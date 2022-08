“La grâce abonde d’autant plus” – Shaw Local

Ce matin, alors que je coupais une banane dans mon gruau en ce qui semblait être 100 morceaux, il m’est revenu à l’esprit à quel point les cadeaux de la vie sont abondants.

J’ai appris il y a longtemps la valeur de pratiquer la gratitude en toutes circonstances : en temps de prospérité, et en temps de manque ; en temps de maladie, et en bonne santé. Nous savons tous à quel point il peut être difficile d’être reconnaissant en période de maladie. La gratitude est souvent la dernière chose à laquelle nous pensons lorsque nous ou quelqu’un que nous aimons est malade.

Peu importe où nous en sommes avec des actifs physiques ou monétaires à un moment donné, il y a de quoi être reconnaissant.

Et j’ai trouvé tout au long de ma pratique de gratitude intermittente, pendant ces moments où ma pratique est «en marche», je semble juste reconnaître de plus en plus ce pour quoi être reconnaissant.

Mon cousin et moi avons classé la gratitude comme une « pilule magique ».

Lorsque nous nous trouvons dans un cycle négatif autodestructeur, cela permet non seulement de mettre les choses en perspective, mais aussi de faire un petit saut dans notre démarche.

Oui, du moins pour moi, pratiquer la gratitude me rend heureux.

Et, j’ai également découvert que plus je pratique la gratitude pour tous les cadeaux de ma vie – tels que physiques, mentaux, spirituels, émotionnels et financiers – plus il semble venir à moi.

Je sais que cela peut ressembler à une sorte de courtoisie New Age. Je pourrais le penser aussi, si je ne savais pas que c’était vrai.

Si vous avez besoin d’un exemple scripturaire, dans l’Évangile de Matthieu, Jésus a cinq pains et deux poissons pour nourrir une foule de plus de 5 000 hommes, femmes et enfants.

« Prenant les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux au ciel, il rendit grâces et rompit les pains. Puis il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent au peuple. Ils ont tous mangé et ont été rassasiés, et les disciples ont ramassé 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. ~ Matthieu 14:19-20

… il rendit grâces et rompit les painsv… ils mangèrent tous et furent rassasiés… 12 corbeilles pleines de morceaux restèrent.

Quiconque ou quoi que ce soit est responsable de nous mettre tous ici dans le temps et l’espace n’est rien sinon généreux.

Abondamment, incroyablement généreux.

Le changement des saisons offre une preuve visuelle de cette générosité débordante. Nous le voyons à son apogée au milieu de l’été lorsque toute la nature est vibrante de vie. Ensuite, on le voit en automne, lorsque les agriculteurs rentrent leurs récoltes. Dans les années de bons rendements agricoles, nous pouvons être reconnaissants pour les fruits du travail. Lorsque les rendements sont rares, même dans ce cas, il y a de quoi être reconnaissant – bien qu’il soit vrai que cela pourrait demander un peu plus de réflexion et d’efforts.

Mais lorsque nous pratiquons régulièrement la gratitude, trouver ce pour quoi être reconnaissant lorsque les temps sont maigres n’est pas si difficile. Nous en sommes venus à apprendre et à savoir que nous traversons de bons et de mauvais moments, des moments de richesse et de pauvreté, des moments de maladie et de santé.

Les périodes d’abondance peuvent nous en apprendre beaucoup sur la « grâce », et les périodes de manque peuvent nous en apprendre beaucoup sur la « foi ».

Quoi qu’il en soit, tout cela – expérimenter la grâce et grandir dans la foi – est bon.

Meister Eckhart est célèbre pour avoir dit “Si la seule prière que vous dites de toute votre vie est merci, ce sera suffisant.”

Je ne pourrais pas être plus d’accord.

L’ESPRIT COMPTE est une chronique hebdomadaire qui examine les expériences communes à l’esprit humain. Contactez Jerrilyn Zavada à jzblue33@yahoo.com pour partager comment vous engagez votre esprit dans votre vie et votre communauté.