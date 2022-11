La Grande Barrière de Corail devrait être placée sur la liste “en danger”, selon un rapport soutenu par l’ONU

CNN

La Grande Barrière de Corail devrait être ajoutée à la liste des sites du patrimoine mondial “en danger”, a conclu une équipe de scientifiques après avoir mené une mission dans le plus grand système de récifs coralliens du monde.

Dans un nouveau rapport soutenu par l’ONU publié lundi, les scientifiques ont déclaré que le récif est confronté à des menaces majeures en raison de la crise climatique et que des mesures pour le sauver doivent être prises “de toute urgence”.

“L’équipe de la mission conclut que le bien est confronté à des menaces majeures qui pourraient avoir des effets délétères sur ses caractéristiques inhérentes, et répond donc aux critères d’inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril”, indique le rapport.

La mission de surveillance de 10 jours par des scientifiques de l’UNESCO en mars est intervenue des mois après que le Comité du patrimoine mondial a formulé une première recommandation visant à classer la Grande Barrière de Corail australienne comme “en danger” en raison de l’accélération des impacts du changement climatique d’origine humaine.

À l’époque, l’agence avait appelé l’Australie à faire face “de toute urgence” aux menaces croissantes de la crise climatique, mais a reçu un refus immédiat du gouvernement australien.

Le rapport de mission final tant attendu expose les étapes clés qui, selon les scientifiques, doivent être prises de toute urgence, bien que le rapport lui-même ait été publié après un délai de six mois. Initialement prévu pour être publié en mai avant la réunion du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO en Russie, le rapport a été reporté en raison de la guerre en cours en Ukraine.

Les recommandations comprennent la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, la réévaluation des projets proposés et des programmes de crédit, et l’augmentation des ressources financières pour finalement protéger les récifs.

Photographie aérienne géante/Autorité du parc marin de la Grande Barrière de Corail/AP

S’étendant sur près de 133 000 miles carrés et abritant plus de 1 500 espèces de poissons et plus de 400 espèces de coraux durs, la Grande Barrière de Corail est un écosystème marin extrêmement critique sur la Terre.

Il apporte également 4,8 milliards de dollars par an à l’économie australienne et soutient 64 000 emplois dans le tourisme, la pêche et la recherche, selon la Great Barrier Reef Foundation.

Mais alors que la planète continue de se réchauffer, en raison de la quantité croissante de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, la survie à long terme du récif est remise en question. Le réchauffement des océans et l’acidification causée par la crise climatique ont entraîné un blanchissement généralisé des coraux. L’année dernière, les scientifiques ont découvert que l’étendue mondiale du corail vivant avait diminué de moitié depuis 1950 en raison du changement climatique, de la surpêche et de la pollution.

Les perspectives sont tout aussi sombres, les scientifiques prédisant qu’environ 70 à 90 % de tous les coraux vivants dans le monde disparaîtra dans les 20 prochaines années. La Grande Barrière de Corail, en particulier, a subi de nombreux épisodes de blanchiment de masse dévastateurs depuis 2015, causés par des températures océaniques extrêmement chaudes provoquées par la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz.

Au cours des missions de surveillance de l’UNESCO, les gestionnaires de récifs ont découvert que la Grande Barrière de Corail subissait son sixième événement de blanchissement de masse en raison du stress thermique causé par le changement climatique. Des relevés aériens d’environ 750 récifs montrent un blanchissement généralisé à travers le récif, le blanchissement le plus grave étant observé dans les zones nord et centrale.

Le blanchissement se produit lorsque le corail stressé est privé de sa source de nourriture. Avec l’aggravation des conditions, les coraux peuvent mourir de faim et mourir, devenant blancs lorsque leur squelette carbonaté est exposé.

“Même les coraux les plus robustes ont besoin de près d’une décennie pour se rétablir”, a déclaré Jodie Rummer, professeure agrégée de biologie marine à l’Université James Cook de Townsville, à CNN. «Nous perdons donc vraiment cette fenêtre de récupération. Nous avons des événements de blanchissement consécutifs, des vagues de chaleur consécutives. Et, et les coraux ne s’adaptent tout simplement pas à ces nouvelles conditions.

Quelques semaines avant la mission, des scientifiques mondiaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies ont publié un rapport alarmant concluant qu’à chaque événement de réchauffement extrême, les écosystèmes vitaux de la planète comme la Grande Barrière de Corail sont davantage poussés vers des points de basculement au-delà desquels des changements irréversibles peuvent se produire.

Alors que les chercheurs de la mission évaluaient l’état désastreux de l’une des sept merveilles naturelles du monde, ils ont été témoins de la façon dont la crise climatique a radicalement changé le système des récifs coralliens.

Une décision quant à savoir si le récif doit être officiellement étiqueté comme “en danger” sera prise par le Comité du patrimoine mondial l’année prochaine, une fois que l’UNESCO aura compilé un rapport plus approfondi qui inclura les réponses des gouvernements fédéral et des États australiens.