La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, dit de ne pas présumer « de ce que les prochaines élections vont apporter »

Le gouverneur du Michigan. Gretchen Whitmerqui a été réélue à deux chiffres en 2022 et est devenue une voix de premier plan parmi les démocrates, a déclaré qu’elle ne prenait pas pour acquis les bons résultats de son parti à l’approche des prochaines élections.

“Cela va toujours être serré dans cet État”, a déclaré Whitmer à “Face the Nation”. “Vous ne pouvez pas faire d’hypothèses sur ce que les prochaines élections vont apporter, en vous basant sur les dernières dans un État comme celui-ci. Vous devez vous présenter. Vous devez faire le travail et montrer aux gens que vous vous souciez vraiment d’eux.”

Malgré les victoires des démocrates dans le Michigan en 2022, Whitmer a insisté sur le fait que l’État était « absolument » toujours un État violet, tout en soulignant le travail que les démocrates doivent continuer à faire dans l’État – et au-delà.

“Ce que j’entends de la part des gens, c’est un sentiment d’urgence, un sentiment de gravité de la situation actuelle dans ce pays”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les démocrates doivent “continuer à se manifester et à parler de ces questions fondamentales que les Américains et les Américains ont à cœur”. les familles doivent être résolues. »

Whitmer a déclaré qu’elle ne «paniquait» pas les sondages qui montrent que M. Biden est sous-performant auprès de la base démocrate. Mais elle a également clairement indiqué que le parti devrait continuer à se concentrer sur les droits reproductifs à l’approche des élections de novembre.

“Le droit d’une femme de prendre ses propres décisions et la liberté de procréer sont un facteur de motivation”, a-t-elle déclaré, ajoutant que même si environ neuf États devraient se prononcer sur la question par le biais de mesures de vote en 2024, “l’avortement est sur le bulletin de vote dans les 50 États”. États.”

Les électeurs du Michigan ont approuvé une mesure de vote lors des élections de mi-mandat de 2022 visant à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État, au milieu d’une série de protections adoptées dans les États depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en 2022. Mais Whitmer a fait valoir que sans M. Biden dans le White House, les Américains « risquent de perdre » ces protections.

“Je pense que si Donald Trump est président, ou n’importe quel membre du côté républicain en ce moment, malheureusement, ils vont promouvoir une interdiction de l’avortement pour nous tous”, a déclaré Whitmer, ajoutant que M. Biden “étant dans le La Maison Blanche empêche une interdiction nationale. »

Mais Whitmer, coprésident de la campagne de réélection de M. Biden, a suggéré que son administration pourrait se pencher sur la question plus fréquemment et avec un langage plus « direct ». Lorsqu’on lui a demandé si M. Biden devrait parler davantage de l’avortement, Whitmer a répondu que ce serait “bien s’il le faisait”.

“Je ne pense pas que cela ferait mal”, a déclaré Whitmer. “Je pense que les gens veulent savoir que c’est un président qui se bat.”

Néanmoins, Whitmer a expliqué que la position du président sur la question est claire, affirmant qu’elle est convaincue que lorsque les Américains évalueront leurs options en conséquence en 2024 – et comprendront les « enjeux » de l’élection – cette position les incitera probablement à se manifester et à vote.

Whitmer a également déclaré que les démocrates devraient faire campagne davantage sur des questions telles que l’élargissement de l’accès à des services de garde d’enfants abordables, affirmant qu’ils doivent “permettre aux femmes américaines de faire leurs propres choix, mais aider les familles américaines à réussir”.

Elle a déclaré que les démocrates devaient être “très clairs” avec le public américain sur “l’ampleur des enjeux et quelles sont nos priorités” à l’approche des élections, affirmant “qu’il y a toujours plus de travail à faire sur ce front”.

