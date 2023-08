La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, présentera les priorités restantes pour 2023 dans un État contrôlé par les démocrates.

Michigan Gouverneur. Gretchen Whitmer Mercredi, les démocrates présenteront leurs plans pour les derniers mois de l’année après un premier semestre 2023 qui a vu le parti revenir en arrière sur des décennies de Républicain mesures tout en mettant en œuvre leur propre programme libéral.

Les priorités politiques du gouverneur démocrate pour son deuxième mandat, qui seront décrites lors d’un « discours sur la prochaine étape », comprennent un appel à des congés familiaux et médicaux payés, une norme d’énergie 100 % propre et la codification des protections assurées par la loi sur les soins abordables, selon à son bureau.

Le discours du gouverneur intervient alors que les législateurs s’apprêtent à retourner au Capitole de l’État le 5 septembre après une pause estivale de deux mois. Le Michigan est l’un des rares États à avoir une session législative à plein temps et les démocrates cherchent à profiter de chaque minute, le contrôle de la Chambre des représentants étant à gagner l’année prochaine.

Les démocrates du Michigan détiennent un « tiercé trio » : le contrôle de la Chambre des représentants et de l’État Sénat et le bureau du gouverneur – pour la première fois depuis près de 40 ans et a adopté de nombreuses mesures attendues depuis longtemps au cours des huit premiers mois de l’année, notamment un ensemble de 11 projets de loi sur la sécurité des armes à feu et l’abrogation d’une loi sur le droit au travail.

Whitmer a prononcé un discours sur « l’état de l’État » au début de chaque année, comme le font la plupart des gouverneurs, mais son discours de mercredi avant la seconde moitié de la session législative sera une première. Les démocrates ont adopté presque toutes les mesures réclamées par Whitmer au début de l’année et son discours de cette semaine pourrait une fois de plus fournir une feuille de route pour l’avenir.

Son discours inclura un appel à protéger davantage les droits reproductifs dans le Michigan alors que les États voisins continuent de renforcer les restrictions sur l’avortement. L’année dernière, les électeurs ont approuvé une mesure de vote codifiant le droit à l’avortement dans la Constitution de l’État, mais les démocrates cherchent à annuler des restrictions supplémentaires sur la procédure, comme une période d’attente de 24 heures pour les patientes avortées.

Elle souhaite également adopter une législation protégeant de manière proactive les principales dispositions incluses dans « Obamacare », notamment celle qui oblige les assureurs à couvrir les services préventifs, alors que la loi nationale sur la santé continue de faire face à des contestations judiciaires devant un tribunal fédéral.

Les Républicains ont critiqué une session législative qui, selon eux, a jusqu’à présent manqué de bipartisme, avec de nombreux projets de loi adoptés selon les lignes partisanes. Ils ont également critiqué le budget de 82 milliards de dollars approuvé en juin et élaboré principalement par les démocrates.

Le représentant républicain de l’État, James DeSana, a critiqué Whitmer dans une déclaration avant son discours pour avoir fait un « tour de victoire » quelques jours après que le Michigan ait été frappé par plusieurs tornades qui ont tué cinq personnes et laissé des centaines de milliers de clients sans électricité.

Selon le bureau du gouverneur, le discours de Whitmer devrait aborder les pannes de courant persistantes en appelant à responsabiliser le régulateur des services publics de l’État, la Michigan Public Service Commission, en lui donnant davantage d’outils.