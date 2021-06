LA grand-mère » pointilleuse » de Colton Underwood, célibataire, l’a aidé à trouver des hommes sur Tinder après que la star de télé-réalité se soit révélée gay.

Colton, 29 ans, a demandé à sa grand-mère s’il devait balayer vers la gauche ou la droite avec ses candidats potentiels à Tinder.

Dans le doux Vidéo Instagram, sa grand-mère lui a dit de ralentir le balayage afin qu’elle puisse faire « une véritable évaluation ».

Les deux ont commencé à rire après que sa nan ait carrément rejeté son potentiel parce qu’il était principalement « trop ​​vieux » et parce qu’il « méritait le meilleur ».

La nana de Colton a compris pourquoi il était célibataire, mais elle ne voulait pas qu’il « s’installe ».

Dans sa légende, Colton a écrit que son copain lui avait dit : « Je veux que quelqu’un te rende très heureux. »

La star de la télévision a ajouté: « Nous avons tous besoin d’une nana dans nos vies. »

En mai, la star de télé-réalité est sortie comme gay dans une interview émotionnelle au Bonjour Amérique.

Colton a déclaré: « Cette année a été beaucoup pour beaucoup de gens. Cela a probablement poussé beaucoup de gens à se regarder dans le miroir et à confronter ce qu’ils fuyaient.

« Pour moi, je me fuis depuis longtemps et je me déteste depuis longtemps. Je suis gay. Et je me suis réconcilié avec ça plus tôt cette année.

Colton a poursuivi: « La prochaine étape dans tout cela a été de faire savoir aux gens. Je suis toujours nerveux, ça a été un voyage à coup sûr. »

L’ex de Colton Cassie Randolph, 26 ans, mais aurait appris sa sexualité en regardant son interview à la télévision.

Leur relation est devenue tumultueuse lorsque Cassie a déposé une ordonnance restrictive et a accusé Colton d’avoir placé un dispositif de localisation sur sa voiture, afin de la harceler et de la traquer.

Cassie a ensuite abandonné l’ordonnance de non-communication.

Récemment, la star de Bachelor a dénoncé ce qu’il considérait comme un question « inappropriée » par un fan sur Instagram.

Un fan a demandé : « Avec combien de gars avez-vous fait des choses ?

Colton a écrit dans une longue réponse: « Laissez-moi me défouler une seconde.

« Des questions comme celle-ci sont inappropriées. Je comprends que vous me connaissez peut-être depuis le célibataire où j’ai beaucoup parlé de ma vie personnelle.

« J’ai fixé des limites et je me respecte d’une manière qui me mènera à une vie plus saine. »

L’ancienne star du sport a ajouté: « Je n’ai jamais demandé à être étiqueté comme le célibataire vierge et que les gens se sentent en sécurité pour me poser des questions sur ma vie sexuelle.

« C’est juste arrivé et pendant ce temps, j’ai pensé que je n’avais pas d’autre choix que de faire avec et ou le réseau serait fou. Je sais différemment maintenant.

Colton a conclu: « Je partagerai ce que je veux et ce ne sera pas l’une de ces choses. »