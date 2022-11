La grand-mère de Thanksgiving et l’homme qui se sont rencontrés en tant qu’étrangers il y a sept ans sont désormais des “partenaires commerciaux”

Vous ne pouvez pas vous appeler un geek viral si vous ne connaissez pas le “petit-fils et la grand-mère viraux” qui se sont rencontrés involontairement en 2016. C’est à nouveau le moment où le duo s’est rencontré pour leur 7e dîner de Thanksgiving cette année le jeudi 24 novembre. Les “amis de Thanksgiving” ont créé le buzz il y a sept ans lorsque Jamal Hinton a parlé d’un échange de SMS entre lui et Wanda Dench qui l’a accidentellement pris comme petit-fils. En attendant, ce qui est surprenant, c’est que les personnes qui se sont rencontrées en tant qu’étrangers sont maintenant devenues des « partenaires commerciaux », a confirmé Jamal sur Twitter !

« Thanksgiving année 7 ! De l’année 1 en tant qu’étrangers à l’année 7 en tant que famille mais maintenant BUSINESS PARTNERS! Je suis très reconnaissant pour ma famille, mes amis, mes fans », a déclaré le gars qui a trouvé son partenaire de Thanksgiving il y a des années ! lien et code de réduction aux utilisateurs.

Pour vous donner un peu de contexte, Jamal a reçu un message de Wanda Dench, qui l’a pris pour son petit-fils et l’a invité pour Thanksgiving. Cependant, au moment où ils ont partagé des photos, Jamal s’est rendu compte qu’elle n’était pas sa grand-mère mais l’a suivie en répondant: “Tu n’es pas ma grand-mère..Puis-je quand même avoir une assiette?”. Wanda a accepté et l’a invité pour la fête et a répondu : “Bien sûr, tu peux. C’est ce que fait grand-mère… nourrir tout le monde.”

Par conséquent, les «amis en ligne» se sont réunis à Thanksgiving 2022 pour célébrer leur septième anniversaire.

Plus tôt, Jamal, qui a reçu le mauvais texte, a partagé sa photo et a informé Twitterverse de sa tradition d’un an de se produire également en Arizona cette année. « Pour répondre à toutes vos questions, oui l’année 7 de Thanksgiving est planifiée ! A jeudi les gars ! ” a écrit Jamal sur le site de micro-blogging.

C’est étrange de voir comment le duo qui s’est rencontré accidentellement alors qu’une grand-mère avait hâte d’inviter son petit-fils pour le dîner de Thanksgiving il y a des années, s’est si bien lié l’un à l’autre. Chaque année, Hinton documente leur rencontre et la diffuse sur les réseaux sociaux, ce qui fait croire aux utilisateurs des réseaux sociaux que les relations faites d’amour et de respect peuvent parfois battre celles créées par le sang. N’est-ce pas que les liens créés en ligne peuvent parfois être agréables ?

Toujours à la recherche de la trame de fond ? Les Tweeps vous y mèneront !

“À partir de maintenant, Thanksgiving est la célébration de votre découverte mutuelle. Je suis reconnaissant pour cette histoire saine”, a commenté un utilisateur sur la dernière mise à jour photo de Hinton et Dench avant Thanksgiving. “Meilleure tradition d’action de grâce!”, A déclaré un autre sympathisant sur Internet.

Pendant ce temps, Hinton a également annoncé qu’ils travaillaient à développer leur histoire réconfortante dans un original de Netflix l’année dernière qui sera intitulé ‘Le texte de Thanksgiving’. Des gestes doux comme celui-ci sont à chérir et cet exemple en est la preuve absolue !

