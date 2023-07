La grande accélération : perspectives des DSI sur l’IA générative

Bien que l’IA ait été reconnue comme stratégiquement importante avant que l’IA générative ne devienne proéminente, notre enquête de 2022 a révélé que les ambitions des DSI étaient limitées : alors que 94 % des organisations utilisaient l’IA d’une manière ou d’une autre, seulement 14 % visaient à atteindre l’IA « à l’échelle de l’entreprise » d’ici 2025. En revanche, la puissance des outils d’IA générative pour démocratiser l’IA – pour la diffuser dans toutes les fonctions de l’entreprise, pour soutenir chaque employé et pour engager chaque client – annonce un point d’inflexion où l’IA peut se développer à partir d’une technologie utilisée pour des cas d’utilisation particuliers. à celui qui définit vraiment l’entreprise moderne.

En tant que tels, les directeurs de l’information et les responsables techniques devront agir de manière décisive : adopter l’IA générative pour saisir ses opportunités et éviter de céder du terrain concurrentiel, tout en prenant des décisions stratégiques concernant l’infrastructure de données, la propriété du modèle, la structure de la main-d’œuvre et la gouvernance de l’IA qui auront longtemps conséquences à long terme pour le succès de l’organisation.

Ce rapport explore les dernières réflexions des directeurs de l’information de certaines des entreprises les plus importantes et les plus connues au monde, ainsi que des experts des secteurs public, privé et universitaire. Il présente leurs réflexions sur l’IA dans le contexte de notre enquête mondiale auprès de 600 cadres supérieurs des données et de la technologie.

Les principales conclusions comprennent ce qui suit :

• Une mine de données non structurées et enfouies est désormais lisible, ce qui libère de la valeur commerciale. Les précédentes initiatives d’IA devaient se concentrer sur des cas d’utilisation où les données structurées étaient prêtes et abondantes ; la complexité de la collecte, de l’annotation et de la synthèse d’ensembles de données hétérogènes a rendu les initiatives d’IA plus larges non viables. En revanche, la nouvelle capacité de l’IA générative à faire apparaître et à utiliser des données autrefois cachées entraînera de nouvelles avancées extraordinaires dans toute l’organisation.

• L’ère de l’IA générative nécessite une infrastructure de données flexible, évolutive et efficace. Pour alimenter ces nouvelles initiatives, les directeurs de l’information et les responsables techniques adoptent les infrastructures de données de nouvelle génération. Des approches plus avancées, telles que les data lakehouses, peuvent démocratiser l’accès aux données et aux analyses, améliorer la sécurité et combiner un stockage à faible coût avec des requêtes hautes performances.

• Certaines organisations cherchent à tirer parti de la technologie open source pour créer leurs propres LLM, capitalisant sur et protégeant leurs propres données et propriété intellectuelle. Les DSI sont déjà conscients des limites et des risques des services tiers, y compris la diffusion de renseignements sensibles et la dépendance à des plates-formes qu’ils ne contrôlent pas ou sur lesquelles ils n’ont pas de visibilité. Ils voient également des opportunités autour du développement de LLM personnalisés et de la valorisation de modèles plus petits. Les organisations les plus performantes trouveront le bon équilibre stratégique basé sur un calcul minutieux du risque, de l’avantage comparatif et de la gouvernance.

• L’anxiété liée à l’automatisation ne doit pas être ignorée, mais les prévisions dystopiques sont exagérées. Les outils d’IA générative peuvent déjà exécuter des charges de travail complexes et variées, mais les DSI et les universitaires interrogés pour ce rapport ne s’attendent pas à des menaces d’automatisation à grande échelle. Au lieu de cela, ils pensent que l’ensemble de la main-d’œuvre sera libérée du travail fastidieux pour se concentrer sur des domaines de plus grande valeur en termes de perspicacité, de stratégie et de valeur commerciale.

• Une gouvernance unifiée et cohérente sont les rails sur lesquels l’IA peut aller de l’avant. L’IA générative comporte des risques commerciaux et sociétaux, notamment la protection de la propriété intellectuelle commercialement sensible, la violation du droit d’auteur, les résultats non fiables ou inexplicables et le contenu toxique. Pour innover rapidement sans casser les choses ni devancer les changements réglementaires, les DSI diligents doivent relever les défis de gouvernance uniques de l’IA générative, en investissant dans la technologie, les processus et les structures institutionnelles.

Ce contenu a été produit par Insights, la branche de contenu personnalisé de MIT Technology Review. Il n’a pas été rédigé par la rédaction de MIT Technology Review.