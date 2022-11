La Grande Barrière de Corail australienne est “en danger”, selon la mission de l’UNESCO

Le dernier avertissement concernant le plus grand écosystème de récifs coralliens au monde a cité le changement climatique, le développement côtier et la détérioration de la qualité de l’eau, appelant à de plus grands efforts de conservation “en grande partie en raison de l’ampleur du défi”. Le rapport de la mission a été publié cette semaine après une visite en mars de responsables de l’agence culturelle des Nations Unies, l’UNESCO, et de l’Union internationale pour la conservation de la nature.