La gouverneure Gretchen Whitmer signe un contrat de livre à sept chiffres

Potins

exclusif





Un homme politique considéré comme un « remplaçant » potentiel du président vieillissant Joe Biden fait un autre pas, quelque peu rapide, sur la scène nationale en publiant un livre en toute hâte, dit Page Six.

Des sources indiquent en exclusivité à Page Six que la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a vendu un livre – généralement considéré comme une condition préalable à toute personne souhaitant briguer le poste le plus élevé du pays – qui devrait être sur les étagères dès juin.

Un initié de l’édition nous a dit que Whitmer « vient de signer un gros contrat de livre à sept chiffres avec Simon & Schuster, aux enchères, pour qu’un livre soit sorti en toute hâte le plus tôt possible ».

L’accord de Whitmer intervient alors que son nom est de plus en plus mentionné comme l’un des principaux candidats à l’investiture démocrate à la présidentielle en 2028 – ou plus tôt, si la santé du président Biden se dégrade rapidement – ​​nous a dit une source démocrate bien connectée.

Le moment choisi pour la publication devrait faire remuer les langues politiques.

« Si Joe Biden coassa demain, il y a… des gens qui ouvriraient absolument la voie à l’atterrissage de Gretchen dans l’Ovale. [Office] dans un rôle présidentiel ou vice-président », a déclaré la source.

La gouverneure Gretchen Whitmer a été l’une des favorites des démocrates pour potentiellement se présenter à la présidence. Images DeFodi via Getty Images

La gouverneure Gretchen Whitmer a laissé entendre le mois dernier qu’elle pourrait écrire un livre. FilImage

“Le [Democratic] L’appareil du parti la voit vraiment comme l’avenir d’une manière moins brillante et moins ennuyeuse que [California Gov.] Gavin [Newsom]”, a ajouté l’initié.

En effet, avant de lancer sa propre campagne chimérique à la Maison Blanche en octobre dernier, le représentant Dean Phillips (Démocrate-Minn.) a déclaré il aimerait voir Whitmer – ou un autre « gouverneur modéré, si tout va bien du cœur du pays » – défie Biden, 81 ans.

Mais la gouverneure du Michigan, 52 ans, est coprésidente de la campagne Biden 2024 et a déclaré qu’elle le soutenait en tant que président.

La police du Michigan a déclaré qu’elle soutenait la réélection du président Biden. AFP via Getty Images

Les représentants de l’éditeur et de Whitmer n’ont pas immédiatement commenté.

Le mois dernier, Whitmer a dit à Fox 2 Détroit lors d’un entretien assis, elle pourrait potentiellement écrire un livre. “À un moment donné, ce sera peut-être quelque chose que je voudrais faire”, a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite ajouté timidement : « À un moment donné… à un moment donné, j’ai l’impression qu’il y a peut-être un petit livre à écrire, peut-être plus tôt, qui parle de différents éléments de ma philosophie. »

Les initiés disent que le tome pourrait sortir dès juin. Getty Images

Simon & Schuster est connu pour avoir publié des livres d’hommes politiques tels que Mike Pence, Chris Christie et Ted Cruz, ainsi que d’experts tels que Rush Limbaugh, Bob Woodward, Jeffrey Toobin et David Gergen.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo