La grand-mère de JJ Vallow claque le plaidoyer de non-culpabilité de Chad Daybell un an jour pour jour après la découverte des corps du garçon et de sa sœur

LA GRAND-MÈRE de JJ Vallow, inculpée avec sa femme « maman culte » Lori Vallow dans le meurtre de leurs deux enfants – a déclaré qu’il devrait cesser de prétendre qu’il était innocent et l’a traité à plusieurs reprises de « menteur ».

« Je pense qu’il devrait simplement y renoncer », a déclaré Kay Woodcock à la suite de la mise en accusation de l’ancien pasteur Daybell.

La grand-mère de JJ Vallow, Kay Woodcock, a qualifié Chad Daybell de « menteur » et a déclaré qu’il devrait cesser de se défendre devant le tribunal Crédit: East Idaho News

Chad Daybell a plaidé non coupable mercredi matin après qu’un juge a lu les charges retenues contre lui Crédit: East Idaho News

Les corps de JJ, 7 ans, et de sa sœur Tylee, 17 ans, ont été retrouvés enterrés dans l’arrière-cour de la maison de Daybell en Idaho. Crédit : AP

« Comment avez-vous deux enfants dans votre jardin et vous n’en savez rien », a demandé la femme qui a voyagé de Louisiane, selon le East Idaho News.

« C’est un menteur. C’est un menteur.

Daybell a répondu « Non coupable », après que le juge Steven Boyce eut lu les accusations portées contre lui dans la salle d’audience de St. Anthony, Idaho.

S’il est reconnu coupable, l’homme de 52 ans pourrait être condamné à la peine capitale.

La grand-mère de JJ Vallow et d’autres proches siègent devant le tribunal lors de la mise en accusation de Daybell mercredi, où il a plaidé non coupable un an jour pour jour après que les corps des frères et sœurs ont été Crédit: East Idaho News

Le frère aîné de Tylee, Colby Ryan, soupçonne Daybell d’avoir tué les enfants Crédit: East Idaho News

Le couple marié a été inculpé par un grand jury d’accusations de meurtre au premier degré dans la mort des enfants de Vallow, Joshua « JJ » Vallow, 7 ans, et Tylee Ryan, 16 ans.

Le couple a également été accusé de plusieurs autres chefs d’accusation, notamment de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré et un vol qualifié en lien avec la mort des enfants.

Chad Daybell est également accusé d’avoir participé à la mort de son ex-femme, Tammy Daybell, où lui et Vallow font face à un complot en vue de commettre un meurtre.

On pensait à l’origine que sa mort était de causes naturelles, mais les enquêteurs ont rouvert l’affaire et son corps a ensuite été exhumé en décembre 2019.

Joshua « JJ » Vallow, 7 ans, a disparu en septembre 2019 après avoir été retiré de l’école par sa mère et retrouvé l’année suivante enterré dans l’arrière-cour de Daybell Crédit : Service de police de Rexberg

Tylee Ryan, 17 ans, a disparu en septembre 2019 jusqu’à l’année dernière, lorsque son corps et celui de son frère ont été retrouvés enterrés dans l’arrière-cour de Daybell Crédit : Service de police de Rexberg

« Le voir, savoir qu’il l’a fait et tout savoir sur la vérité – tout ce processus est vraiment difficile », a déclaré le frère aîné de Tylee Ryan, Colby Ryan, après la mise en accusation du journal.

«Nous avons tous dû passer par là, mais il va dire ce qu’il va dire. Il va mentir à ce sujet. Depuis le début, ils ont menti.

Le plaidoyer de Daybell est intervenu un jour après qu’une requête a été déposée pour engager Lori Vallow, 47 ans, pour un traitement mental après qu’une évaluation psychologique effectuée le 8 mars par son avocat ait remis en question son « aptitude à continuer ».

Elle devrait rester sous la garde du directeur du ministère de la Santé et du Bien-être de l’Idaho, où elle subira une évaluation de son « état mental » menant à un rapport d’étape pour tenir le tribunal au courant.

Lori Vallow, 47 ans, a été jugée mentalement inapte à subir son procès Crédit : AP

Les procureurs contestent ces conclusions Crédit : Méga

Si Vallow est jugé « apte à poursuivre », le tribunal devra en être informé.

Bien qu’elle ne soit peut-être pas mentalement capable de subir son procès, l’évaluation psychologique a suggéré que Vallow « n’est pas dangereusement malade mentalement ».

« L’évaluation complète a déterminé qu’à l’heure actuelle, le défendeur n’est pas compétent pour procéder et recommande un traitement réparateur », indiquent les documents d’évaluation.

L’accusation conteste les résultats du rapport, qui ont été déposés sous scellés.

Daybell et Vallow faisaient partie d’un culte religieux nommé Preparing A People, dont le but est de préparer la Terre pour la seconde venue du Christ Crédit : AP

S’il est reconnu coupable, Daybell pourrait être condamné à la peine de mort Crédit : AP

En attendant, l’ordonnance du juge restera en vigueur « dans l’attente de la détermination de la question de compétence ».

Vallow et Daybell étaient membres d’un « culte apocalyptique » appelé Preparing A People et se sont mariés deux semaines seulement après que Daybell soit devenu veuf.

Vallow vivait auparavant à East Valley, en Arizona, avant de déménager à Rexburg, dans l’Idaho, en août 2019 après que son ex-mari, Charles Vallow, a été abattu par son frère, Alex Cox.

Le mois suivant, en septembre 2019, ses deux enfants, Tylee Ryan, 17 ans, et JJ Vallow, 7 ans, ont disparu sans laisser de trace.

Alors que les enquêteurs enquêtaient sur le couple pour savoir où se trouvaient Tylee et JJ, ils ont appris qu’ils avaient déménagé à Hawaï.

Vallow avait maintenu que ses enfants étaient en sécurité et vivaient avec des parents en Arizona.

Les autorités l’ont placée en détention en février 2020 et l’ont initialement accusée d’avoir déserté et abandonné ses enfants.

Un peu plus de quatre mois plus tard, les corps de JJ et Tylee ont été retrouvés enterrés dans l’arrière-cour de la maison de Daybell en Idaho.

Selon East Idaho News, ce jour marquait le premier anniversaire de la découverte des restes des enfants.