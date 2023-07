La grand-mère d’un adolescent français tué par la police appelle à l’arrêt des émeutes | Nouvelles du monde

La grand-mère de Nahel, Nadia, s’est prononcée contre les émeutes qui ont lieu depuis mardi (Photo : BFMTV/Getty) La grand-mère de l’adolescent français tué par un policier mardi a appelé à la fin des émeutes en son nom. Troubles s’est propagé de la périphérie de Paris aux villes et villages de toute la France au cours des cinq nuits depuis que Nahel Merzouk, 17 ans, a été abattu mardi matin. Des couvre-feux ont été imposés et des dizaines de milliers d’officiers et de gendarmes ont été déployés, alors que des émeutiers mécontents du traitement réservé par la police aux minorités ont détruit des bâtiments et des véhicules. S’adressant à la chaîne d’information française BFMTV cet après-midi, la grand-mère de Nahel, Nadia, a dit : « Je veux que ça s’arrête partout. » Elle a poursuivi : « Les gens qui détruisent, je leur dis d’arrêter ! » Qu’ils ne détruisent pas les écoles, les bus. Nadia n’a pas assisté à la « marche blanche » dirigée par la mère de Nahel, Mounia, jeudi, affirmant qu’elle ne voulait pas quitter l’endroit où son petit-fils est décédé. La procession solennelle a rapidement conduit à de nouvelles violences dans les rues de Nanterre, où Nahel a vécu et est mort, avec plusieurs voitures renversées et incendiées. Parlant de l’impact dévastateur de la semaine dernière sur sa famille, Nadia s’est dite « fatiguée », ajoutant : « C’est fini, ma fille n’a plus de vie ». Des émeutes ont lieu chaque nuit depuis que Nahel a été tué, avec plusieurs centaines d’arrestations (Photo : Clément Mahoudeau/ AFP) Mounia a déjà parlé de la douleur qu’elle a ressentie suite au décès de son fils unique, un livreur de pizza qui était un joueur de rugby passionné. Plus: Tendance

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux publiée plus tôt cette semaine, elle a déclaré: « Je n’en avais qu’un, c’était mon meilleur ami, mon fils, nous étions si proches. » Faisant écho à une déclaration similaire de sa fille, Nadia a déclaré qu’elle ne blâmait que le seul policier qui a tué Nahel pour sa mort et qu’elle n’avait pas de sentiments négatifs envers la police plus largement. « J’ai confiance en la justice, dit-elle. Le président Emmanuel Macron a annulé un voyage en Allemagne, qui aurait été la première visite d’État dans le pays d’un président français en 23 ans, en raison des troubles. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré à la chaîne de télévision publique ARD: « Nous regardons bien sûr avec inquiétude, et j’espère bien, j’en suis totalement convaincu, que le chef de l’Etat français trouvera les moyens de faire en sorte que la situation s’améliore rapidement. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

