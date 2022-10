La gouverneure générale Mary Simon dévoile un blason très personnel

Rideau Hall a dévoilé vendredi les armoiries de la gouverneure générale Mary Simon — celles qui, selon elle, reflètent son histoire personnelle et son engagement envers la réconciliation.

Simon est devenu gouverneur général l’an dernier, marquant l’histoire en devenant le premier Autochtone à occuper le poste d’honneur.

Simon a grandi dans la communauté inuite de Kangiqsualujjuaq dans le nord du Québec. Avant sa nomination au poste de gouverneure générale, Simon était journaliste, fonctionnaire et diplomate.

Dans un communiquéle bureau du gouverneur général a déclaré que ses armoiries sont un symbole de l’éducation nordique de Simon, de son héritage et de sa carrière de diplomate.

“Ce blason est mon histoire, ma véritable histoire, et il parle de mon engagement de toute une vie envers la construction de ponts et la famille, et de mes espoirs pour un avenir où nous nous respectons et partageons les histoires de chacun pour aider à favoriser de meilleures relations entre les peuples. ” Simon a déclaré dans le communiqué de presse.

Le héraut en chef du Canada, Samy Khalid, qui est responsable des armoiries officielles, a déclaré dans le communiqué que les armoiries de Simon sont “simples dans leur composition et, en même temps, extrêmement complexes dans leur signification”.

“C’est un emblème personnel qui sert un objectif public. Il illustre comment l’héraldique peut exprimer de nombreuses couches de l’identité d’une personne de manière structurée mais créative”, a-t-il déclaré.

La devise

Simon est le premier gouverneur général à avoir un blason avec une devise dans une langue autochtone. « Ajuinnata » est un mot inuktitut qui signifie « persévérer » ou ne jamais abandonner.

“Cette devise inspire son propre parcours et incarne son message d’espoir aux jeunes et à tous les Canadiens confrontés à l’adversité”, indique le communiqué.

Une description de Rideau Hall des armoiries dit que la devise est “un principe directeur pour [Simon] et une indication de ses espoirs pour le processus de vérité et de réconciliation.”

Le bouclier

Le bouclier est blanc – une couleur qui, selon la description des armoiries, est censée représenter la réconciliation, ainsi que la neige et le ciel du Nord canadien. La couronne symbolise le rôle de Simon en tant que représentant de la monarchie au Canada.

Le bouclier a la forme d’un amauti, un parka traditionnel porté par les femmes inuites.

Une ligne horizontale au centre du bouclier représente « la carrière pionnière de Simon dans les affaires inuites et circumpolaires », tandis que le disque et le cercle qui l’entourent représentent « une relation inclusive entre les peuples autochtones et tous les Canadiens ».

Le bouclier est blanc et en forme d’amauti, un parka inuit. (Gouverneur général du Canada)

La crête

Le harfang des neiges est censé symboliser la sagesse, l’agilité et l’adaptabilité.

“Cela fait donc allusion à l’expérience de vie de Son Excellence et à ses talents de diplomate”, indique la description des armoiries.

Les bois de caribou représentent le lien entre les humains et la nature. C’est aussi un animal important dans la culture inuit.

Le cimier des armoiries représente un harfang des neiges et des bois de caribou. (Gouverneur général du Canada)

Partisans

Deux renards arctiques flanquent les armoiries. L’animal est “célèbre pour son endurance et ses longues randonnées migratoires”, selon la description. Ils représentent la “carrière de Simon en tant que diplomate et défenseur des affaires circumpolaires”.

L’oseille de montagne sur le pendentif gauche du renard est une plante commune de la région du Nunavik au Québec, où Simon a grandi. La fleur de fraise sur le pendentif opposé est en l’honneur du mari de Simon, Whit Grant Fraser. La fleur est un symbole sur la crête du clan écossais du Fraser et le nom est dérivé de “Fraise”, le mot français pour fraise.

Deux harpons kakivak séparent les renards. Les lances représentent la grand-mère de Simon, “qui lui a enseigné de nombreuses valeurs traditionnelles et compétences de vie”, indique la description.

Les renards arctiques représentent la “carrière de Simon en tant que diplomate et défenseur des affaires circumpolaires”. (Gouverneur général du Canada)

Compartiment

Simon aime cueillir des baies pendant son temps libre, selon sa biographie officielle. Les myrtilles au bas de la crête représentent ce passe-temps. La linaigrette qui les entoure sert à fabriquer les mèches d’une lampe inuite traditionnelle appelée qulliq.

Les myrtilles dans le compartiment des armoiries représentent la passion de Simon pour la cueillette des baies. (Gouverneur général du Canada)

Insigne

Les trois insignes sont, de gauche à droite, Commandeur de l’Ordre du mérite militaire, Compagnon de l’Ordre du Canada et Commandeur de l’Ordre du mérite des corps policiers.

Les armoiries ont des éléments uniques

Khalid a déclaré dans une interview que les armoiries d’un gouverneur général sont généralement révélées beaucoup plus près de leur date d’installation, mais la pandémie de COVID-19 a ralenti le processus dans ce cas.

Khalid a travaillé avec Simon pour concevoir les armoiries et a dit qu’il était reconnaissant pour le temps supplémentaire.

“Nous voulions le faire à ce rythme cette fois-ci, et je pense que cela nous a donné l’opportunité de vraiment développer quelque chose de très significatif pour Son Excellence”, a déclaré Khalid.

Il a dit que plusieurs éléments font que les armoiries de Simon se démarquent de celles de ses prédécesseurs. L’une est l’utilisation de la couleur blanche, tandis qu’une autre est la devise inuktitut, qui s’écrit à la fois en alphabet latin et en écriture syllabique.

“Dans ce cas, ce qui est intéressant, à mon avis, c’est que c’est un mot simple qui est très difficile à traduire”, a déclaré Khalid à propos de la devise.

Khalid a ajouté que l’utilisation de trois insignes est également notable. La plupart des gouverneurs généraux optent pour un seul, l’Ordre du Canada.

Khalid a dit qu’il espère que les armoiries aideront les Canadiens à mieux connaître Simon.

« Les hérauts aiment dire qu’ils sont des conteurs, et il y a beaucoup de détails ici qui permettront aux Canadiens d’en apprendre un peu plus sur la gouverneure générale, sa vie et sa carrière.