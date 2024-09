La gouvernante de Richard Simmons demande au juge de la nommer co-fiduciaire de sa succession

Teresa Reveles Muro — qui dit avoir travaillé pour Richard pendant près de 40 ans et être celle qui a retrouvé son corps en juillet — a déposé une pétition mercredi … affirmant que quelques jours seulement après la mort de Richard, elle, le frère de Richard Léonard et la femme de Leonard Cathy je suis allé voir son corps.

Juste après cela – quand Teresa dit qu’elle était la plus vulnérable – elle dit que Leonard et Cathy l’ont emmenée au bureau des avocats en charge de la fiducie, où elle a signé un document refusant le rôle de co-fiduciaire.

Teresa affirme qu’elle n’a pas compris ce qu’elle signait à l’époque, mais qu’elle a ressenti de la pression lorsqu’ils lui ont dit que toute erreur administrative pourrait compromettre ses droits d’héritage en vertu de la fiducie… et ce n’est que plus tard qu’elle a reçu une lettre affirmant qu’elle n’avait plus son mot à dire dans la gestion de la succession de Richard.