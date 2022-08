La grand-mère de Lilia, 9 ans, victime d’un “meurtre” poignardé, a incendié un hôtel avec des parents à l’intérieur lors de la nuit de noces de sa fille

LE GRAN de Lillia Valutyte qui a été poignardé à mort a mis le feu à un hôtel avec ses proches à l’intérieur lors de la nuit de noces de sa fille.

La fillette de neuf ans décédée plus tôt ce mois-ci jouait avec sa petite sœur de cinq ans devant un café où leur mère travaillait lorsqu’elle a été brutalement attaquée.

Lilia Valutyte avec sa grand-mère Inga Papstaiene Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Elle a été reconnue coupable d’incendie criminel Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Le cueilleur de fruits Deividas Skebas, 22 ans, est accusé du meurtre brutal.

Le ressortissant lituanien a grandi dans le petit village de Leliūnai, à une quinzaine de kilomètres de la ville industrielle d’Utena, dans le nord-est de la Lituanie.

Il a maintenant été révélé que la grand-mère de la petite Lillia, Inga Papstatiene, a été reconnue coupable d’incendie criminel et condamnée à huit ans de prison par un tribunal lituanien en juin.

On pense qu’elle a déclenché l’incendie après une bagarre avec sa fille, Lina Savicke, et son gendre Aurelijus Savickas.

Un ami de Mme Savicke a déclaré au Telegraph : “Les parents de Lina n’ont pas approuvé le mariage avec Aurelijus. Sa propre mère a essayé de tuer Lina et sa famille. C’était horrible. Et puis faire tuer son enfant devant soi… c’est impossible à croire. Elle a tellement souffert. »

Un tribunal a appris qu’elle avait délibérément allumé un incendie dans la cuisine du premier étage – mais tout le monde à l’intérieur du bâtiment s’en est sorti indemne.

Le soir du mariage, 11 personnes, dont sa mère, sa fille et sa petite-fille, dormaient au deuxième étage.

Mais Papstaiene nie l’incendie criminel et envisage de faire appel de la condamnation.

Elle a déclaré au journal lituanien Delfi Plius : « Le mariage de Lina a eu lieu ce soir-là. Mon gendre m’a attaqué à cause d’un malentendu complet. Ma mère a alors un peu trop bu et les disputes ont commencé.

« Tous les invités y sont restés toute la nuit. Puis les jurons ont commencé entre nous parce qu’ils se sont mal comportés avec ma mère. Elle avait trop bu, ils n’aimaient pas quelque chose et ça a commencé.

Elle a accusé sa fille et son gendre et de l’avoir agressée.

Elle a ajouté: «Je me souviens qu’ils me traînaient par terre, me tordaient les bras, et d’autres riaient en regardant tout cela. Ils m’ont traîné, le tendon de mon bras s’est cassé. Puis j’ai couru dans les champs.

Papstaiene doit faire appel de la condamnation lors d’une audience le 22 septembre.

La petite Lilia a été tuée alors qu’elle jouait avec un cerceau à côté de sa sœur de cinq ans vers 18h20 le 28 juillet.

Sa mère, qui travaillait dans un café lorsque la tragédie s’est déroulée, a déclaré avoir entendu l’une des cris “maman” de sa fille à l’époque.

Lina, 35 ans, a déclaré au Sunday Mirror : “Ce jour fatidique, j’offrais un cadeau à mon ami quand les enfants jouaient devant mes fenêtres.

“Alors que je courais au coin de la rue, j’ai entendu quelqu’un m’appeler ‘Maman !’

“Je sors et vois comment ma petite fille se tenait à un mètre de la grande et elle vient de saigner à mort.”

Lilia Valutyte, la fillette de neuf ans poignardée à mort alors qu’elle jouait dans une rue de Boston, Lincolnshire Crédit : Facebook