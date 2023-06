La grande batterie de la startup peut électrifier votre maison et rendre le réseau plus vert

Si vous envisagez d’acheter une batterie domestique pour protéger votre maison contre les pannes ou pour tirer profit des panneaux solaires sur le toit, une startup appelée Énergie lunaire cette année apportera une nouvelle concurrence au Tesla Powerwall. La Lunar Battery est une conception compacte et modulaire destinée à contrôler automatiquement les appareils électroménagers et à s’amortir le plus rapidement possible.

Le système de batterie surveille des facteurs tels que la météo, la consommation d’énergie et les variations des tarifs électriques pour contrôler le moment où le système charge la batterie, alimente votre maison ou pompe le courant sur le réseau. Lunar Energy prévoit de commencer à expédier son système de batterie en volume à partir d’octobre.

Le produit fait partie d’un mouvement croissant de consommateurs – renforcé par des règles réglementaires et des incitations – pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, le gaz à effet de serre principalement responsable du changement climatique. L’électricité domestique, encore largement fournie par les centrales au pétrole et au gaz, est responsable d’environ 20% des émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis. Les appareils comme les fournaises au mazout et les cuisinières et sécheuses à gaz en ajoutent plus. Mais les batteries, en particulier lorsqu’elles sont associées à des panneaux solaires sur le toit, peuvent jouer un rôle dans la réduction de cette empreinte carbone.

Et c’est là que Lunar Energy essaie de tirer profit.

« Notre North Star est d’alimenter les foyers du monde entier avec une énergie propre sans fin », a déclaré Kunal Girotra, directeur général et fondateur de la société, dans une interview au siège de Lunar’s Mountain View, en Californie. « Nous ne construisons pas de voitures électriques, d’avions électriques ou de batteries pour d’autres applications. Nous nous concentrons sur la décarbonisation des maisons. »

Avant la fondation de Lunar en 2020, Girotra dirigeait Tesla Energy, la division qui fabrique ses batteries domestiques Powerwall et son équivalent Megapack pour le stockage d’énergie à l’échelle du réseau. Et l’ingénieur en chef de la startup, Kevin Fine, a fondé l’équipe Powerwall de Tesla.

C’est compliqué de fixer un prix, puisque Lunar vendra ses batteries via Sunrun et d’autres installateurs de panneaux solaires qui fixent leurs propres prix. Les coûts devraient varier de 20 000 $ à 30 000 $ pour un système de panneaux solaires de 5 kilowatts et une batterie de 20 kilowattheures, après le crédit d’impôt fédéral américain de 30 %. Cela signifie une fourchette d’environ 28 000 $ à 42 000 $ avant le crédit.

Lunar commencera ses ventes en Californie et à Hawaï mais devrait être disponible au Texas, en Floride et à Porto Rico d’ici six à neuf mois. Ses batteries peuvent supporter des températures chaudes et froides, et l’entreprise prévoit de s’étendre au Canada, au Japon et en Europe.

Les batteries domestiques deviennent plus courantes

Les panneaux solaires étaient autrefois exotiques mais sont maintenant plus courants. Les batteries domestiques semblent aller dans la même direction. Mais cela change à mesure que de nouveaux concurrents arrivent sur le marché des batteries domestiques.

Après avoir lutté pour répondre à la demande pendant des mois, le leader du marché Tesla propose désormais un 500 $ de rabais sur ses Powerwalls. Anker, un leader des batteries portables et des accessoires électroniques, passe à l’alimentation de secours pour toute la maison avec Batteries Solix prévues pour 2024.

Et il existe de nouvelles incitations financières pour acheter une batterie. La loi sur la réduction de l’inflation offre un crédit d’impôt de 30 % pour les piles domestiques. Nouveau Règles californiennes appelées Net Energy Metering (NEM) 3.0, qui a considérablement réduit le prix que les services publics d’électricité paient pour l’électricité produite sur le toit, a fait des panneaux solaires à eux seuls un bien pire investissement qu’auparavant. Mais la combinaison de panneaux solaires et d’une batterie a un sens financier sous NEM 3.0. Vous pouvez charger votre batterie pendant la journée et l’utiliser pour éviter de payer des tarifs élevés le soir.

Pour une maison californienne avec un système de panneaux solaires de 5 kW et une batterie lunaire de 20 kW, la configuration de l’énergie solaire et de la batterie devrait être amortie sur environ six à huit ans, a déclaré Girotra.

Le stockage de l’énergie, que ce soit dans des maisons individuelles ou dans des installations massives à l’échelle du réseau, est essentiel pour effectuer la transition énergétique vers une énergie renouvelable et sans carbone. Les panneaux solaires produisent désormais une surabondance d’électricité pendant la journée dans les zones ensoleillées, mais n’aident guère le soir lorsque la consommation d’électricité augmente. L’énergie éolienne est également intermittente. Le stockage d’énergie atténue ces hauts et ces bas, aidant à éviter l’utilisation de centrales électriques « de pointe » coûteuses pour gérer la demande du soir.

Et pour beaucoup, la protection contre les coupures de courant sera une incitation à acheter une batterie. Les pannes de courant ont augmenté de 78 % de 2011 à 2021 aux États-Unis, selon une étude de Climate Central à but non lucratif. La plupart d’entre eux ont été déclenchés par des conditions météorologiques qui deviennent de plus en plus extrêmes en raison du changement climatique.

Le système de batterie de Lunar Energy, expliqué

Le système de batterie de Lunar Energy est une collection de produits tous conçus pour fonctionner ensemble afin de faciliter les difficultés d’intégration posées par les batteries. L’entreprise s’attend à ce que de nombreux clients l’installent en même temps qu’ils obtiennent des panneaux solaires.

Le plus gros est la batterie elle-même, une pile de modules empilés qui ont chacun à peu près la taille d’un four à micro-ondes et ont une capacité de 5 kilowattheures. Lunar soupçonne que la plupart des clients voudront entre 15 et 25 kilowattheures d’énergie, mais il proposera des configurations de 10 kWh à 30 kWh.

À titre de comparaison, chaque Tesla Powerwall a une capacité de 13,5 kWh. Les ménages américains consomment 29 kWh d’énergie par jour en moyenne.

Vient ensuite le pont, un boîtier plus petit qui relie la batterie à l’alimentation du réseau, détecte les pannes et contrôle les circuits spécifiques que vous voudrez peut-être alimenter ou éteindre pendant une panne.

Ensuite, il y a des « maximiseurs » qui se connectent à chaque panneau solaire pour surveiller leur production électrique. Ils peuvent être installés avec de nouveaux panneaux solaires ou modernisés sur des panneaux existants, mais ils ne sont probablement pas loués solaires.

La batterie domestique de Lunar Energy peut être montée à l’intérieur ou à l’extérieur avec un design épuré et présentable. Lunar dit qu’il est 47 % plus compact que la taille moyenne des systèmes concurrents, mais qu’il reste encombrant. Stephen Shankland / Crumpe

Le système Lunar Battery ne nécessite pas que l’équipement de l’entreprise soit fixé directement aux panneaux solaires, mais il est plus efficace dans cette configuration car il n’y a pas de perte de puissance lors de la conversion du courant continu en courant alternatif et inversement.

Une application vous montre ce qui se passe à tout moment – la production d’énergie solaire, la consommation électrique de la maison, si la batterie est en charge ou en décharge – et vous permet de contrôler le système. Lunar s’attend à ce que la plupart des gens configurent le système pour maximiser les économies en chargeant la batterie pendant la journée, puis en utilisant l’électricité ou en la réinjectant sur le réseau le soir, lorsque les tarifs d’électricité sont souvent plus élevés.

Mais vous pouvez configurer le système pour qu’il fonctionne dans d’autres modes, par exemple en définissant un niveau de réserve qui retient suffisamment d’énergie pour vous donner la tranquillité d’esprit ou en gardant la batterie chargée en permanence pour une protection maximale contre les pannes de courant.

L’application de Lunar peut déjà être utilisée pour permettre aux propriétaires de batteries de participer à des centrales électriques virtuelles, ou VPP, des accords dans lesquels un service public paie pour pouvoir distribuer une partie de l’alimentation électrique collective des propriétaires de batteries en cas de besoin.

L’installateur solaire Sunrun, qui a participé à un Investissement de 300 millions de dollars dans Lunar Energy et qui sera un installateur Lunar Battery, a déjà 12 programmes VPP, a déclaré Girotra.

À l’intérieur de la batterie lunaire

Au cœur de la batterie se trouvent des dizaines de cellules minces « pochettes » fabriquées par SK activé, un autre des investisseurs de Lunar. Ils sont montés dans des plateaux métalliques séparés par des matériaux capables d’absorber beaucoup de chaleur pour réduire le risque d’incendies galopants.

Chaque module pèse 90 livres – lourd, mais pas aussi lourd qu’une batterie plus grosse comme un Powerwall. Lunar affirme que ses batteries sont plus faciles à installer.

Les batteries ont des systèmes de refroidissement et de chauffage pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes, et elles peuvent être montées à l’intérieur ou à l’extérieur. Avec une protection IP67 contre l’eau, ils peuvent être immergés jusqu’à 3 pieds sous l’eau en cas d’inondation, a déclaré le chef de l’ingénierie Fine.

Et ils viennent avec une garantie qui garantit une capacité de 70 % après 12,5 ans.

L’application vous permet également de configurer les appareils de votre maison qui doivent conserver l’alimentation, comme les réfrigérateurs et les routeurs à large bande, et qui doivent être coupés pour économiser l’énergie, comme les téléviseurs et les machines à laver. Le système contrôle ces circuits soit directement via le pont, soit à distance via une connexion à un panneau de disjoncteurs ordinaire sur le réseau électrique domestique.

Plus tard, Lunar prévoit également d’ajouter son propre chargeur de véhicule électrique, facilitant potentiellement une grande étape dans l’électrification de nos vies.

« Nous n’avons pas de chargeur EV aujourd’hui, mais c’est la prochaine chose sur notre feuille de route », a déclaré Girotra. « Notre objectif est de dire à un propriétaire, avec ce système, vous obtenez la génération, le stockage, le contrôle et la recharge via une seule application. »