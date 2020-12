SAINT PETERSBURG, Russie, 16 décembre 2020 / PRNewswire / – L’Université d’État de Saint-Pétersbourg (SPbU) a amélioré sa place dans le classement 2020 du Financial Times European Business School, publié le 7 décembre 2020. La Graduate School of Management SPbU (GSOM SPbU), fondée avec le soutien du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, a pris une 51e position record du classement général européen, après avoir progressé de huit points par rapport à l’année dernière.

<< Il y a 15 ans, le projet national prioritaire << Éducation >> a été lancé, et il s’est fixé pour tâche de créer une école de commerce russe de classe mondiale pour former des dirigeants capables de résoudre les problèmes économiques mondiaux et d’accroître la compétitivité des deux secteurs individuels de l’économie et Nous sommes ravis du résultat élevé et sommes prêts à poursuivre de nouveaux objectifs ambitieux », a déclaré Nikolay Kropachev, recteur de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Le Financial Times évalue les établissements d’enseignement sur la base des positions dans les classements individuels – programmes de maîtrise, de MBA exécutif et de MBA, ainsi que de programmes d’entreprise. Cette année, le programme GSOM SPbU Executive MBA est entré pour la première fois dans le top 100 du Financial Times Executive MBA Ranking 2020, ce qui a contribué à la croissance de SPbU dans le classement général des écoles de commerce européennes.

« GSOM SPbU met constamment à jour les programmes de formation afin que nos anciens élèves soient en demande sur le marché du travail, et les principaux employeurs du monde entier aimeraient avoir de tels spécialistes. Les résultats du classement indiquent que nous allons dans la bonne direction. L’un des objectifs clés d’une nouvelle stratégie de développement de GSOM SPbU est d’entrer dans le top 30 du classement FT paneuropéen d’ici 2025. » a déclaré Olga Dergunova, vice-présidente et présidente du conseil d’administration de VTB Bank, directrice de GSOM SPbU.

Le Financial Times analyse les programmes éducatifs sur la base de données obtenues auprès des écoles de commerce et par le biais d’enquêtes auprès d’anciens élèves. La place finale dans le classement est influencée par des critères tels que le niveau de revenu moyen, le salaire et la croissance de carrière des anciens élèves dans les trois ans suivant la fin du programme, le degré de mobilité universitaire internationale, le niveau de recherche scientifique à l’école, le pourcentage de professeurs titulaires d’un diplôme scientifique et autres. Le classement du Financial Times est une marque de qualité internationale et reconnue pour les programmes de formation commerciale.

