La goutte d’eau finale des Mets pour la perte de Carlos Correa était un agent libre possible en 2024

eLes Mets ont peut-être finalement hésité à conclure l’accord avec Carlos Correa en raison d’une cible potentielle dans le pool d’agents libres de 2024.

Carlos Correa ne sera pas un Met après New York et l’arrêt-court star n’a pas pu trouver de compromis sur un contrat à long terme.

C’est certainement décevant pour les Mets, tout comme pour les Giants, qui ont d’abord conclu un contrat avec Correa avant que les inquiétudes concernant son état de santé ne fassent également échouer cet accord.

Mais il y a une doublure argentée potentielle: ne pas signer Correa pourrait garder la porte ouverte pour un gros agent libre en 2024.

Manquer à Correa pourrait rendre Manny Machado possible en 2024

“Source: La disponibilité potentielle de Manny Machado par la FA l’année prochaine était quelque chose dont les Mets ont discuté en interne vers la fin des négociations avec Carlos Correa”, a tweeté Michael Marino de Fantrax.

Que Marino soit ou non une source fiable dans les coulisses entre les Mets et Correa, New York aurait été sage de réfléchir à la manière dont leur argent pourrait être investi alors que la situation de Correa s’éternisait.

Les Twins étaient peut-être disposés à donner à Correa 200 millions de dollars sur six ans, mais deux équipes différentes de la MLB avec des aspirations aux World Series ont vu son physique comme une préoccupation majeure.

Attendre à la place un agent libre comme Manny Machado pourrait finalement porter ses fruits. Il était à nouveau candidat MVP en 2022 avec 32 circuits et il a une option de joueur pour 2024. Si Correa ne pouvait pas arriver, Machado serait certainement un remplaçant suffisant en termes de production et de puissance de star.

Bien sûr, attendre Machado signifierait devoir passer la saison 2023 sans le coup de pouce que Correa aurait apporté.

À moins de faire un ajout à court terme au troisième but, Eduardo Escobar occupera cette place avec Brett Baty continuant d’augmenter son rôle.

Ensuite, la poussée serait lancée pour Machado en 2024.