La graisse qui se développe autour des muscles pourrait être un tueur silencieux

« Je pense que ce qui va se passer maintenant, c’est que l’IA et d’autres méthodes d’analyse vont devenir omniprésentes, que les radiologues vont récupérer ces données automatiquement juste au moment où ils font un scanner abdominal », a déclaré Heymsfield. « En conséquence, les gens vont commencer à dire : ‘Attendez une minute, qu’est-ce que je fais à ce sujet ?’ La réponse est que si vous êtes en surpoids ou si vous ne faites pas assez d’exercice, ce sont deux choses que vous pouvez facilement faire en réponse. »

Plus d’information

L’American Council on Exercise en dit plus sur la graisse et l’exercice.

