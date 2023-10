ALBANY, NY (AP) — La gouverneure de New York, Kathy Hochul, refuse de révéler qui a payé son voyage en Israël en temps de guerre la semaine dernière pour une mission de solidarité autoproclamée, un voyage qui, selon son bureau, attend toujours l’autorisation d’un organisme d’éthique de l’État. conseil.

Le gouverneur démocrate et une poignée de membres du personnel et de la police d’État étaient en Israël entre le 18 et le 20 octobre, rencontrant des responsables gouvernementaux et des familles déplacées par le conflit, tout en visitant diverses régions du pays.

Hochul, qui en tant que gouverneur n’a aucun rôle direct dans les affaires diplomatiques, a éludé plusieurs questions sur qui a financé le voyage, son bureau affirmant seulement qu’un groupe à but non lucratif s’était engagé à couvrir les coûts. Elle a déclaré que les contribuables payaient pour ses services de police d’État.

«Je viens de dire que je devais y aller. Suivez toutes les règles d’éthique et amenez-moi là-bas », a déclaré Hochul cette semaine lorsqu’on l’a interrogé sur le financement du voyage, en adressant les questions de suivi à un porte-parole.

Dans un courriel, le porte-parole de Hochul, Avi Small, a écrit : « Une organisation à but non lucratif basée à New York qui travaille avec la communauté juive s’est engagée à couvrir les frais du voyage du gouverneur. La Commission indépendante sur l’éthique et le lobbying au sein du gouvernement est dans les dernières étapes de l’examen de cet arrangement pour s’assurer qu’il est pleinement conforme aux lois éthiques de l’État.

Il n’a pas répondu aux messages supplémentaires demandant plus d’informations sur l’organisation à but non lucratif. Un porte-parole de la Commission d’État pour l’éthique et le lobbying au sein du gouvernement a déclaré que la loi de l’État les empêchait de commenter.

Hochul a justifié ce voyage comme un moyen pour elle de montrer son soutien au peuple israélien pendant la guerre en cours. New York compte la plus grande population juive en dehors d’Israël. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a effectué un voyage d’une journée en Israël la semaine dernière pour rencontrer des personnes touchées par la guerre entre Israël et le Hamas, s’y arrêtant alors qu’il se rendait en Chine pour une tournée d’une semaine axée sur les politiques relatives au changement climatique.

Blair Horner, directeur exécutif du New York Public Interest Research Group, a déclaré que le gouverneur aurait dû faire approuver le voyage par les responsables de l’éthique de l’État afin de garantir que l’organisation à but non lucratif n’ait pas de liens avec des entreprises avant l’État ou d’autres liens qui pourraient soulever des problèmes éthiques.

“La gouverneure aurait dû obtenir l’autorisation préalable de la commission d’éthique avant de faire quoi que ce soit, avant que les roues ne soient soulevées du tarmac”, a déclaré Horner.

Maysoon Khan et Anthony Izaguirre, Associated Press