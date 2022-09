La gouverneure générale affirme que l’éducation est la clé de la réconciliation avant la fête nationale – Kelowna Capital News

La gouverneure générale Mary Simon dit que son espoir pour le Canada est d’avoir une nation où tous les jeunes peuvent être libres de tout jugement.

Simon s’adressait aux élèves du secondaire lors de la Journée de la mosaïque à Regina jeudi, un jour avant la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

« L’éducation est la clé de la réconciliation. Nous devons apprendre les uns des autres pour atteindre différentes cultures – autochtones et non autochtones », a déclaré Simon dans son discours de huit minutes, qu’elle a prononcé en anglais, en français et en inuktitut, la langue des Inuits.

« Il est de notre responsabilité partagée d’enregistrer et d’enseigner la véritable histoire du Canada.

Elle a encouragé les élèves à diriger avec compréhension et respect, et à soulever les problèmes avec leur famille et leurs amis.

« Ensemble, engageons-nous avec les diverses communautés qui composent notre pays, pour créer une nation où tous les jeunes peuvent prendre en main leur destin, où ils peuvent être qui ils sont sans jugement. C’est mon espoir, et j’espère que c’est aussi le vôtre. C’est ce vers quoi je travaille », a déclaré Simon.

La gouverneure générale a déclaré qu’elle avait été forcée de fréquenter un externat fédéral lorsqu’elle était enfant au Nunavut et qu’elle avait été punie pour avoir parlé l’inuktitut.

Cependant, elle a également reconnu les progrès que les Canadiens ont réalisés vers la réconciliation.

« Aujourd’hui, les enfants autochtones peuvent aller à l’école dans leur propre communauté, apprendre et parler leur propre langue où et quand ils le veulent. Et maintenant, ils ont la possibilité de poursuivre leurs études, ce que je n’avais pas quand je grandissais.

Simon était l’un des conférenciers lors de l’événement Miyo-wiciwitowin Day, qui visait à rassembler 10 000 étudiants, chefs d’entreprise et membres du public.

Le comité organisateur a déclaré que le nom de la journée s’inspire d’une expression crie qui signifie « marcher ensemble dans le bon sens », ou réconciliation.

L’événement visait à éduquer les gens avant la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation vendredi.

Parmi les autres conférenciers figuraient RoseAnne Archibald, chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, ainsi que des histoires de survivants et des performances d’artistes autochtones.

Mercredi, Simon a visité la nation crie de James Smith au nord-est de Saskatoon, où les membres continuent de pleurer leurs proches tués lors d’un saccage au couteau plus tôt ce mois-ci.

—Mickey Djuric, La Presse canadienne

Vérité et réconciliation