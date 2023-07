La grand-mère d’un adolescent abattu demande instamment la fin des manifestations violentes dans la France touchée par les émeutes

Points clés Les manifestations ont été déclenchées par la mort de l’adolescente Nahel, qui a été abattue par un policier à Paris mardi.

La police française a procédé à des centaines d’arrestations au cours d’une cinquième nuit de troubles.

Des émeutiers ont percuté une voiture dans la maison d’un maire, blessant sa femme et son enfant.

La grand-mère du garçon tué par la police lors d’un contrôle routier en banlieue parisienne dit qu’elle veut que les émeutes nationales déclenchées par sa mort prennent fin,

Identifiée comme Nadia par les médias français, elle a déclaré que les émeutiers utilisaient la mort de Nahel, 17 ans, comme excuse pour semer le chaos et que la famille voulait le calme.

«Nahel est mort. Ma fille est perdue… elle n’a plus de vie », a déclaré Mme Nadia à la chaîne d’information BFM TV.

Deux employés du restaurant ont éteint un incendie allumé par des manifestants lors d’une manifestation spontanée. Source: PAA / Sipa États-Unis « Ne détruisez pas les écoles, ne détruisez pas les bus… Je leur dis (aux émeutiers) d’arrêter. »

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que les dernières émeutes nocturnes avaient été moins intenses après le déploiement de 45 000 policiers à la suite des funérailles de Nahel samedi à Nanterre, en banlieue parisienne.

Les émeutiers ont incendié des voitures, pillé des magasins et ciblé des institutions de l’État – mairies et commissariats de police – depuis la mort de Nahel mardi.

Le domicile du maire de L’Hay-les-Roses près de Paris a été attaqué alors que sa femme et ses enfants dormaient à l’intérieur.

Le président Emmanuel Macron a reporté une visite d’État en Allemagne qui devait commencer dimanche pour gérer la pire crise pour son leadership depuis que les soi-disant manifestations des «gilets jaunes» ont saisi une grande partie de la France fin 2018.

La mort de Nahel a alimenté des plaintes de longue date de violence policière et de racisme systémique – niées par les autorités – au sein des forces de l’ordre des groupes de défense des droits et dans les banlieues à faible revenu et racialement mixtes qui entourent les grandes villes françaises.

Le président français Emmanuel Macron (au centre) préside une réunion d’urgence du gouvernement à Paris, le dimanche 2 juillet 2023. Crédit: Mohamed Badra/AP Un officier a reconnu avoir tiré un coup mortel, a déclaré le procureur de la République, déclarant aux enquêteurs qu’il voulait empêcher une poursuite policière qui aurait pu causer la blessure. Le policier impliqué fait l’objet d’une enquête pour homicide volontaire.

Une campagne de dons pour l’officier mise en place par des partisans d’extrême droite aurait permis de récolter plus de 500 000 euros (820 000 dollars australiens), a rapporté DPA.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que 719 personnes avaient été arrêtées samedi soir, contre 1311 la nuit précédente et 875 jeudi soir.

Le chef de la police de Paris a déclaré qu’il était trop tôt pour dire que les troubles avaient été réprimés.

Un homme passe devant une camionnette incendiée au lendemain des manifestations à Colombes, en région parisienne, le samedi 1er juillet 2023. Source: PAA / Christophe Ena/AP « Il y a eu évidemment moins de dégâts mais nous resterons mobilisés dans les jours à venir. Nous sommes très concentrés, personne ne revendique la victoire », a déclaré Laurent Nunez.

Le plus grand point chaud de la nuit a été Marseille, où la police a tiré des gaz lacrymogènes et mené des batailles de rue avec des jeunes dans le centre-ville jusque tard dans la nuit. Il y avait aussi des troubles à Paris, dans la ville méditerranéenne de Nice et à Strasbourg à l’est.

La Chine, ainsi que certains pays occidentaux, ont averti ses citoyens d’être vigilants en raison des troubles, qui pourraient poser un défi important à la France pendant la haute saison touristique estivale si elle devait envelopper des attractions de premier plan.

Le consulat de Chine a déposé une plainte officielle après qu’un bus transportant un groupe de touristes chinois ait vu ses vitres brisées jeudi, entraînant des blessures mineures, a déclaré le Bureau des affaires consulaires de Chine.

Le touriste Ted Baughmend, 18 ans, de Chicago, a déclaré à Paris : « Je comprends les manifestations et pourquoi elles se produisent, mais à part ça, c’est très sûr. »

À Paris, les façades des magasins de la populaire avenue des Champs-Élysées ont été fermées du jour au lendemain, et il y a eu des affrontements sporadiques ailleurs.

Une vitrine vandalisée avec de la peinture en aérosol indiquant « Justice pour Nahel » après une nuit d’affrontements, dans le centre de Marseille, France, le 2 juillet 2023. Source: PAA / APE La police a déclaré que six bâtiments publics avaient été endommagés et cinq officiers blessés. En région parisienne, le domicile du maire conservateur de L’Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, a été percuté avec un véhicule, et sa femme et ses enfants ont été attaqués avec des feux d’artifice lors de leur fuite.

La Première ministre Elisabeth Borne s’est rendue dimanche dans la région avec la présidente de la région parisienne, Valérie Pécresse, qui a imputé la violence à de petits groupes bien formés.

« La République ne cédera pas et nous riposterons », a-t-elle déclaré.

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré samedi que 10 centres commerciaux avaient été pillés dans la vague de troubles, et plus de 200 supermarchés avaient également été attaqués, ainsi que des buralistes, des banques, des magasins de mode et des établissements de restauration rapide.