La grand-mère de Bernadette Walker dit que le père tueur diabolique DOIT révéler où l’écolière de 17 ans est enterrée pour qu’elle puisse « reposer en paix »

Un père maléfique qui a tué sa fille adolescente et a affirmé qu’elle s’était enfuie doit révéler où son corps est enterré, a déclaré sa grand-mère dévastée aujourd’hui.

Bernadette Walker a disparu en juillet dernier à l’âge de 17 ans après avoir confié à sa mère que son beau-père l’aurait agressée sexuellement.

La grand-mère de Bernadette a déclaré que Scott Walker devait révéler où il avait enterré Bernadette afin qu’elle puisse « reposer en paix » Crédit : PA

Scott et Sarah Walker ont comparu devant le tribunal lundi

Aujourd’hui, Scott Walker, 51 ans, a été reconnu coupable du meurtre de Bernadette après avoir formé une « alliance contre nature » avec sa mère Sarah Walker et tissé une toile de mensonges pour duper la police.

Le couple a envoyé des messages depuis son téléphone et ses comptes de réseaux sociaux après avoir signalé sa disparition pour « tracer une fausse piste ».

La mère de Bernadette, Sarah, 38 ans, a été reconnue coupable de deux chefs d’accusation d’entrave au cours de la justice.

Walker a concocté le complot « sournois et méchant » après que Bernadette a dit à sa mère qu’il l’avait agressée sexuellement dans le but meurtrier de la faire taire.

Après la condamnation d’aujourd’hui, la mère de Sarah, Pat Dickinson, a qualifié Walker d' »horrible » et qu’il « mérite de pourrir en enfer ».

« Je ne peux pas croire qu’il a tué ma magnifique petite-fille mais il a été reconnu coupable », a-t-elle déclaré.

Nous avons besoin d’une fermeture et Bernadette doit reposer en paix. Pat Dickinson

« Maintenant, il doit nous dire où il a caché son corps afin que nous puissions lui donner un enterrement décent.

« Nous avons besoin d’une fermeture et Bernadette doit reposer en paix. »

Pat, 61 ans, s’exprimant depuis son domicile à Gorleston-on-Sea, Norfolk, a déclaré : « J’ai l’impression d’être dans le coma depuis un an et je viens de me réveiller avec cette terrible nouvelle.

«J’ai l’impression d’avoir deux anges sur chaque épaule, l’un disant que Bernadette attend d’être trouvée et l’autre dit qu’elle ne l’est pas.

« Mais elle n’est pas du genre à s’enfuir. Au fond, nous savons qu’elle n’est pas en vie, mais nous voulons juste savoir où elle est pour la ramener à la maison.

« Il est la seule personne qui sait où elle est. »

Bernadette Walker a été vue vivante pour la dernière fois le 18 juillet de l’année dernière lorsque Walker est venue la chercher chez ses grands-parents.

Pat a raconté comment elle « s’en tient » à sa fille malgré son crime.

Le frère de Bernadette, Anthony Walker, qui vit avec sa grand-mère maternelle, a déclaré que son père « a besoin d’être enfermé très longtemps ».

Elle m’a traité de menteur et a menacé de me tuer si j’en parlais à la police. Benadette

Anthony, 19 ans, a ajouté : « Je pense qu’il a fait mentir ma mère. Elle ne l’aurait pas fait sur son propre dos. C’est une personne méchante.

Aujourd’hui, la police a publié une entrée de journal déchirante où Bernadette craignait d’être tuée après avoir accusé Walker d’abus sexuels.

L’entrée non datée vue par les jurés se lit comme suit : » J’ai parlé à ma mère de mon père et des abus. Elle m’a traité de menteur et a menacé de me tuer si je le disais à la police.

« Elle a dit que les autres enfants comptent plus. J’aime me sentir indésirable. Je ne ressens rien en ce moment parce que j’ai toujours pensé que maman s’en occuperait [sic] et tout s’en irait.

« Mais non, il est toujours là pour me dire que j’ai tout inventé. Quel genre de parent ne croirait pas leur fille ?

« Mais ça va, je vais prétendre que tout va bien jusqu’à ce que je quitte la maison, puis je les bloquerai de ma vie.

« Je préfère dire que je suis orphelin plutôt que de dire que j’ai des parents violents qui se moquent complètement de moi ou de ce qui m’arrive.

« Si j’étais assez courageux, je serais probablement déjà parti, ou je me serais simplement tué. »

Le tribunal a appris comment Bernadette, qui a appelé Walker « Papa », a dit à sa mère qu’il l’avait « abusée sexuellement pendant plusieurs années ».

« ANNÉES D’ABUS »

Elle a également déclaré qu’il l’avait espionnée en train de se déshabiller à l’aide de caméras cachées dans la salle de bain et l’avait touchée de manière inappropriée dans une salle de jeux.

L’adolescente a été envoyée au domicile de ses grands-parents à Peterborough après les allégations écoeurantes et aurait été « très bouleversée ».

Bernadette n’arrêtait pas de sangloter et de dire qu’elle voulait que sa mère la croie en répétant : « Je ne mens pas ».

Mais elle est vite devenue « silencieuse » lorsque Walker est arrivé le lendemain matin pour la récupérer.

Le père dépravé a raconté au tribunal comment il ramenait Bernadette chez elle ce jour-là lorsqu’elle s’est enfuie pendant qu’il roulait une cigarette.

Le téléphone du démon a été éteint le jour où elle a disparu entre 11 h 23 et 12 h 54 – les procureurs affirmant qu’il l’avait tuée au cours de cette période.

Son premier appel après avoir rallumé son téléphone était un appel de neuf minutes à Sarah Walker.

C’est alors qu’ils ont concocté un plan sinistre pour jeter les enquêteurs sur le fil et leur faire croire que Bernadette était toujours en vie.

Les deux accusés avaient plaidé non coupables lors d’un procès de six semaines à Cambridge Crown Court.

Ils devraient être condamnés en septembre.