées, recourant à des cours en ligne de type verrouillage.

Les navetteurs attendent leur train sur une plate-forme à la gare de West Norwood dans le sud de Londres lundi, avec des interruptions de service en vigueur en raison de la chaleur extrême. (Niklas Halle’n/AFP/Getty Images)

Et au moins un grand zoo, à Chester, a déclaré qu’il fermerait pendant deux jours, tandis que le zoo de Londres et le zoo de Whipsnade ont déclaré que de nombreux animaux pourraient se retirer dans des “zones fraîches” et que certaines expositions pourraient être fermées.

Certaines usines ont également avancé leurs heures d’ouverture, pour éviter que les travailleurs des emplois les plus chauds, comme le soudage, ne tombent malades.

La tombée de la nuit apportera peu de soulagement, le Met Office prévoyant des températures de 29 ° C à minuit à Londres.

La nuit de lundi sera “très oppressante” et il sera difficile de dormir, a déclaré le météorologue en chef Paul Davies.

REGARDER | Alerte à la chaleur jamais utilisée en vigueur au Royaume-Uni, incendies de forêt en Europe occidentale :

Le nombre de morts augmente alors que la vague de chaleur extrême s’empare de l’Europe Une vague de chaleur brutale et dangereuse provoque de multiples crises à travers l’Europe. La France fait face à des incendies de forêt, tandis que des responsables au Portugal et en Espagne affirment que la chaleur extrême a entraîné la mort de plus de 1 000 personnes jusqu’à présent.

“Demain est le jour où nous sommes vraiment préoccupés par une bonne chance maintenant d’atteindre 40 ou 41 ° C, et avec cela toutes les conditions de santé qui accompagnent ces températures plus élevées”, a-t-il déclaré.

La chaleur en Grande-Bretagne se reflète dans une grande partie de l’Europe, où les températures extrêmes et le manque de pluie entraînent de multiples incendies de forêt majeurs en France, en Espagne et ailleurs.