Près de 5 000 militaires américains ont été tués en Irak depuis l’invasion menée par les États-Unis en 2003, qui a remplacé la dictature de Saddam Hussein par un système politique qui a enraciné le sectarisme et la corruption. S’il n’y a pas eu de nombre généralement admis de morts violentes parmi les civils irakiens depuis l’invasion, certains groupes de contrôle estiment que le total dépasse un quart de million.

L’un des entrepreneurs graciés par Trump mercredi, Nicholas Slatten, a purgé une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré après avoir été reconnu coupable de son rôle dans le meurtre de 14 Irakiens non armés lors d’une fusillade dans un carrefour très fréquenté. Trois autres – Paul Slough, Evan Liberty et Dustin Heard – ont été condamnés à 12 à 15 ans de prison pour homicide involontaire coupable.

Les hommes ont d’abord décrit les meurtres comme de la légitime défense. Au lieu de cela, plusieurs études ont montré qu’elles n’étaient pas provoquées. Des femmes et des enfants, certains les mains en l’air, ont été abattus alors qu’ils tentaient de fuir. Parmi les morts figuraient un jeune étudiant en médecine, Ahmed Haithem Ahmed al-Rubiay, et sa mère, Mahassin Mohssen Kadhum al-Khazali.

Les meurtres ont suscité l’indignation mondiale face au manque de responsabilité des entrepreneurs américains dans les zones de guerre, Blackwater étant l’exemple le plus infâme. Bien que l’entreprise ait survécu à une série d’enquêtes du ministère de la Justice, elle a finalement vu sa réputation partir en fumée, perdre des contrats, puis être vendue et renommée plusieurs fois. La société basée en Virginie s’appelle désormais Academi.

Renad Mansour, chercheur principal au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du groupe de réflexion londonien Chatham House, a déclaré que la décision de l’administration Trump de pardonner aux entrepreneurs devrait être considérée dans le contexte plus large de l’échec de la responsabilité américaine en L’Irak datant de l’invasion de 2003.

« Cela montre les contradictions de la politique étrangère américaine: comment un pays peut aller à l’étranger à la recherche de la démocratie, de l’état de droit et de la responsabilité, et le promouvoir, alors qu’il est très clairement incapable de défendre ces mêmes principes chez lui tout le temps » , Dit Mansour. « Je ne sais pas à quel point cela est spécifique au président Trump, tout comme juste une autre histoire dans cette machine de politique étrangère américaine. »

La voie des poursuites a été longue et ardue pour les avocats pour répondre des massacres de la place Nisour. Un cas précoce a été écarté puis restauré. Slatten, Slough, Liberty et Heard n’ont été poursuivis qu’en 2014, après que des dizaines d’Irakiens se sont envolés pour les États-Unis pour témoigner. Ils étaient l’un des plus grands groupes de témoins étrangers à témoigner dans le cadre de procédures pénales américaines.