La goutte, une forme douloureuse d’arthrite, est en augmentation. Éviter la viande rouge et l’alcool peut aider.

La goutte semble être une maladie qui ne devrait plus exister, d’autant plus qu’elle est appelée la « maladie des rois » en raison de son lien avec les dirigeants royaux comme Henri VIIIqui souffrait de cette maladie en raison d’une surconsommation de nourriture et d’alcool. Cependant, cette maladie ancienne est en augmentation partout dans le monde.

Un récent étude ont constaté une augmentation de l’incidence (le nombre de nouveaux cas) et de la prévalence (le nombre de cas existants) de la goutte de 1990 à 2019. Les augmentations de la goutte ont été les plus importantes aux États-Unis, au Canada et en Australie, tant pour les hommes que pour les femmes. Les chercheurs ont noté que les raisons de cette augmentation incluent l’obésité, la résistance à l’insuline, syndrome métaboliquel’hypertension et maladies rénales.

« La goutte est un type courant d’arthrite qui peut être extrêmement douloureuse. » Dr Tochi Iroku-Malizeprésident du conseil d’administration de l’Académie américaine des médecins de famille, explique à Yahoo Life : « Les symptômes comprennent un gonflement et des douleurs dans les articulations comme les pieds, les chevilles, les poignets et les coudes. »

Quelles sont les causes de la goutte ?

Cette maladie est causée par une accumulation d’acide urique dans l’organisme. L’acide urique se forme lorsque l’organisme décompose les purines, un composé chimique que les cellules utilisent pour former l’ADN et l’ARN. La viande et les produits carnés contiennent des purines.

L’acide urique forme des cristaux autour des articulations du corps, le plus souvent au niveau du gros orteil ou du genou, mais on peut en trouver dans n’importe quelle articulation. Lorsque cela se produit, l’articulation touchée provoque une douleur intense, un gonflement et une rougeur.

« Ces cristaux n’appartiennent pas aux articulations et lorsqu’on trouve quelque chose là où il n’appartient pas, en particulier dans les espaces restreints, la zone s’enflamme et devient douloureuse », Dr. Eric Aschermédecin de famille à l’hôpital Northwell Lenox Hill, explique à Yahoo Life : « Même un drap posé sur la zone infectée peut causer beaucoup de douleur et d’inconfort à quelqu’un. »

Qui est à risque de souffrir de la goutte ?

Certains facteurs prédisposent davantage les gens à cette maladie que d’autres. Même si tout le monde peut souffrir de la goutte (y compris, dans de très rares cas, les enfants), les personnes entre 18 et 24 ans peuvent souffrir de la goutte. 40 et 60 ans sont plus susceptibles d’être atteints de cette maladie. La goutte touche le plus souvent les hommes d’âge moyen et plus âgés. En fait, les hommes sont trois à dix fois plus probable avoir la goutte que les femmes.

Cependant, les hommes et les femmes plus jeunes de tous âges peuvent souffrir de la goutte. Au cours des 20 dernières années, la goutte a plus que doublé chez les femmes, touchant plus de 3 millionsmais les symptômes peuvent être différents. Plutôt qu’une apparition soudaine au niveau du gros orteil, la goutte peut affecter les femmes lentement au fil du temps dans plusieurs articulations comme les genoux, les poignets, le bout des doigts et les orteils – des zones qui peuvent déjà être affectées par l’arthrose, selon l’Arthritis Foundation.

« Bien que les hommes développent la goutte plus souvent que les femmes, les femmes sont plus susceptibles de développer la goutte après la ménopause », explique Iroku-Malize.

Cela est dû à la baisse des œstrogènes pendant la périménopause. « Moins d’œstrogènes signifie plus d’acide urique », Amanda Deweesune infirmière praticienne familiale à Norton Mobile Primary Care, raconte à Yahoo Life.

Un étude Une étude publiée dans la revue Arthritis Research & Therapy a révélé qu’une ménopause plus précoce et une période de reproduction plus courte étaient associées à un risque élevé de goutte.

Certains groupes ethniques et raciaux minoritaires présentent également un risque plus élevé de souffrir de la goutte, notamment les Asiatiques, qui sont deux fois plus probable avoir la goutte que les personnes blanches.

« La goutte est génétique et peut être héréditaire », explique Iroku-Malize.

Comment la goutte est-elle traitée et prévenue ?

Un médecin peut diagnostiquer la goutte en examinant les articulations et en recherchant un gonflement. « Nous rechercherons également des cristaux d’acide urique dans vos articulations ou par le biais d’une analyse sanguine », explique Iroku-Malize.

Les médicaments qui peuvent aider à traiter les symptômes de la douleur et de l’enflure comprennent des médicaments en vente libre ou sur ordonnance. Colchicine Les corticostéroïdes peuvent également aider à gérer la douleur de la goutte lorsqu’ils sont pris immédiatement après l’apparition des symptômes, et les corticostéroïdes peuvent aider à réduire l’inflammation, le gonflement et la douleur. Les médecins peuvent également prescrire un médicament pour traiter l’acide urique élevé.

Adopter certaines habitudes de vie peut aider à réduire le risque de goutte et à prévenir les crises futures. « Tout d’abord, il est important de limiter ou d’éviter les aliments riches en purines, selon votre culture, la cuisine familiale ou vos besoins nutritionnels actuels », explique Iroku-Malize.

Les aliments à éviter comprennent :

Viandes rouges, comme le bœuf, l’agneau, le porc et le bacon

Abats tels que le foie et les ris de veau

L’alcool, en particulier le vin rouge et la bière

Les crustacés, comme les crevettes et les pétoncles

Sirops de maïs à haute teneur en fructose, comme ceux que l’on trouve dans les boissons sucrées

Ascher recommande de manger des bananes, car « une teneur élevée en potassium et une faible teneur en purines aident à réduire les niveaux d’acide urique », dit-il. Consommer du café, des produits laitiers et des œufs avec modération peut également réduire les niveaux d’acide urique.

Il est également utile de rester bien hydraté. « Boire beaucoup d’eau peut aider à éliminer l’acide urique de votre corps », explique Iroku-Malize.

Les National Institutes of Health recommandent le régime alimentaire Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), en particulier pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle et de goutte, car il peut aider à réduire la tension artérielle et les niveaux d’urate et ainsi prévenir les crises de goutte. Le programme comprend :

Beaucoup de légumes, de fruits et de céréales complètes

Manger des produits laitiers faibles en matières grasses ou sans matières grasses, de la volaille et des huiles

Limiter au maximum la consommation d’aliments riches en graisses saturées

Limiter les aliments et les boissons contenant du sucre

En plus de changer les habitudes alimentaires, un mode de vie actif peut réduire le stress et la pression sur les articulations et diminuer le risque de développer la goutte.

« Je recommande vivement de faire de l’exercice quotidiennement, comme une marche de 30 minutes, pour réduire les poussées. Le surpoids augmente le risque de goutte, donc maintenir un poids santé peut aider à réduire le risque », explique Dewees.