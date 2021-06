La grand-mère de Brad McClelland de Love Island craint qu’il ne « ruine sa chambre à l’arrière » s’il s’associe à la sexy Shannon Singh

La nan de Brad McClelland de LOVE Island 2021 a avoué ses craintes pour ses futurs intérieurs s’il s’associe à Shannon Singh.

Joyce McClelland, 75 ans, élève son petit-fils bien-aimé depuis qu’il est un jeune garçon, et il vit toujours avec elle à ce jour.

4 La grand-mère de Brad a parlé de son passage dans la série Crédit : ITV

Donc, avant son passage dans l’émission torride d’ITV2, elle a gardé un œil sur ses nouvelles moitiés potentielles – et la demande de sexe « huit fois par jour » de Shannon l’a inquiétée.

En fait, elle n’est pas sûre que Brad – ou elle – puisse gérer sa forte libido.

« Elle dit qu’elle veut du sexe huit fois par jour. J’espère qu’il ne finira pas avec elle ou que cette chambre à l’arrière sera ruinée », a-t-elle déclaré de façon hilarante au Mirror.

« J’aurais besoin de la télé à fond toute la journée ! »

4 Sexy Shannon a de grandes exigences pour son futur petit ami Crédit : Instagram

L’ancienne fille de la page trois Shannon, 22 ans, est à la recherche de Mr Right dans la villa, qui revient sur nos écrans dans deux jours.

Pendant ce temps, Brad est à la recherche d’une nouvelle romance après la fin soudaine de sa relation de sept ans à la fin de 2019.

Le fait de décrocher une place dans la série l’a autant choqué que Joyce, qui jusqu’alors n’avait même jamais entendu parler de la série.

« Je n’avais aucune idée de ce dont il parlait. Je n’en avais jamais entendu parler », a-t-elle déclaré.

4 Les nouveaux insulaires donneront le coup d’envoi de la nouvelle série ce lundi Crédit : ITV

« Je ne regarde que les savons et quand ils sont finis, je me couche parce que j’ai besoin de dormir.

« Mais maintenant, j’ai lu à ce sujet et il semble qu’il va s’amuser beaucoup.

Brad pourra-t-il trouver l’amour ?

« Je parie que ces filles l’aimeront parce que c’est le garçon le plus gentil et le plus gentil qu’elles aient jamais rencontré. »

« J’espère qu’il rencontrera une jolie fille, mais ce devra être quelqu’un d’assez bien pour lui – ou ils auront sa Nana à qui répondre! » elle a ajouté.

Brad fera ses débuts dans la série lundi, les insulaires se rendant dans la villa pour la première fois dimanche.

Une fois là-bas, il devra se mettre en couple et rechercher l’amour dans le but de gagner le prix de 50 000 £.

Brad est un accro à la gym qui a été déchiqueté avant son temps dans la série et après sa rupture.

Avant d’entrer dans la villa, il a déclaré: « Je veux sortir en face à face, j’aime rencontrer des gens. Je suis facile à vivre, décontracté.

« Qui ne voudrait pas être dans une belle villa dans un pays chaud pendant un moment ? »

Love Island sera lancé lundi à 21h sur ITV2.