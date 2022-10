La gouverneure générale Mary Simon a déclaré que la représentation des frais de voyage par les médias était “injuste”, mais que des changements pourraient être en cours

La gouverneure générale Mary Simon dit que bien qu’elle pense que la façon dont les dépenses de restauration pour son voyage au Moyen-Orient en mars ont été décrites dans les médias était “injuste”, un examen est en cours pour minimiser le coût des futurs voyages.

“Je ne sais même pas quelles sont les commandes de repas. Mais je sais une chose : nos repas ne sont pas très extravagants lors de ces voyages. Ils ressemblent à peu près aux repas des compagnies aériennes et la façon dont ils ont été décrits dans les médias était assez injuste, je pensais », a déclaré Simon dans une interview à CBC La maison diffusé samedi.

Le National Post a d’abord fait état du coût du voyage de la gouverneure générale, au cours duquel elle a passé du temps à Londres, aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït. Le ministère de la Défense nationale (MDN), qui est responsable de l’organisation de la restauration sur les vols diplomatiques officiels, a déclaré que le coût total de la restauration pour le voyage de huit jours était d’environ 80 000 $.

Simon a déclaré à l’animatrice Catherine Cullen que son bureau partage les préoccupations des Canadiens concernant le coût du voyage et travaille avec Affaires mondiales Canada et le MDN pour réduire les dépenses à l’avenir.

CBC News: La maison15:10La gouverneure générale se prononce sur l’agression russe et critique ses dépenses de voyage La gouverneure générale Mary Simon s’entretient avec l’hôte Catherine Cullen pour discuter des défis auxquels fait face l’Arctique et explique pourquoi les déplacements vers des rassemblements internationaux sont essentiels à son travail.

Le mois dernier, Stewart Wheeler, qui est chef du protocole pour le Canada à Affaires mondiales Canada, a déclaré que certains éléments des vols étaient « problématiques ». Les députés ont exprimé leur confusion quant au coût et le député conservateur Pierre Paul-Hus a dit qu’il voulait savoir s’il y avait des « excès ».

Christine MacIntyre, sous-secrétaire du gouverneur général, a déclaré aux députés que Rideau Hall était également surpris et préoccupé par les coûts.

“Les coûts étaient vraiment choquants pour nous tous”, a-t-elle déclaré. “Nous avions des œufs. Nous avions des omelettes.”

Dans une déclaration à CBC News, le MDN a déclaré qu’un groupe de travail interministériel était en cours de création pour rédiger des mesures “dans la poursuite de la meilleure valeur possible à l’avenir”. Le département a déclaré que les coûts de restauration sont affectés par tout, des taux de change et de l’emplacement des arrêts, au nombre et au type d’entreprises de restauration disponibles.

Simon a dit La maison que son voyage international était sous la direction du premier ministre.

“Je ne fais pas que ramasser ma valise et voyager où je veux”, a-t-elle déclaré. “Chaque voyage doit être très soigneusement planifié. Les objectifs du voyage doivent être très clairement définis.”

Voyager une partie nécessaire du travail : Simon

Simon a déclaré qu’elle s’attend à une autre réunion du comité parlementaire sur la question et qu’elle espère que les députés pourront “continuer à dissiper le malentendu”.

“Je pense qu’il est nécessaire que les gens comprennent que, premièrement, je ne prends pas mon travail à la légère, et deuxièmement, j’aimerais le faire de la manière la plus conservatrice possible. Mais la quantité de voyages ce que nous faisons est formidable et c’est une partie nécessaire du travail », a-t-elle déclaré.

Simon a déclaré qu’elle n’avait joué aucun rôle dans la logistique de la planification du voyage, mais qu’elle se concentrait sur le but de son voyage.

REGARDER | La gouverneure générale Mary Simon aborde les dépenses de voyage :

La gouverneure générale Mary Simon répond à la controverse sur le prix de son voyage au Moyen-Orient plus tôt cette année. La gouverneure générale Mary Simon répond à la controverse sur le prix de son voyage au Moyen-Orient plus tôt cette année.

« Je participe à des discussions sur la paix mondiale et le rôle du Canada dans la paix mondiale. Et se rendre dans différents pays pour discuter avec nos partenaires de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour faire avancer notre position sur la paix mondiale est très important pour le Canada, ainsi que pour le monde », a-t-elle dit. “Je prends donc cette responsabilité très au sérieux.”

Le gouverneur général s’est adressé à La maison de Reykjavík, en Islande, où elle a participé à l’Arctic Circle Assembly, un rassemblement pour discuter des problèmes et des défis de l’Arctique.

GG assume un rôle à multiples facettes

Simon a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par la Russie posait un risque important pour la coopération et les progrès dans l’Arctique. Le Conseil de l’Arctique, le principal forum intergouvernemental sur la région, est en grande partie en pause parce que la Russie en assure la présidence.

L’invasion de la Russie pose “un risque pour le monde”, a déclaré Simon.

Simon est le premier gouverneur général autochtone du Canada. Elle est née à Kangiqsualujjuaq dans le nord du Québec.

La gouverneure générale Mary Simon entre dans la maison familiale Qarmaapik le mardi 10 mai 2022 à Kangiqsualujjuaq, au Québec. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Nous avons toujours compris entre nous dans la région arctique que c’est notre patrie et qu’elle doit rester notre patrie”, a-t-elle déclaré. Simon a également noté que même si l’Arctique est certainement considéré comme une zone stratégique, il est également important de reconnaître que pour ceux qui y vivent, la collaboration pacifique et le développement sont importants.

Simon, qui travaille depuis longtemps sur les questions arctiques, a déclaré que la collaboration dans la région avait beaucoup progressé au cours des dernières décennies et qu’elle avait adopté une plus grande acceptation du rôle joué par les peuples autochtones.

“Vous savez que vous pouvez voir que ce changement, mais le changement doit être adopté d’une manière où nous ne parlons pas seulement du rôle des gens, mais les impliquons réellement dans les discussions et dans le processus de prise de décision sur la façon dont le L’Arctique est touché par différents problèmes », a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle ait dit qu’elle restait apolitique, Simon a ajouté qu’elle était capable d’utiliser son “pouvoir de convocation” pour stimuler les conversations avec le Premier ministre et d’autres pour partager ses conseils.

Simon a dit qu’elle est guidée par ses antécédents en tant que nordiste, son rôle de gouverneure générale et son engagement à aborder la réconciliation, décrivant son rôle comme “à plusieurs niveaux”.

“Je suis très impliqué dans ce travail et je reste très concentré sur mon mandat, mais mon passé me guide toujours.”