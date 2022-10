La «grande arrivée» de la voiture tourne mal alors que le conducteur s’écrase directement sur des vélos garés

Une vidéo virale montre un événement malheureux avec ce qui semble être une nouvelle voiture chic. Des images virales de vidéosurveillance montrent un SUV avec une guirlande drapée sur le devant conduisant dans ce qui semble être un complexe d’habitation et s’écrasant immédiatement dans une rangée de vélos garés. Le lieu de l’incident et si la voiture était neuve ou non ne sont pas connus. Un homme ouvre la porte en voyant la voiture s’approcher et se tient à l’écart, lui laissant la place d’entrer. Le Tata Nexon entre, s’écrase directement sur les vélos garés et tombe presque sur le côté avant de sembler retrouver une partie de son équilibre. La vidéo s’interrompt alors que l’homme d’avant se précipite à l’aide du conducteur, avec vraisemblablement le garde de sécurité du bâtiment qui court en remorque.

“Quelle grande arrivée à la maison?” L’utilisateur de Twitter qui a partagé la vidéo a écrit. La vidéo a divisé les utilisateurs de Twitter, qui ont tenté d’expliquer comment l’accident avait pu se produire. Leurs hypothèses allaient de la mauvaise conduite à l’excitation d’acquérir ce qui semble être une nouvelle voiture. Des sympathies ont été adressées non seulement au malheureux conducteur de la voiture, mais également aux conducteurs de deux-roues dont les véhicules ont certainement subi des dommages.

Quelle grande arrivée à la maison ? pic.twitter.com/ilSeNcKexD — Sqn Ldr Vinod Kumar (retraité) (@veekay122002) 7 octobre 2022

Le parking de mon immeuble est beaucoup plus étroit 😂 — Aatman et 87 autres (@AatmanTrivedi) 8 octobre 2022

Le gars qui se tient là est courageux 😂 – Jay Patel (@jaypatelbsd) 8 octobre 2022

😂😂😂 observation incroyable !! 👏👏 – Ravi Shankar (@rshankar07) 8 octobre 2022

Si vous passez par des auto-écoles, vous n’êtes pas obligé de conduire à l’examen. Vous vous asseyez simplement dans la voiture de l’auto-école et l’entraîneur la conduira pour vous. C’est un ajustement entre les écoles et RTO. – Namasté (@hellosrinath) 8 octobre 2022

Récemment, un autre incident malheureux impliquant un SUV était devenu viral. La photo virale montrait un SUV Kia Seltos coincé sur un ralentisseur à Bhopal dans le Madhya Pradesh. Selon l’ADN, une personne nommée Abhishek Sharma a posté la photo sur Twitter et a qualifié la situation de “chef-d’œuvre”. Le ralentisseur est si énorme que même une voiture Seltos avec une garde au sol de 190 mm s’y est coincée. “Un grand salut à l’excellent ingénieur qui a fabriqué ce brise-vitesse. Les voitures restent souvent bloquées là-dessus, mais l’administration en maman », aurait écrit Abhishek dans son message Twitter.

