La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem All But, annonce sa course pour le vice-président de Trump avec de nouvelles annonces

La gouverneure Kristi Noem du Dakota du Sud a une élection à gagner en novembre prochain, où elle affrontera le démocrate Jamie Smith. Mais il semble douloureusement évident que la femme qui a commandé une réplique du mont Rushmore avec Donald Trump gravé dessus est une fois de plus en train de tirer pour plaire à l’homme MAGA lui-même et être sa colistière si Trump l’annonce. Noem a une publicité de qualité cinématographique avec un thème “Danse avec les loups”, et selon Fox News, les publicités numériques sont placées davantage dans l’Iowa, le New Hampshire et la Caroline du Sud que dans le Dakota du Sud :

Une nouvelle annonce de la gouverneure Kristi Noem alimente les rumeurs présidentielles. Mais ce qui déclenche la spéculation présidentielle de 2024 concerne moins le contenu des publicités que l’endroit où elles sont visionnées.

Parmi les États où les annonces obtiennent des clics figurent l’Iowa, le New Hampshire et la Caroline du Sud, les trois premiers États à organiser des concours dans le calendrier des nominations présidentielles du GOP.

Les experts politiques considèrent Noem, qui est un fervent partisan et allié de l’ancien président Donald Trump, comme un colistier potentiel de Trump si l’ancien président lance une autre course à la Maison Blanche en 2024. Et ils voient le gouverneur conservateur comme un candidat à la présidence si Trump décide de ne pas chercher encore la Maison Blanche.

Plus sous le tweet:

Dans le Dakota du Sud, nous ne reculons jamais devant un défi et nous refusons de laisser la peur voler notre liberté. Alors mettez-vous en selle car ici, la liberté est GRATUITE. pic.twitter.com/LaKNhLnxcR — Kristi Noem (@KristiNoem) 29 juin 2022

Encore une fois, il a toujours été douloureusement évident que Noem se considère comme un matériau présidentiel. Sinon, comment expliquer l’abandon de tout semblant de respect de soi en faisant graver Trump dans un mont Rushmore en céramique ? Elle a certainement plus qu’assez de méfiance MAGA d’entrée de gamme à l’égard de tout ce qui est scientifique, éclairé et humain. Elle est dangereuse. On a l’impression qu’elle aurait sellé et monté ce cheval sur Pennsylvania Avenue menant la foule vers le Capitole si cela signifiait qu’elle devait remplacer Mike Pence après qu’ils se soient occupés de lui «à l’occidentale».