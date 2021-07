La Grande Barrière de Corail évite la liste des espèces menacées de l’UNESCO après les efforts de lobbying de l’Australie et de 11 autres pays

La décision de vendredi intervient après que la ministre australienne de l’Environnement, Sussan Ley, s’est jointe à 11 ambassadeurs internationaux en juin pour faire pression contre la décision de l’UNESCO d’inscrire le récif sur la liste. Le Premier ministre Scott Morrison a décrit la perspective que le récif figure sur la liste comme « absolument épouvantable. »

Bien qu’il ait été épargné d’être ajouté à la liste cette année, l’organisme des Nations Unies a déclaré que la décision serait réexaminée en février 2022, car son écosystème était toujours victime d’un changement climatique de plus en plus grave. Le récif de 2 300 km de long (1 400 milles de long) a connu trois grands événements de blanchissement de masse en 2016, 2017 et 2020, en raison d’une augmentation des températures océaniques.

Considéré comme l’une des sept merveilles naturelles du monde, il avait failli être inscrit sur la liste des espèces menacées en 2015. L’UNESCO considérait la vitesse de sa dégradation comme extrêmement alarmante – il a perdu 50 % de son corail depuis 1995.

Pour être considéré comme candidat à la « liste de danger » de l’UNESCO, un site du patrimoine doit risquer de perdre son statut en raison de facteurs humains ou environnementaux, tels que la guerre, le surdéveloppement ou les catastrophes naturelles.

L’Australie compte 20 autres sites du patrimoine sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment l’opéra de Sydney, l’île Fraser et les Blue Mountains.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!