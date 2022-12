La grande année d’Amazon pour penser petit

Nous sommes tous sortis changés des trois dernières années. Amazon n’est pas différent.

Tous ces achats en ligne que vous avez effectués pendant la pandémie ont contribué à la montée en flèche de la demande, qui s’est combinée à d’autres forces économiques pour faire grimper les prix. Les coûts sont également devenus trop élevés pour l’industrie technologique, ce qui a poussé les entreprises à réduire leurs ambitions, même le gargantuesque Amazon.

Amazon était déjà le Goliath du e-commerce américain avant la pandémie, représentant plus de 40% du marché, selon Statista. Avec le boom des achats en ligne, alimenté d’abord par les fermetures, puis par les fonds de relance, les bénéfices de l’entreprise ont grimpé en flèche pendant plus d’un an.

Puis vint le buste. d’Amazon la croissance s’est arrêtée au milieu de 2021et cela a enregistré sa première perte en sept ans début 2022. En novembre, Amazon était la première entreprise au monde à perdre 1 billion de dollars en valeura rapporté Bloomberg.

Le problème n’était pas seulement que nous avons cessé de magasiner à cause de notre misère. Amazon, comme beaucoup d’entreprises technologiques, a beaucoup misé sur nos nouveaux comportements d’achat. Alors que nous retournions aux magasins physiques et réduisions nos dépenses cette année, l’entreprise s’est retrouvée avec une main-d’œuvre surdimensionnée et un réseau logistique énorme qu’elle ne pouvait pas supporter. Cette année, Amazon et ses concurrents ont mis au rebut une grande partie de ce qu’ils avaient construit pendant la pandémie.

Pour vous, la nouvelle frugalité d’Amazon signifie que ses avancées sur les nouveaux gadgets flashy – ou ceux peu coûteux que vous utilisez pour régler les minuteries, créer des rappels et vérifier la météo – pourraient obtenir moins de dévouement de la part de l’entreprise l’année prochaine.

Le signe de recul le plus visible d’Amazon a été les licenciements prévus, dont la société a confirmé qu’ils se produiront sans donner le nombre d’employés qu’elle prévoit de supprimer. Estimations dans les nouveaux rapports allant de 10 000 à 20 000 personnes qui perdront leur emploi chez Amazon dans les mois à venir, mais ce n’est que le dernier aperçu des problèmes. Amazon a commencé à dire aux investisseurs en octobre 2021 qu’il avait trop développé sa capacité d’entreposage et de fret aérien en réponse à la demande précoce de la pandémie.

Le milieu de cette année a commencé à révéler des pertes ailleurs dans l’entreprise. Amazon a fermé ses librairies physiques et certains magasins de proximité Amazon Go. Il a abandonné son service de soins de santé Amazon Care en doutant qu’il ne soit jamais rentable. Et les départements en charge des favoris des clients comme les appareils alimentés par Alexa ont été touchés de manière disproportionnée par les licenciements jusqu’à présent.

Amazon a refusé de commenter cette histoire, mais a dirigé CNET vers les remarques du PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​lors de la conférence New York Times DealBook. Jassy a alors déclaré qu’Amazon n’avait pas fini de parier sur des entreprises qui pourraient avoir des bénéfices à long terme.

“Ce que nous essayons de faire, c’est de rationaliser nos coûts dans un tas de domaines différents, tout en nous assurant que nous continuons à parier sur les choses qui, selon nous, pourraient changer à long terme”, a déclaré Jassy.

Pourtant, les réductions de cette année chez Amazon reflètent un virage vers la rentabilité immédiate, a déclaré Neil Saunders, analyste de la vente au détail chez GlobalData, notant que la société n’a pas trouvé de moyen de tirer profit des appareils Alexa.

C’est le signe d’une prise en compte à l’échelle de l’industrie avec les acheteurs qui freinent leurs dépenses, a déclaré Saunders, ajoutant: “Beaucoup d’entreprises se sont comportées comme s’il s’agissait d’un changement permanent.”

Pics et vallées

Le commerce électronique a atteint des sommets surprenants en 2020. Les acheteurs ont perdu des revenus et des fonds de relance sur l’ameublement, les fournitures de jardinage et l’électronique, et la croissance des achats en ligne a été remarquable. Il a tiré de un taux de croissance constant d’environ 16 % fin 2019 à plus de 44% dans les mois d’été 2020.

Le e-commerce est toujours en croissance aujourd’hui, mais la frénésie est passée.

Mais alors que les dépenses étaient encore à des niveaux sans précédent, Amazon a utilisé l’argent supplémentaire pour construire fiévreusement des entrepôts et des hubs aériens. Il a doublé ses rangs de un peu moins de 800 000 employés fin 2019 pour plus de 1,6 million d’ici la fin de 2021. Et ce n’était pas seulement Amazon. Shopify, la société à l’origine de nombreuses boutiques en ligne autonomes, a également lancé une vague d’embauches. Les sociétés de médias sociaux comme Meta et Twitter en ont également profité, générant des revenus publicitaires supplémentaires de la part des commerçants qui ciblaient les acheteurs assis à la maison.

Les chiffres du US Census Bureau montrent que les dépenses de commerce électronique sont maintenant là où elles seraient si elles avaient continué à croître au même rythme constant qu’avant la pandémie. Même si les achats fébriles ont commencé à se calmer l’année dernière, quelques chefs de la technologie ont déclaré qu’ils pensaient que le passage aux achats en ligne était permanent. Ce n’était pas le cas.

“Ces poulets rentrent à la maison pour se percher”, a déclaré Saunders.

Lorsque Meta a annoncé le licenciement de 11 000 employés en novembre, le PDG Mark Zuckerberg a admis que c’était une erreur supposer que l’augmentation des revenus perdurerait. Shopify a supprimé 10% de ses effectifs en juillet, avec le PDG Tobi Lutke disant qu’il avait tort prédire un bond en avant permanent de cinq à dix ans dans le taux de croissance des achats en ligne.

Les licenciements d’Amazon seront également importants. Proportionnellement, ils sont sur la bonne voie pour représenter la plus grande réduction d’effectifs de l’entreprise depuis l’éclatement des dot-com en 2001, qui a touché 15 % de son personnel, selon le New York Times. Néanmoins, Jassy a déclaré qu’Amazon avait pris la bonne décision de se développer rapidement à partir de 2020, ajoutant qu’il valait mieux devenir trop grand que de rester trop contraint pour répondre à la demande des acheteurs et des vendeurs qui utilisent le marché de l’entreprise.

Le ralentissement n’aurait pas dû surprendre les poids lourds du commerce électronique, a déclaré Andrew Lipsman, analyste du commerce de détail chez Insider Intelligence. Nous allions retrouver l’accès aux magasins en personne à un moment donné, et les paiements de relance n’allaient pas durer éternellement. Mais même si les entreprises technologiques à court de liquidités savaient qu’il y aurait un effondrement inévitable, elles ne pourraient pas laisser passer l’opportunité de se développer et de capturer tous nos dollars d’achat.

“Ils ont tendance à y voir une course aux armements”, a déclaré Lipsman. “Lorsque leur principal concurrent investit massivement, ils ne veulent pas être ceux qui ne le font pas.”

Ralentir l’innovation

Ce ralentissement amer a contraint Amazon à retirer certains de ses projets flashy pour animaux de compagnie, comme Alexa, où une grande partie des licenciements ont eu lieu. Bien que les appareils alimentés par Alexa, tels que les haut-parleurs et les écrans intelligents Echo, dominent le marché de la maison intelligente, ils sont facturés pour perdre de l’argent. Et même si Alexa a fait d’énormes progrès dans la reconnaissance vocale et la parole générée par l’IA, la technologie n’a pas réussi à amener les gens à faire leurs achats par la voix, selon les analystes.

Les initiatives d’Amazon en matière de soins de santé connaissent également des réductions. La société a déclaré qu’Amazon Care, un service qui offrait des rendez-vous médicaux à domicile et de télésanté, fermerait fin 2022. (Amazon dit qu’il va de l’avant avec son achat de One Medical, qui propose des cliniques de soins primaires et des services de télésanté).

Également sur le billot se trouvaient les librairies physiques d’Amazon et ses autres “Magasins quatre étoiles”, qui, selon les analystes, n’ont jamais trouvé de but.

Amazon n’a pas entièrement tué la division Alexa ou ses efforts en matière de soins de santé, et Jassy a déclaré que la société parie toujours sur des innovations telles que les véhicules autonomes avec son activité Zoox. Mais les mouvements montrent qu’Amazon n’est pas disposé à investir autant d’argent dans les services juste pour déstabiliser ou posséder un marché. Cela contraste avec ses premières approches de vente de livres et de musique en ligne, qu’Amazon a poursuivies tout en subissant une perte pendant sept ans avant de finalement réaliser un bénéfice en 2001, a déclaré Sucharita Kodali, analyste chez Forrester.

“L’ADN d’Amazon était:” nous allons perdre de l’argent “”, a déclaré Kodali. Maintenant, l’entreprise doit investir dans des choses qui porteront leurs fruits le plus tôt possible, a-t-elle ajouté.

Et comme tout ce qui concerne Amazon, lorsque l’entreprise réduit ses dépenses, elle le fait de manière considérable.