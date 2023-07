La grand-mère d’un adolescent tué lors d’un arrêt de la police appelle au calme, alors que la France se prépare pour la sixième nuit de violence – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — La grand-mère du garçon de 17 ans qui a été tué par balle par un policier dans la banlieue parisienne a appelé à la fin des violences qui ont éclaté au lendemain de sa mort, alors que les autorités françaises se préparent pour une sixième nuit d’émeutes .

La grand-mère de la victime Nahel Merzouk a lancé un appel aux manifestants dimanche, déclarant à l’affilié de CNN, BFMTV : « Ils ne devraient pas endommager les écoles, ne pas casser les bus, ce sont les mamans qui prennent les bus ».

« Je suis fatiguée », a déclaré la grand-mère, identifiée par BMFTV comme Nadia, ajoutant que la mère de Nahel, « n’a plus de vie ».

Pendant ce temps, les forces de sécurité disposeront à nouveau de plus de 45 000 policiers et gendarmes déployés dans toute la France dimanche soir à la suite des violents troubles publics, a annoncé le gouvernement.

De nombreuses personnes détenues depuis le début des manifestations mardi sont des mineurs, a déclaré samedi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, ajoutant que l’âge moyen des plus de 2 000 détenus est de 17 ans.

La situation à travers la France jusqu’à présent dimanche a été moins tendue que samedi, avec seulement des manifestations sporadiques signalées, mais la violence démarre normalement après le coucher du soleil, selon les producteurs de CNN en France.

Le président français Emmanuel Macron rencontrera le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice du pays à 19h00 heure locale (13h00 HE) pour faire le point sur les dernières manifestations à l’échelle nationale, a indiqué l’Elysée dans un communiqué.

« Tentative d’assassinat »

Tôt dimanche matin, le maire d’une banlieue parisienne a déclaré que son domicile avait été attaqué, qualifiant cela de « tentative d’assassinat » contre sa famille.

« A 1h30 du matin, alors que j’étais à la mairie comme les trois dernières nuits, des individus ont percuté ma résidence avec leur voiture avant d’y mettre le feu pour brûler ma maison, à l’intérieur de laquelle dormaient ma femme et mes deux jeunes enfants », raconte-t-il. Vincent Jeanbrun, maire de L’Haÿ-les-Roses, commune de la banlieue sud de Paris, dans un communiqué.

« En essayant de protéger les enfants et d’échapper aux assaillants, ma femme et un de mes enfants ont été blessés. »

Jeanbrun a déclaré qu’il n’avait « pas de mots assez forts pour décrire son émotion face à l’horreur de cette nuit » et a remercié la police et les services de secours pour leur aide.

Le parquet de Créteil a qualifié l’incident de « tentative de meurtre », a déclaré dimanche à la presse le procureur Stéphane Hardouin.

Hardouin a déclaré que les premières conclusions d’une enquête policière suggèrent qu’une voiture enflammée « a été lancée pour incendier le pavillon », entrant dans la propriété de Jeanbrun vers 1h30 du matin, heure locale.

« En heurtant un muret, le véhicule s’est arrêté… avant d’avoir pu atteindre la véranda de la maison. Seul le portail d’entrée a été touché, ainsi que le véhicule de la famille », a déclaré le procureur lors d’une conférence de presse devant le domicile du maire.

Il a dit que la femme du maire et ses deux enfants, âgés de 5 et 7 ans, se sont enfuis par le jardin arrière. En fuyant, la femme du maire s’est blessée au tibia qui « semble cassé », selon le procureur.

Hardouin a également déclaré que la police scientifique avait trouvé un accélérateur d’incendie dans une bouteille de Coca. Il n’a pas précisé de quelle substance il s’agissait.

« Tous les efforts seront faits pour retrouver les auteurs et les traduire en justice », a conclu le procureur.

La France a été secouée par une vague de protestations après la mort de Nahel, un jeune de 17 ans d’origine algérienne qui a été abattu par un policier à Nanterre plus tôt dans la semaine et dont funérailles a eu lieu samedi dans une mosquée de la banlieue parisienne au milieu d’une forte présence sécuritaire.

La mort du jeune a relancé un débat sur le maintien de l’ordre dans les communautés marginalisées de France et a soulevé des questions quant à savoir si la race était un facteur dans sa mort.

Une page GoFundMe en soutien à la famille du policier accusé d’avoir tué par balle l’adolescent avait atteint près de 650 000 € (710 000 $) dimanche après-midi.

La page a été lancée par un expert de la télévision d’extrême droite et affirme que le policier « n’a fait que son travail et en paie maintenant le prix fort ».

Le policier a été inculpé d’homicide volontaire et placé en détention provisoire, a indiqué le procureur de Nanterre en début de semaine.

En comparaison, une autre page de financement participatif en faveur de la mère de Nahel avait collecté plus de 97 000 € (105 000 $) au moment de la rédaction. La page indique que Nahel « laisse derrière elle une mère déchirée par la perte de son fils unique. Elle a besoin de notre soutien pour faire face aux longues épreuves qui l’attendent.

Des centaines de détenus

Alors que le gouvernement français a déployé les forces de sécurité et la police anti-émeute à travers le pays, les troubles se sont poursuivis avec une autre nuit de manifestations samedi.

Plus de 700 personnes ont été interpellées dans toute la France du jour au lendemain, selon un décompte provisoire du ministère de l’Intérieur.

Le communiqué ajoute que 45 policiers et gendarmes ont été blessés dans la nuit, tandis que 74 bâtiments dont 26 postes de police et de gendarmerie ont été endommagés et 577 véhicules incendiés.

La nuit précédente, plus de 1 300 personnes ont été interpellées et 2 560 incendies signalés sur la voie publique.

Pendant ce temps, la Chine a averti ses citoyens en France de rester vigilants après qu’un bus transportant un groupe de touristes chinois dans la ville méridionale de Marseille ait eu ses vitres brisées, entraînant de multiples blessures mineures, a déclaré dimanche le ministère des Affaires étrangères du pays dans un communiqué.

Le consulat général de Chine à Marseille a déposé une plainte officielle et a exhorté les autorités françaises à assurer la sécurité des citoyens et des biens chinois au milieu des troubles.

Le ministère n’a pas précisé quand l’incident s’est produit ni combien de personnes ont été blessées. Il a déclaré que tous les touristes du groupe ont depuis quitté la France.

